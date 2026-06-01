کیلیان امباپه پس از یک سال حضور در رئال مادرید فصلی بدون افتخارات تیمی به‌پایان می‌رساند؛ اگرچه گلزن لالیگا شد، اما اعتماد رختکن و هم‌تیمی‌ها را از دست داده است. در عین حال، نقش رهبری او در تیم ملی فرانسه ادامه دارد.

کیلیان امباپه پس از یک سال حضور در رئال مادرید ، فصلی را به پایان می‌رساند که نتوانست به‌دست‌آوردهای تیمی مهمی منجر شود، اگرچه با ثبت ۴۲ گل در ۴۴ مسابقه موفق شد قربانی لقب گلزن برتر لالیگا شود.

این دستاورد شخصی برای مهاجم فرانسوی به‌تنهایی کافی نیست؛ باشگاه، هواداران و هم‌تیمی‌ها انتظار داشتن که امباپه در کنار رفتن به پاری‌سن‌ژرمن، باز هم در رئال به‌عنوان یک نیروی کلیدی ظاهر شود و به‌دست‌آوردهای جامی دست یابد. اما حقیقت این است که رابطه او با برخی از بازیکنانی که در همان رختکن حضور دارند، به‌خوبی تنظیم نشده و تصمیمات فردی‌اش که گاهی به منافع شخصی اولویت می‌دهند، باعث شده‌اند نه تنها هواداران، بلکه هم‌تیمی‌هایش نیز نسبت به او تردید داشته باشند.

قبل از دیدار مهم مقابل اتلتیک بیلبائو، مدیران رئال مادرید با امباپه نشستند و او را به‌خوبی یادآوری کردند که نقش او در آینده باشگاه چقدر مهم است؛ در عین حال، او را ملزم کردند تا به‌طور کامل وقایع منفی گذشته را تحلیل کرده و پذیرش بدهی اخلاقی‌اش نسبت به هواداران و هم‌تیمی‌ها را بیان کند. از ابتدای ورود امباپه به مادرید تحت نظارت کارلو آنچلوتی و سپس الیوتی آرابیا، بهترین فاز بازی او در کنار ژابی آلونسو دیده می‌شد؛ اما حتی این موفقیت‌ها نتوانستند کلید شکوفایی کامل او را ارائه دهند.

مربیان ایتالیایی نتوانستند رئال را به‌گونه‌ای هدایت کنند که امباپه بتواند تمامی جام‌های مورد انتظار باشگاه را به‌دست آورد. در نهایت، شایعات پیرامون انتقال او به باشگاه‌های دیگر صرفاً سر و صداهای بی‌اساس باقی مانده‌اند؛ تاکنون هیچ نماینده‌ای از دفتر رئال درباره هر گونه پیشنهاد رسمی تماس نگرفته است. آماری که او در این فصل با پیراهن سفید ثبت کرده است-۴۲ گل و ۷ پاس گل-اگرچه چشم‌نوازی می‌کند، اما نمی‌تواند جای خالی اعتماد رختکن را پر کند.

در عین حال، امباپه همچنان در تیم ملی فرانسه نقش مهمی ایفا می‌کند. پس از به‌دست‌آوردن کاپیتانی ملی در شرایطی که آنتوان گریزمان از رده خارج شد، او هدایت گروه را بر عهده گرفت و به‌نظر می‌رسد هم‌تیمی‌هایش به این مقام احترام می‌گذارند. این تجربه ملی، جایی است که امباپه توانسته است اعتماد و رهبری لازم را کسب کند؛ چیزی که در رئال مادرید همچنان برای او دشوار است.

با پایان یافتن این فصل، باشگاه پیام اعتماد خود را به او منتقل کرده، اما مدیران واضحاً تأکید کردند که برای حفظ موقعیت در رئال، امباپه باید اعتماد رختکن و هم‌تیمی‌ها را به‌دست آورد و نشان دهد که می‌تواند علاوه بر گل زدن، نقش سازنده و تیمی ایمنی داشته باشد. آینده او در رئال مادرید، چه در قالب بازیکن کلیدی و چه شاید در مسیر انتقال به باشگاهی دیگر، تا حدی به این توانایی بستگی دارد که چقدر بتواند رابطه‌اش را با هم‌تیمی‌ها بازسازی کند و فشارهای بیرون از زمین را به نفع تیم مدیریت کند





