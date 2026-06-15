امارات متحده عربی، که به طور سنتی به عنوان یکی از مراکز باثبات منطقه در حوزه تجارت، امور مالی و سرمایه‌گذاری شناخته می‌شد، خود را تحت تاثیر جنگی یافت که تلاش کرده بود از آن دور بماند. حملات ایران به خاک امارات آسیب‌پذیری‌هایی را آشکار کرد که به نظر می‌رسد مدل دیرینه «صلح از طریق تجارت» را در این کشور به چالش کشیده است. این حملات نشان داد که چنین مدلی بدون برخورداری از توانمندی‌های دفاعی پیشرفته و قدرتمند قابل دوام نیست. همین موضوع ابوظبی را به سمت تقویت روابط نظامی با شرکای اصلی خود، به ویژه آمریکا و اسرائیل، سوق داده است.

امارات متحده عربی در واکنش به جنگ ایران و پیامدهای آن، از تغییر قابل توجهی در استراتژی منطقه‌ای خود خبر داده و رویکردی با تمرکز بیشتر بر مسائل امنیتی در پیش گرفته است.

امارات که به طور سنتی به عنوان یکی از مراکز باثبات منطقه در حوزه تجارت، امور مالی و سرمایه‌گذاری شناخته می‌شد، خود را تحت تاثیر جنگی یافت که تلاش کرده بود از آن دور بماند. حملات ایران به خاک امارات آسیب‌پذیری‌هایی را آشکار کرد که به نظر می‌رسد مدل دیرینه «صلح از طریق تجارت» را در این کشور به چالش کشیده است. این حملات نشان داد که چنین مدلی بدون برخورداری از توانمندی‌های دفاعی پیشرفته و قدرتمند قابل دوام نیست.

همین موضوع ابوظبی را به سمت تقویت روابط نظامی با شرکای اصلی خود، به ویژه آمریکا و اسرائیل، سوق داده است





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امارات متحده عربی جنگ ایران تغییر استراتژی رویکرد با تمرکز بر مسائل امنیتی تغییر رویکرد در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری تغییر رویکرد در حوزه روابط با شرکای اصلی

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