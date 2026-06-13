امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت نکرده است

وزارت امور خارجه امارات عربی متحده صبح شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارشها مبنی بر موافقت این کشور با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران را تکذیب کرد. این وزارتخانه همچنین بهطور مشخص ادعای انتقال ۳ میلیارد دلار را رد کرد. پیشترتر دو منبع منطقهای به خبرگزاری رویترز گفته بودند که امارات با آزادسازی مجموعا ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه امارات عربی متحده صبح شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارشها مبنی بر موافقت این کشور با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران را تکذیب کرد.
این وزارتخانه همچنین بهطور مشخص ادعای انتقال ۳ میلیارد دلار را رد کرد. پیشترتر دو منبع منطقهای به خبرگزاری رویترز گفته بودند که امارات با آزادسازی مجموعا ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دیپلماتها میگویند این گفتوگوها ممکن است شامل آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران باشد که به دلیل تحریمهای آمریکا در بانکهای خارجی مسدود شدهاند.
با این حال با وجود انتشار گزارشهایی درباره توافقهای احتمالی میان تهران و واشنگتن، ارتش آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد نیروهای این کشور چند پهپاد ایرانی را که کشتیهای تجاری در تنگه هرمز را هدف گرفته بودند، سرنگون کردهاند
امارات ایران توافق آزادسازی تغییر تحریم تنگه هرمز پهپاد ارتش آمریکا ترامپ حذف تحریمها