Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت نکرده است

فعالیت‌های سیاسی News

امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت نکرده است
اماراتایرانتوافق
📆6/13/2026 7:16 AM
📰euronews_pe
33 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 59%

وزارت امور خارجه امارات عربی متحده صبح شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارش‌ها مبنی بر موافقت این کشور با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران را تکذیب کرد. این وزارتخانه همچنین به‌طور مشخص ادعای انتقال ۳ میلیارد دلار را رد کرد. پیشتر‌تر دو منبع منطقه‌ای به خبرگزاری رویترز گفته بودند که امارات با آزادسازی مجموعا ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است.

وزارت امور خارجه امارات عربی متحده صبح شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارش‌ها مبنی بر موافقت این کشور با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران را تکذیب کرد.

این وزارتخانه همچنین به‌طور مشخص ادعای انتقال ۳ میلیارد دلار را رد کرد. پیشتر‌تر دو منبع منطقه‌ای به خبرگزاری رویترز گفته بودند که امارات با آزادسازی مجموعا ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دیپلمات‌ها می‌گویند این گفت‌وگوها ممکن است شامل آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران باشد که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های خارجی مسدود شده‌اند.

با این حال با وجود انتشار گزارش‌هایی درباره توافق‌های احتمالی میان تهران و واشنگتن، ارتش آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد نیروهای این کشور چند پهپاد ایرانی را که کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را هدف گرفته بودند، سرنگون کرده‌اند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

euronews_pe /  🏆 8. in İR

امارات ایران توافق آزادسازی تغییر تحریم تنگه هرمز پهپاد ارتش آمریکا ترامپ حذف تحریم‌ها

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-13 10:16:56