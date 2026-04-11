اردشیر پشنگ، کارشناس مسائل بین‌الملل، در یادداشتی به بررسی الزامات و پیچیدگی‌های دستیابی به یک توافق جامع میان ایران و آمریکا پرداخته و بر ضرورت تشکیل یک تیم بزرگ و متشکل از متخصصان حوزه‌های مختلف تاکید کرده است.

اردشیر پشنگ، کارشناس مسائل بین‌الملل، با انتشار یادداشتی به بررسی الزامات و پیچیدگی‌های یک توافق جامع میان ایران و آمریکا پرداخته است. او با اشاره به اهمیت و گستردگی این توافق که می‌تواند پیامدهایی در ابعاد دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد، بر ضرورت تشکیل تیمی بزرگ و متشکل از متخصصان حوزه‌های مختلف تاکید می‌کند.

پشنگ معتقد است که برای نهایی کردن چنین توافقی، به یک تیم حداقل ۷۰ تا حداکثر ۲۰۰ نفری نیاز است که در قالب گروه‌ها و زیرگروه‌های تخصصی سازماندهی شوند و هر گروه وظایف مشخصی را بر عهده داشته باشد. این تیم بزرگ، وظیفه بررسی جنبه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی، حقوقی، اقتصادی، تکنولوژیک و دیگر جنبه‌های مرتبط با این توافق را بر عهده خواهد داشت. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که زمان‌بندی و مدیریت دقیق این تیم برای دستیابی به یک توافق موفقیت‌آمیز بسیار حیاتی است.\پشنگ در ادامه، به تشریح ساختار پیشنهادی این تیم می‌پردازد و هر یک از زیرمجموعه‌های آن را معرفی می‌کند. در راس این ساختار، هسته رهبری قرار دارد که متشکل از ۵ تا ۸ نفر از جمله رئیس هیات، معاونان سیاسی و حقوقی، مشاور عالی امنیت ملی و هماهنگ‌کننده تیم با اتاق رهبری و مشاوران در ایران خواهد بود. وظیفه اصلی این هسته، تصمیم‌گیری نهایی، تعیین خطوط قرمز و جمع‌بندی توافق است. پس از هسته رهبری، تیم مذاکره‌کننده اصلی قرار دارد که شامل ۱۰ تا ۲۰ نفر از دیپلمات‌های ارشد، متخصصان روابط بین‌الملل و حقوقدانان بین‌المللی است. این تیم، مسئولیت چانه‌زنی با تیم مقابل، نگارش اولیه بندها و تعامل مستقیم با طرف مقابل را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر این دو گروه اصلی، کارگروه‌های تخصصی دیگری نیز در این ساختار پیش‌بینی شده‌اند. کارگروه حقوقی، متشکل از متخصصین حقوق بین‌الملل و حقوق معاهدات، وظیفه تبدیل توافقات سیاسی به متن حقوقی دقیق و طراحی سازوکار حل اختلاف را بر عهده دارد. کارگروه فنی-هسته‌ای با حضور مهندسان هسته‌ای و فیزیکدانان، مسئولیت تعیین محدودیت‌های فنی و طراحی پروتکل‌های نظارتی را بر عهده خواهد داشت. کارگروه امنیتی و نظامی، ارزیابی ریسک‌ها و بررسی اثر توافق بر بازدارندگی را انجام می‌دهد و کارگروه اقتصادی و تحریم‌ها، طراحی لغو تحریم‌ها و پیش‌بینی اثرات اقتصادی را در دستور کار خود دارد.\در ادامه بررسی پشنگ، به سایر زیرمجموعه‌های این تیم بزرگ اشاره می‌شود. تیم تحلیل و پشتیبانی، با بهره‌گیری از متخصصان تحلیل داده و کارشناسان اطلاعاتی، وظیفه شبیه‌سازی سناریوها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری را بر عهده دارد. تیم نگارش و ویرایش نهایی، مسئولیت یک‌دست‌سازی متن و حذف تناقض‌ها را دارد. تیم رسانه و افکار عمومی، مدیریت روایت داخلی و خارجی و مقابله با موج‌سازی رقبا را انجام می‌دهد. همچنین، تیم مدیریت اجرا و نظارت، پس از توافق، وظیفه پیگیری اجرای تعهدات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای را بر عهده می‌گیرد. پشنگ با این تحلیل جامع، بر پیچیدگی‌های فرآیند مذاکرات و ضرورت تشکیل یک تیم متخصص و منسجم برای دستیابی به یک توافق موفق با آمریکا تاکید می‌کند. وی همچنین به اهمیت نقش هر یک از این گروه‌ها در پیشبرد اهداف مذاکراتی و تضمین منافع ملی اشاره دارد. در نهایت، پشنگ بر این باور است که موفقیت در این مذاکرات، مستلزم درک عمیق از مسائل مختلف و برنامه‌ریزی دقیق است





