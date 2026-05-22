امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر به هم پیوسته اند تا از ترامپ بخواهند به مذاکرات با ایران فرصت بدهد

خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر به هم پیوسته اند تا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بخواهند به مذاکرات با ایران فرصت بدهد. این درخواست به دلیل نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس از این امر صورت گرفته است که هرگونه اقدام تلافی‌جویانه احتمالی تهران در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، اقتصادهای منطقه را دچار آشوب خواهد کرد.

این درخواست به دلیل نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس از این امر صورت گرفته است که هرگونه اقدام تلافی‌جویانه احتمالی تهران در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، اقتصادهای منطقه را دچار آشوب خواهد کرد. همچنین، یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت هیئتی مذاکره‌کننده از قطر روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده است تا به دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با ایران و حل مسائل باقی‌مانده کمک کند





