الزام کدپستی برای سرشماری ۱۴۰۵ پیشرفت ۷۳ درصدی ثبت اطلاعات

مرکز آمار ایران از شهروندان خواست برای تکمیل سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن ۱۴۰۵، کدپستی دقیق منزل خود را از سامانه‌های پست من یا جی‌نف دریافت کنند.

مرکز آمار ایران در فراخوان رسمی خود به کلیه شهروندان مراجعه‌کننده برای فرایند سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن ۱۴۰۵، تأکید کرده است که تهیه کدپستی محل سکونت یک الزام ضروری و پیش‌شرط ورود به سیستم ثبت اطلاعات می‌باشد.

این نهاد آماری مشخصاً به مردم هشدار داده است که بدون ارائه کدپستی معتبر، امکان ثبت داده‌های فردی و خانوارها در سامانه ملی امکان‌پذیر نخواهد بود و این موضوع می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی در تکمیل فرایند سرشماری گردد.

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وضعیت پیشرفت ۷۳ درصدی سرشماری

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، عملیات اجرایی سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ابتدای آبان‌ماه با سرعت بالا آغاز شده است.

آمارهای نشان‌دهنده روند فعلی حاکی از آن است که این پروژه بزرگ ملی تاکنون به شاخص ۷۳ درصدی پیشرفت رسیده است.

این رقم قابل توجه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از جامعه آماری در فرایند جمع‌آوری اطلاعات مشارکت داشته‌اند، اما هنوز درصدی از جمعیت باقی‌مانده نیازمند پیگیری جدی برای تکمیل پرونده‌های ثبتی خود هستند.

روش‌های دریافت کدپستی معتبر

شرکت ملی پست ایران به عنوان مرجع رسمی اعطای کدهای پستی، راهنمای کاملی را برای دسترسی آسان شهروندان به کدپستی محل سکونت خود منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، مردم می‌توانند برای استعلام و دریافت کدپستی دقیق و به‌روز، به دو سامانه غیرحضوری "پست من" و "سامانه جی‌نف" مراجعه کنند.

استفاده از این پلتفرم‌های دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند که افراد بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پستی و صرفه‌جویی در زمان، کد پستی خود را استخراج کرده و برای ارائه در فرایند سرشماری آماده سازند.

الزام‌های ثبتی مجازی و حضوری

مرکز آمار ایران در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است که فرایند شرکت در سرشماری برای شهروندان به دو شیوه مجازی و حضوری قابل انجام است.

با این حال، در هر دو حالت و با هر شکلی از مشارکت، اصل ثابت‌شده دریافت و ارائه کدپستی منزل محل سکونت همچنان پابرجا و الزام‌آور باقی می‌ماند.

این دستورالعمل سخت‌گیرانه برای اطمینان از صحت مکانی داده‌ها و جلوگیری از خطاهای آماری در شناسایی نقاط جغرافیایی و توزیع جمعیتی تدوین شده است.

آینده سرشماری و تکمیل نهایی

با توجه به پیشرفت ۷۳ درصدی ثبت اطلاعات تاکنون، تمرکز اصلی نهادهای مسئول بر تسریع فرایند مشارکت و رفع موانع ناشی از نداشتن کدپستی معطوف شده است.

مرکز آمار ایران ابراز امیدواری کرده است که با آگاهی‌بخشی دقیق به شهروندان و استفاده از راهکارهای آنلاین شرکت ملی پست ایران، نرخ مشارکت نهایی به اتمام برسد.

دقت در ثبت اطلاعات مکانی از طریق کدپستی صحیح، نقش حیاتی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری و تخصیص بهینه منابع برای سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.