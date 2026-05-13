در این گزارش، الگوی رهبری آمریکا در دوران پرتلاطم و چالش‌های ناشی از آن بررسی می‌شود. همچنین، نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این الگو و در نتیجه، در آرام‌تر شدن فضای ژئوپلیتیک جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در گذار پرتلاطم سال‌های اخیر، جهان شاهد ظهور الگوی کم‌سابقه‌ای از رهبری در آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های بین‌المللی است. این الگو با ویژگی‌هایی چون رفتارهای آنی، تصمیم‌گیری‌های شخصی‌محور، نگاه تجاری به سیاست خارجی و میل به بازتعریف نقش کشورش در نظم جهانی شناخته می‌شود.

این شیوه رهبری، اگرچه در ظاهر با شعار بازسازی قدرت داخلی آغاز شد، اما عملا موجی از آشفتگی‌های ژئوپلیتیک را در سطح بین‌المللی به‌راه انداخت. بلافاصله پس از آغاز این دوره، صحنه جهانی با سلسله‌ای از چالش‌ها از جمله گسترش منازعات تجاری با طیف وسیعی از کشورها، ترک توافقات بین‌المللی، افزایش اصطکاک با متحدان سنتی، فشار فزاینده بر برخی دولت‌های آسیب‌پذیر، برخوردهای تند و گاه تحقیرآمیز با رهبران جهان، خروج از برخی نهادهای بین‌المللی و تشدید سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و تضعیف نهادهایی که ستون‌های نظم بین‌الملل طی دهه‌ها بوده‌اند، مواجه شد





