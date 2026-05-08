امارات متحده عربی در ماههای گذشته به یکی از اهداف اصلی حملات ایران تبدیل شده است و این حملات به اقتصاد و صنعت گردشگری این کشور آسیب جدی وارد کرده است. در حالی که امارات همواره به عنوان یک مقصد امن و جذاب برای سرمایهگذاران و گردشگران شناخته میشد، اکنون با افزایش حملات موشکی و پهپادی ایران، این تصویر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در این گزارش، به بررسی تاثیر حملات ایران بر امارات، واکنشهای این کشور و چالشهای آینده پرداخته شده است.
امارات متحده عربی در ماههای گذشته به یکی از اهداف اصلی حملات ایران تبدیل شده است و این حملات به اقتصاد و صنعت گردشگری این کشور آسیب جدی وارد کرده است.
در حالی که امارات همواره به عنوان یک مقصد امن و جذاب برای سرمایهگذاران و گردشگران شناخته میشد، اکنون با افزایش حملات موشکی و پهپادی ایران، این تصویر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه اقتصادی در ابوظبی، که این هفته برگزار شد، عبارت «با ما سرمایهگذاری کنید» بر روی صحنه به چشم میخورد و سلطان احمد الجابر، وزیر صنعت امارات، در آن سخنرانی کرد.
عبدالله حسن المعینی، کارآفرین اماراتی، با اشاره به این موضوع گفت: «دو ماه گذشته ما را به هم نزدیکتر کرده است تا قویتر شویم. اقتصاد با وجود همه اتفاقات، همچنان باثبات است و باثبات باقی خواهد ماند. » با این حال، حملات مداوم ایران به امارات، این کشور را درگیر بحران کرده و بر جلای پر زرق و برق ابوظبی و دوبی، که همواره به عنوان مراکز تجاری و گردشگری مطرح بودند، خراشهای عمیق به جا گذاشته است.
تصاویر گردشگران وحشتزده و سرگردان در دوبی و پرواز پهپادها در آسمان، استراتژیستهای تبلیغاتی را به هراس افکنده است. سباستین زونس، کارشناس آلمانی خلیج فارس در مؤسسه کارپو، میگوید: «امارات در هفتههای اول جنگ، بیشترین تعداد پهپاد و موشک را دریافت کرد، حتی بیش از اسرائیل. این جنگ برای کشورهای حوزه خلیج فارس یک فاجعه تمامعیار است و برای امارات بهطور ویژهای فاجعهبار محسوب میشود. » او اضافه میکند: «دلیل این امر آسیبپذیری بالا در جبهههای متعدد است.
» چرا که به گمان او، موضوع فقط صنعت نفت نیست، بلکه اعتبار این کشور به عنوان یک مرکز تجاری و مقصد گردشگری نیز در میان است. در اواخر فوریه، حدود ۳۰ هزار گردشگر آلمانی در منطقه سرگردان شدند و پس از آن، دوبی وجهه خود به عنوان یکی از شهرهای مطرح برای گردشگری را برای آلمانیها از دست داد.
تورستن شفر از انجمن سفر آلمان خاطرنشان میکند: «در هفتههای اخیر هیچ مسافری در قالب تورهای مسافرتی آلمانی به این کشورها سفر نکرده است. ما تمام گردشگران آلمانی را که در آنجا بودند، بعضا با هزینهی خودمان بازگرداندیم. » ضررهای اقتصادی برای امارات و همسایگانش بسیار سنگین ارزیابی شده و تنها محدود به حوزه گردشگری نمیشود. پالایشگاههای نفت در عربستان سعودی و همچنین تأسیسات استخراج گاز در قطر نیز هدف حملات قرار گرفتهاند.
در این هفته حملات جدیدی به امارات صورت گرفت و یک تأسیسات نفتی در بندر فجیره طعمه حریق شد؛ بندری که برای امارات اهمیت استراتژیک و اقتصادی بالایی دارد چرا که این کشور میتواند از طریق آن نفت خود را بدون نیاز به گذر از تنگه هرمز صادر کند. با این حال، این مسیر تنها میتواند بخشی از خسارات امارات را جبران کند. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، بستن تنگه هرمز از سوی ایران را غیرقابل قبول میداند.
او تأکید کرده که کشورش برای حملات بیشتر ایران آماده است و قصد دارد صنایع دفاعی و نظامی خود را گسترش دهد: «من هیچ شکی در توانمندیهایمان ندارم، اما بهزودی این توانمندیها را به سطح جدیدی ارتقا خواهیم داد. » ورود به سطح جدید درگیریهای منطقهای، این پرسش را مطرح میکند که آیا امارات نیز فعالانهتر وارد جنگ علیه ایران میشود.
سباستین زونس، کارشناس مؤسسه کارپو به شبکه اول تلویون آلمان میگوید که نیروی هوایی امارات کارآمد است و در گذشته نیز نشان داده که برخلاف سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، واقعا توانایی پیشبرد جنگ را دارد. با این حال، او بر این باور است که امارات باید میان فشار و دیپلماسی بندبازی کند، چرا که در نهایت ایران همسایهای است که نمیتوان وجودش را انکار کرد یا با بمباران آن را از بین برد، بنابراین باید به نوعی با آن تعامل کرد.
در تحلیل شبکه اول تلویزیون آلمان برای این که چرا بهویژه امارات تا این حد زیر آتش سنگین ایران قرار گرفته است، دلایل متعددی برشمرده میشود، از جمله این که آنها نه تنها از نظر جغرافیایی بسیار به ایران نزدیک هستند، بلکه با امضای پیمان ابراهیم روابط خود را با اسرائیل عادیسازی کردهاند و متحد نزدیک آمریکا محسوب میشوند و در مجموع، این عوامل امارات را به خاری در چشم ایران تبدیل کرده است. تاکنون واکنش کشورهای حوزه خلیج فارس به حملات ایران، تنها در حد لفاظیهای تند باقی مانده و این کشورها از نظر نظامی مداخلهای در این درگیری نکردهاند.
به علاوه، به نظر میرسد که در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس وحدتنظر وجود ندارد. امارات بهشدت از همسایگان خود به دلیل نبود یک استراتژی دفاعی مشترک انتقاد کرده و از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج شده است. این اقدام احتمالا برای عربستان سعودی، به عنوان کشوری که در عمل مهمترین کشور اوپک است، خوشایند نبوده است.
همچنین با باز شدن دوباره مسیرهای صادراتی، رقابت کشورهای منطقه بر سر قیمت نفت میتواند تشدید شود؛ چرا که در آن صورت، احتمالاً همه کشورهای این حوزه پیش از هر چیز هدف فروش حداکثری نفت و گاز را دنبال میکنند. کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده میگوید: «هنگامی که درگیری پایان یابد و محمولههای نفتی دوباره بدون مانع جریان پیدا کنند، امارات و همچنین عربستان سعودی و تمام کشورهای دارای ظرفیت مازد تولید، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا بیشترین میزان انرژی ممکن را تولید کنند
امارات حمله ایران اقتصاد گردشگری امنیت