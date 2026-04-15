وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در اعتراض به تداوم حملات از خاک عراق، کاردار سفارت این کشور را احضار و یادداشت اعتراضی شدیدی تسلیم کرد. امارات این حملات را نقض حاکمیت و قوانین بینالمللی خوانده و نسبت به عواقب آن برای ثبات منطقه و روابط با عراق هشدار داده است.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه، کاردار سفارت جمهوری عراق در ابوظبی را احضار نمود و یادداشت اعتراضی شدیداللحنی را به وی تسلیم کرد. این اقدام در پی تداوم حملاتی صورت گرفت که از خاک عراق نشأت گرفته و برخی تأسیسات حیاتی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را هدف قرار داده است. وزارت خارجه امارات این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حریم هوایی کشورهای منطقه دانسته و آن را مغایر با قوانین بینالمللی، اصول انسانی و منشور سازمان ملل متحد قلمداد کرده است.
این وزارتخانه با تأکید بر اینکه چنین اقداماتی ثبات منطقه را به مخاطره انداخته و تلاشهای بینالمللی برای برقراری امنیت و ثبات را تضعیف میکند، نسبت به عواقب منفی آن بر روابط دوجانبه و همکاریهای منطقهای هشدار داد. در این یادداشت اعتراضی که توسط احمد جمعه المراشده، مدیر اداره امور عربی وزارت خارجه امارات، تسلیم شد، بر ضرورت پایبندی دولت عراق به توقف فوری و بدون قید و شرط تمامی اقدامات خصمانه از خاک این کشور تأکید شده است.
همچنین، به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل اشاره گردید که خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط هرگونه تنش یا تهدید علیه کشورهای همسایه، از جمله استفاده از نیروهای نیابتی، است. امارات در پایان، بر اهمیت نقشآفرینی عراق در تقویت امنیت و ثبات منطقه تأکید ورزیده و خواستار حفظ حاکمیت این کشور و ارتقای جایگاه آن به عنوان یک شریک مؤثر و مسئول در منطقه شده است.
در شرایطی که تنشها در منطقه رو به افزایش است، این احضار و اعتراض رسمی نشاندهنده نگرانی عمیق امارات از پیامدهای بالقوه این حملات بر ثبات منطقهای و روابط دیپلماتیک است. تداوم این حملات، به ویژه در ایامی که تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها در منطقه جریان دارد، میتواند چشمانداز صلح و همکاری را تحتالشعاع قرار دهد. امارات امیدوار است که دولت عراق با اتخاذ تدابیر قاطع، مسئولیت خود را در قبال جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حملات علیه همسایگان ایفا نماید.
آماری منتشر گردید که از استخدام ۲۴۰۵ کارمند جدید در بانکهای امارات متحده عربی در طول یک سال حکایت دارد. این رقم نشاندهنده پویایی و رشد بخش مالی در این کشور است که همواره یکی از قطبهای اقتصادی منطقه محسوب میشود. از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز شاهد افزایش مازاد تجاری خود بوده است.
این دو خبر در کنار یکدیگر، تصویر نسبتاً جامعی از تحولات اقتصادی در منطقه ارائه میدهند؛ جایی که امارات با جذب نیروی انسانی در بخش مالی به دنبال توسعه است و عربستان با بهبود تراز تجاری، وضعیت اقتصادی خود را تقویت میکند. این تحولات اقتصادی، هرچند با موضوع اصلی اعتراض امارات به عراق بیارتباط نیست، اما نشاندهنده ابعاد مختلف فعالیتها و روندهای جاری در منطقه است.
توسعه اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اغلب به عنوان یکی از اهرمهای اصلی برای حفظ ثبات و امنیت منطقهای مورد توجه قرار میگیرد. با این حال، چالشهای امنیتی و سیاسی، مانند آنچه در اعتراض امارات به عراق مطرح شد، میتواند روند توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، ارتباط میان امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج فارس، پیوندی ناگسستنی است و هرگونه بیثباتی امنیتی میتواند پیامدهای منفی بر پیشرفتهای اقتصادی داشته باشد.
نگاهی به قیمت دلار در بازار آزاد نیز که برای امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شده، بخشی دیگر از چشمانداز اقتصادی منطقه را روشن میسازد. این موضوع نشان میدهد که بازارهای مالی نیز به طور مداوم تحت تأثیر رویدادهای منطقهای و جهانی قرار دارند و هرگونه تغییر در ثبات سیاسی و امنیتی میتواند بر ارزش ارزها و قدرت خرید تأثیر بگذارد.
در تحلیل وضعیت موجود، لازم است به پیامدهای بلندمدت اینگونه اقدامات خصمانه و واکنشهای دیپلماتیک اشاره کرد. تداوم حملاتی که از یک کشور صورت میگیرد و سبب نگرانی و اعتراض کشورهای همسایه میشود، نه تنها روابط دوجانبه را متشنج میکند، بلکه میتواند باعث ایجاد شکافهای عمیقتر در همکاریهای منطقهای گردد. امارات با یادآوری قطعنامه شورای امنیت، بر رویکرد چندجانبه و الزامآور جامعه بینالمللی در قبال حفظ صلح و امنیت تأکید دارد.
این موضعگیری نشاندهنده انتظار امارات از جامعه جهانی است تا نقش فعالتری در قبال اینگونه تنشها ایفا کند و دولت عراق را به اجرای تعهدات بینالمللی خود ترغیب نماید. درک متقابل و پایبندی به اصول حسن همجواری، اساس هرگونه روابط پایدار و سازنده میان کشورهاست. در شرایطی که عراق در مسیر بازسازی و ثبات پس از سالها درگیری قرار دارد، استفاده از خاک این کشور برای حملات علیه همسایگان، روند پیشرفت و بازیابی جایگاه منطقهای آن را دشوارتر میسازد.
بنابراین، مسئولیت دولت عراق در قبال کنترل مرزها و جلوگیری از فعالیت گروههایی که امنیت منطقه را به خطر میاندازند، بسیار سنگین و حیاتی است. امارات متحده عربی با احضار کاردار عراق، پیامی روشن به بغداد و جامعه بینالمللی ارسال کرده است: ثبات منطقه اولویت اصلی است و اقدامات خصمانه از هر کجا که نشأت بگیرد، با قاطعیت محکوم خواهد شد.
این دیپلماسی قوی، همراه با تأکید بر ارزشهای مشترک همکاری و همبستگی، میتواند زمینهساز حل و فصل مسالمتآمیز تنشها و تقویت روند توسعه و شکوفایی در منطقه خلیج فارس باشد. در عین حال، لازم است که تلاشهای دیپلماتیک ادامهدار باشند تا از تشدید تنشها و بروز پیامدهای ناگوارتر جلوگیری شود.
