الزامات سختگیرانه جدید برای دریافت ارز با کارت ملی و مقابله با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای متقاضیان دریافت ارز اسکناس، ارائه جزئیات دقیقی از هدف خرید و نحوه هزینهکرد را اجباری کرد تا با استانداردهای مبارزه با پولشویی همسو شود.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در اقدامی جدید و با هدف نظارت دقیقتر بر جریان خروج ارز از کشور و جلوگیری از هرگونه فعالیتهای غیرقانونی مالی، دستور داد تا مشخصات کامل دریافت کننده، هدف دقیق از دریافت ارز ، محل هزینه کرد و نحوه مصرف وجوه نقدی درخواستی برای تمامی متقاضیانی که قصد دریافت ارز با استفاده از کارت ملی را دارند، به صورت اجباری ثبت و ارائه شود.
این تصمیم در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات ارزی اتخاذ شده است تا اطمینان حاصل شود که ارزهای تخصیصی تنها در مسیرهای قانونی و برای تامین نیازهای ضروری مصرف میشوند. بر اساس دستورالعمل اجرایی جدید که در سرفصل تامین نیازهای ضروری تدوین شده است، فروش ارز به صورت اسکناس برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم که بالای ۱۸ سال سن دارند و همچنین برای اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای رایج جهانی در هر بازه زمانی ۳۶۵ روزه مجاز خواهد بود.
این محدودیت زمانی و مبلغی با این هدف طراحی شده است که دسترسی عادلانه به منابع ارزی فراهم شود و از انحصار یا استفاده نادرست از این منابع جلوگیری گردد. یکی از محورهای بنیادین و کلیدی این دستورالعمل جدید، اجرای دقیق و سختگیرانه الزامات قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی در تمامی مراحل فرآیند فروش ارز است.
مطابق با مفاد ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تمامی ارائهدهندگان خدمات ارزی، اعم از بانکها و صرافیهای دارای مجوز، موظف شدهاند که پیش از ارائه هرگونه خدمت ارزی، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری یا همان احراز هویت دقیق را به طور کامل انجام دهند. این فرآیند شامل دریافت اطلاعات جامع از متقاضی است، به گونهای که هدف واقعی از دریافت ارز و همچنین جزئیات محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی باید به طور شفاف ثبت شود.
بانکها و صرافیهای مجاز بر اساس این ماده قانونی مکلف هستند که تمامی اطلاعات دریافتشده را در سامانههای نظارتی مربوطه ثبت کرده و سوابق تمامی معاملات ارزی را مطابق با الزامات نظارتی و استانداردهای قانونی برای بازههای زمانی مشخص نگهداری کنند تا در صورت نیاز، نهادهای نظارتی بتوانند هرگونه تخلف یا مشکوک بودن معاملات را ردیابی و شناسایی نمایند. علاوه بر این، بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، فرآیند شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی که در اصطلاح تخصصی مالی به عنوان KYC برای اشخاص حقیقی و KYB برای اشخاص حقوقی شناخته میشود، باید دقیقاً مطابق با ضوابط و استانداردهایی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، توسط بانکها و صرافیهای مجاز اجرا گردد.
این سیستم شناسایی به این معناست که نه تنها هویت فرد یا شرکت باید تایید شود، بلکه منبع مالی و هدف از تراکنش نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. این اقدامات در واقع لایهای از امنیت را به سیستم مالی کشور اضافه میکند تا از ورود وجوه حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به چرخه ارزی جلوگیری شود.
با اجرای این قوانین، هرگونه تلاش برای دور زدن سقفهای تعیین شده یا استفاده از حسابهای صوری برای خرید ارز با سختگیری بیشتری مواجه خواهد شد. در نهایت، این رویکرد جامع نظارتی نشاندهنده عزم دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بهینه منابع ارزی و همراستایی با استانداردهای بینالمللی در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با جرایم اقتصادی است تا محیطی امن برای معاملات ارزی قانونی فراهم آید و از نوسانات ناشی از تقاضاهای غیرضروری یا Speculative در بازار ارز کاسته شود
