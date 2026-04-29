امارات متحد عربی با اعلام خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تغییر استراتژی خود در صنعت انرژی جهانی را اعلام کرد. این تصمیم در راستای چشم‌انداز راهبردی و اقتصادی بلندمدت این کشور و با هدف افزایش انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به تغییرات بازار صورت گرفته است. مقامات اماراتی تاکید کرده‌اند که این اقدام به معنای تغییر در تعهد این کشور به ثبات بازارهای جهانی نیست و امارات همچنان به نقش مسئولانه خود در تامین نیازهای انرژی جهانی ادامه خواهد داد.

مطابق روایت رسمی منتشر شده، این اقدام در راستای چشم‌انداز راهبردی و اقتصادی بلندمدت امارات و با هدف توسعه بخش انرژی این کشور صورت می‌گیرد.

این کشور قصد دارد با تسریع در سرمایه‌گذاری‌های داخلی، ضمن ایفای نقش خود به عنوان تولیدکننده‌ای مسئولیت‌پذیر و قابل‌اتکا، به تامین نیازهای آتی بازارهای جهانی انرژی کمک کند. مقامات اماراتی تاکید کرده‌اند که این تصمیم بر اساس منافع ملی و تعهد این کشور برای پاسخگویی موثر به نیازهای فوری بازار اتخاذ شده است.

این در حالی است که نوسانات ژئوپولیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز، که بر پویایی عرضه تاثیرگذار است، همچنان ادامه دارد و روندهای اساسی، حاکی از تداوم رشد تقاضای جهانی انرژی در میان‌مدت و بلندمدت است. امارات با تاکید بر اینکه ثبات سیستم جهانی انرژی به دسترسی به منابع انعطاف‌پذیر، قابل‌اعتماد و مقرون‌به‌صرفه وابسته است، تصریح کرد که این کشور با اولویت‌بندی پایداری عرضه، هزینه و حفاظت از محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را برای تامین تقاضاهای متغیر بازار انجام داده است.

خروج امارات در حالی صورت می‌گیرد که این کشور سابقه‌ای طولانی در همکاری با اوپک دارد. امارات از سال ۱۹۶۷ میلادی (از طریق امارت ابوظبی) به اوپک پیوست و پس از تاسیس کشور امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ نیز به عضویت خود در این سازمان ادامه داد. طی این مدت، امارات نقشی فعال در حمایت از ثبات بازار جهانی نفت و تقویت گفتگو میان کشورهای تولیدکننده ایفا کرده است.

مقامات اماراتی تاکید کردند که خروج از اوپک به معنای تغییر در تعهد این کشور به ثبات بازارهای جهانی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به تغییرات بازار است. امارات ضمن قدردانی از تلاش‌های اوپک و اوپک‌پلاس و یادآوری سهم خود در دستاوردهای این سازمان، اعلام کرد اکنون زمان آن فرا رسیده است که تلاش‌های خود را بر منافع ملی، تعهد به شرکای سرمایه‌گذاری و واردکننده، و نیازهای بازار متمرکز کند.

امارات همچنین بر استمرار تعهد خود به سیاست‌های تولید مسئولانه و تمرکز بر ثبات بازار با در نظر گرفتن عرضه و تقاضای جهانی تأکید کرد. دولت امارات به سرمایه‌گذاری در سراسر زنجیره ارزش انرژی، از جمله نفت، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و راهکارهای کم‌کربن ادامه خواهد داد تا تاب‌آوری و تحول بلندمدت سیستم انرژی را تضمین کند.

در پایان بیانیه آمده است که امارات عربی متحده پس از خروج از اوپک، همچنان به نقش مسئولانه خود در افزایش تدریجی و سنجیده تولید نفت، متناسب با تقاضا و شرایط بازار جهانی، ادامه خواهد داد. این تصمیم نشان‌دهنده تغییر استراتژی امارات در جهت افزایش استقلال و انعطاف‌پذیری در سیاست‌های انرژی خود است.

با توجه به تحولات اخیر در بازارهای جهانی انرژی، امارات سعی دارد با تمرکز بر منافع ملی و نیازهای بازار، نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در صنعت انرژی جهانی تقویت کند. این حرکت همچنین می‌تواند به عنوان یک نشانگر برای تغییرات احتمالی در سیاست‌های انرژی کشورهای عضو اوپک در آینده تفسیر شود.

با این حال، مقامات اماراتی تاکید کرده‌اند که این تصمیم به معنای کاهش همکاری با سایر کشورهای تولیدکننده نفت نیست و امارات همچنان به تعهدات خود در زمینه ثبات بازار جهانی انرژی پایبند خواهد ماند. این تغییر استراتژی همچنین می‌تواند فرصت‌هایی را برای همکاری‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش انرژی ایجاد کند.

امارات با توجه به اهمیت استراتژیک خود در منطقه خلیج فارس، سعی دارد با مدیریت دقیق منابع انرژی خود، به رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. این اقدام همچنین می‌تواند به عنوان یک قدم مهم در جهت تنوع‌بخشی به اقتصاد امارات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تفسیر شود.

