امارات، به عنوان یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، در حمله به پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران، به یکی از طرف‌های فعال جنگی در منطقه تبدیل شده است. این اقدام نشان می‌دهد که ابوظبی اکنون آماده‌تر از قبل برای حفاظت از قدرت اقتصادی و نفوذ رو‌به‌گسترش خود در خاورمیانه است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به‌نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به‌طور مخفیانه حملات ی علیه جمهوری اسلامی انجام و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران را هدف قرار داده است.

این اقدام می‌تواند امارات را به یکی از طرف‌های فعال جنگی تبدیل می‌کند که در آن، خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات حکومت ایران بوده است. پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی از دست داشتن امارات در برخی حملات در جنوب سخن گفته بودند. رهبران جمهوری اسلامی در جریان آتش‌بس نیز به‌تندی به این کشور هشدار داده‌اند. امارات حتی در جریان آتش‌بس نیز چندبار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

حملات ارتش امارات که به جنگنده‌های پیشرفته ساخت غرب و شبکه‌های نظارتی مدرن مجهز است، نشان می‌دهد ابوظبی اکنون آمادگی بیشتری برای استفاده از این توان نظامی به منظور حفاظت از قدرت اقتصادی و نفوذ رو‌به‌گسترش خود در خاورمیانه دارد. منابع آگاه به وال‌استریت ژورنال گفتند این حملات، که امارات هرگز به‌طور علنی آنها را تایید نکرده، شامل حمله به پالایشگاهی در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس نیز بوده است





