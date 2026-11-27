کرملین پیش از دیدار پوتین و پاشینیان، ارمنستان را به انتخاب بین عضویت در اتحادیه اروپا یا اوراسیا وادار کرد. این سفر دیپلماتیک پیامدهای امنیتی و اقتصادی متعددی دارد.

مسکو در آستانه سفر نیکول پاشینیان به این کشور، شرایط جدیدی را برای روابط ایروان با غرب مطرح کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین ، اعلام کرد که ارمنستان باید میان دو مسیر رقابتی انتخاب کند. او تصریح کرد که همزمان بودن عضویت در اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای مسکو غیرقابل قبول است. این هشدارها دقیقاً در فاصله زمانی کمی تا دیدار مهم سوم دسامبر با ولادیمیر پوتین صادر شده است.

الزام به انتخاب راهبرد اقتصادی توسط مسکو

پاشینیان در روزهای اخیر تاکید کرده است که قصد عقب‌نشینی از سیاست‌های غرب‌گرایانه را ندارد. او در اوایل ماه نوامبر رسماً اعلام کرد که هدف نهایی ایروان، ارائه درخواست عضویت در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۸ است. این طرح بخشی از بازنگری بنیادین در سیاست خارجی چند دهه‌ای ارمنستان محسوب می‌شود. کرملین با صدور بیانیه رسمی روز جمعه ۲۷ نوامبر، از این رویکرد به عنوان نشستن همزمان روی دو صندلی یاد کرد. پسکوف در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی هشدار داد که چنین رویکردی از نظر اقتصادی با عضویت در اوراسیا سازگار نیست. او تأکید کرد که ایروان باید یک تصمیم مشخص برای تایید یا رد این همگرایی‌ها اتخاذ کند.

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چالش‌های امنیتی و حضور نظامی روسیه در ایروان

اختلافات مسکو و ایروان تنها محدود به مباحث تجاری و سیاسی نیست. موضوع حفظ پایگاه نظامی روسیه در خاک ارمنستان یکی از محورهای اصلی این تنش‌هاست. پسکوف اعلام کرد که موضوع ادامه حضور این پایگاه نیز به طور کامل در برنامه مذاکرات پوتین و پاشینیان گنجانده شده است. او این پایگاه را عنصری حیاتی برای تضمین امنیت و ثبات منطقه قفقاز جنوبی توصیف کرد. در مقابل، نیکول پاشینیان بار دیگر تأکید کرده است که دولت ارمنستان قصد دارد وابستگی تاریخی این کشور به مرزبانان روسیه را پایان دهد. این فرآیند تدریجی نشان‌دهنده تغییر ماهیت روابط دفاعی در منطقه است.

زمان‌بندی تعلیق عضویت در اوراسیا و واکنش‌ها

مسکو پیش‌تر نیز بارها به ایروان هشدار داده بود که عضویت همزمان در دو بلوک سیاسی غیرممکن است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار است در ماه دسامبر موضوع تعلیق احتمالی عضویت ارمنستان را بررسی کند. این تاریخ با زمان برگزاری دیدار رودررو بین رهبران دو کشور همزمان است. پسکوف تأیید کرد که آینده روابط اقتصادی ارمنستان با روسیه مهم‌ترین دستور کار این دیدار خواهد بود. با وجود این فشارهای دیپلماتیک، نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرده که اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های سنتی با مسکو وجود دارد. او سعی می‌کند تعادلی بین منافع امنیتی و گسترش روابط با بلوک‌های دیگر ایجاد کند.

پیامدهای تغییر جهت دیپلماسی قفقاز جنوبی

ریشه‌های تیرگی روابط دو کشور پس از ادعای ناتوانی مسکو در حفاظت از ارمنستان در برابر جمهوری آذربایجان شکل گرفت. این بحران باعث شد ایروان به بازنگری تدریجی در مناسبات امنیتی و گسترش ارتباطات با کشورهای غربی بپردازد. با وجود این تغییر جهت استراتژیک، روسیه همچنان به عنوان یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد و امنیت ارمنستان باقی مانده است. تصمیم احتمالی ایروان برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار سیاسی منطقه داشته باشد. اکنون نگاه‌ها به دیدار سوم دسامبر معطوف شده است تا مشخص شود آیا توافق جدیدی امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر.