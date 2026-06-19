امام جمعه مشهد: توهین و برخورد با رییس جمهور و وزیران با آمریکا، ناسازگار است

امام جمعه مشهد با انتقاد از برخی عبارات توهین آمیز خطاب به مسوولان در تجمعات اخیر، گفت: برخورد با وزیر نظام، برخورد با خود نظام و در تضاد با رهبر انقلاب است. وی همچنین از نسل جوان نابغه ای برخوردار هستیم و باید تجهیزاتی را بسازیم تا اگر آمریکا خواست حمله کند در برابر این حملات مقابله کنیم.

امام جمعه مشهد گفت: توهین و برخورد با رییس جمهور و وزیران به واسطه مخالفت و نقد توافق اخیر با آمریکا ، پذیرفتنی نیست و با مبانی ولایتمداری ما ناسازگار است.

آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد در حرم مطهر رضوی افزود: ما مسلمان و ولایتمدار هستیم و پای ولایت ایستاده ایم، وقتی آقای رئیس جمهور با اجازه رهبری توافق را پذیرفته اند ما حق مقابله با آقای رییس جمهور و یا وزیران را نداریم. وی ادامه داد: حق مردم نقد است، ما نیز توافق را نقد می‌کنیم، مردم نقد و بحث کنند اما حق رویارویی و برخورد با دولت و وزرای دولت را در این خصوص نداریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با انتقاد از برخی عبارات توهین آمیز خطاب به مسوولان در تجمعات اخیر گفت: وزیر ما، وزیر این نظام است، برخورد با وزیر نظام، برخورد با خود نظام و در تضاد با رهبر انقلاب است چرا که رهبری در پیام اخیر خود فرمودند مسوولان با حسن نیت و دلسوزی رفتار کرده اند. علم الهدی افزود: ما مردم با همه عواطف ارزشمند خود در بیش از ۱۰۰ روز گذشته با همه عظمت در صحنه بودیم، اکنون نیز باید مقلد و پیروی رهبری باشیم و از فرامین رهبری نباید تخطی کرد، اطاعت از ولی فقیه وظیفه ماست و ایشان راه و تکلیف را مشخص کرده اند.

وی اضافه کرد: اتفاقات اخیر کشور و توافق با آمریکا به بیانیه هشدارساز رهبری منتهی شد و واقعیت های انجام گرفته در توافق در قالب یک عبارت کوتاه برای مردم تبیین شد. امام جمعه مشهد گفت:بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی به صراحت به دولت آمریکا توصیه کرده، ذخایر جهانی سوخت را دوباره تامین و تسلیحات خود را تقویت کند و سپس از مذاکره کنار برود و محکم تر از قبل به ایران حمله کند.

علم الهدی افزود: بر این اساس ما نیز باید مجهز شویم و به ظرفیت رزمندگان ما اضافه شود، جوانان آماده شهادت ما نیز در خط رزمندگی قرار گیرند و "فناور جنگی" شوند ما از نسل جوان نابغه ای برخورداریم، رزمندگان جوان ما باید سعی کنند تجهیزاتی را بسازند تا اگر آمریکا خواست حمله کند در برابر این حملات مقابله کنند. وی اضافه کرد: طرف ما یک شخص رییس جمهور نیست، بلکه نظام سلطه ای است که انواع ظلم و کشتارها را طی ۷۰ سال علیه این ملت ادامه داده است.

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