الکس مکککنی، فیزیوتراپیست ورزشی، با تصمیم جسورانهاش برای مهاجرت به آمریکا، رویاهای ورزشی خود را به واقعیت تبدیل کرد. او با جمع کردن ۳۰۰ دلار در جیبش و خرید بلیت یکطرفه به ونکوور کانادا، به یکی از بزرگترین تصمیمات زندگی خود دست یافت. این تصمیم، او را به یکی از پرتقاضاترین فیزیوتراپهای ورزشی تبدیل کرد و به او اجازه داد تا با روشهای پیشگامانه، بسیاری از نامهای بزرگ ورزشی را درمان کند.
«فراتر از ورزش » بخشی از مطالب ورزش ی بیبیسی است که داستانهای شگفتانگیز ورزش کاران یا رویدادهایی را روایت میکند. الکس مکککنی با خنده از تصمیم جسورانهاش میگوید، زمانی که تقریبا تمام داراییاش در گلاسگو را جمع کرد و در ۷ سپتامبر ۱۹۷۴ یک بلیت یکطرفه به ونکوور کانادا خرید: «فقط ۳۰۰ دلار در جیبم بود… و هیچ شغلی نداشتم.
» در آن زمان، برای فیزیوتراپی که تازه فارغالتحصیل شده بود، اصلا قابل تصور نبود که بتواند روزی به شکیل اونیل، یکی از بزرگترین ستارگان بسکتبال جهان، بگوید که باید منتظر بماند تا نوبتش شود، یا این که روزی، ایدهای که هنگام نگاه کردن به یک زمین بازی کودکان به ذهنش رسیده بود، تبدیل به روشی نوین برای بهبود آسیبهای زانو شود. روشهای پیشگامانهاش، او را یکی از پرتقاضاترین فیزیوتراپهای ورزشی کرده است.
او همچنین جایگاهی ویژه در تاریخ ورزش بریتانیا دارد، چرا که اولین بریتانیایی است که قهرمانی انبیای(NBA) را در کارنامه دارد. او در واقع حالا شش عنوان قهرمانی انبیای دارد و در ۷۴ سالگی، همچنان بهعنوان فردی که میتواند بازیکنان را از آسیبهای مهلک و تهدیدکننده دوران حرفهایشان نجات دهد، شناخته میشود و بسیار مورد توجه است
