الزام قطعی ثبت رسمی معاملات املاک با اسناد سبز و هشدار وزیر دادگستری

وزیر دادگستری درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هشدار داد و اعلام کرد اسناد سبز رنگ باید حتما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. خرید و فروش غیررسمی فاقد اعتبار قانونی است.

امین‌حسین رحیمی ، وزیر دادگستری ، در یک برنامه تلویزیونی با تشریح دقیق اهداف و پیامدهای قانون جدید، هشدار داد که معاملات عادی و غیررسمی اموال غیرمنقول دیگر مورد حمایت قانون قرار نخواهند گرفت. وی با تأکید بر لزوم ثبت اجباری معاملات مربوط به اسناد سبز رنگ در دفاتر اسناد رسمی ، بر ضرورت آگاهی شهروندان از تغییرات جدید حقوقی تأکید کرد.

تصویب قانون و اهداف کاهش کلاهبرداری

این قانون با هدف کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری و ساماندهی کامل معاملات املاک در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. پیش از این تصویب، اسناد عادی و قولنامه‌ها در محاکم قضایی قابل استناد بودند و این امر اعتبار و اطمینان‌ خاطر کافی را برای متعاملین ایجاد نمی‌کرد. وزیر دادگستری افزود که اعتبار اسناد عادی مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده بود و زمینه بروز اختلافات ملکی، کلاهبرداری و پرونده‌های قضایی را به شدت افزایش می‌داد.

Also read دیپلماسی زیر سایه جنگ؛ آیا تهران و واشنگتن به توافق می‌رسند؟

تفاوت اسناد سبز و الزامات حقوقی

بر اساس این قانون، معاملات اموال غیرمنقول از جمله زمین، خانه و مغازه باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در غیر این صورت، با سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی مشمول حمایت و اعتبار قانونی نخواهند بود. رحیمی با اشاره به تفاوت ظاهری اسناد مالکیت جدید و قدیمی گفت که رنگ اسناد مالکیت جدید تغییر کرده و اسناد سبز رنگ جایگزین اسناد آجری‌رنگ شده‌اند. در متن اسناد سبز نیز تأکید شده است که معاملات مربوط به این املاک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

تکلیف دارندگان اسناد عادی و قولنامه

مطابق قانون، پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موسوم به سامانه ماده ۱۰، دارندگان اسناد عادی باید ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند. برای تعیین تکلیف و رسمی‌کردن وضعیت مالکیت ملک خود، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. وی افزود که پس از اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه و سپری شدن مهلت‌های قانونی، انجام معاملات عادی درباره املاک مشمول این قانون فاقد اعتبار خواهد بود. حتی اگر رسیدگی قضایی و صدور سند رسمی چند سال طول بکشد، ثبت ادعا و انجام اقدامات قانونی در مهلت مقرر موجب حفظ حقوق فرد خواهد شد.

اقدامات قانونی برای مالکان و خریداران

افرادی که در حال حاضر قصد خریدوفروش ملک ندارند نیز باید وضعیت سند مالکیت خود را مشخص کنند و در صورت نداشتن سند رسمی، برای دریافت آن از مسیرهای قانونی اقدام کنند. املاکی که سند رسمی دارند اما مالک فعلی آن‌ها هنوز سند را به نام خود منتقل نکرده است، نیازمند پیگیری حقوقی هستند. در این شرایط، خریدار باید از طریق دادگاه، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست کند. بسیاری از املاک در کشور صرفاً با قولنامه و مبایعه‌نامه معامله شده‌اند و دارندگان این اسناد نیز باید پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ماده ۱۰، ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند.

مزایای اسناد رسمی و هشدار به مردم

وزیر دادگستری با بیان اینکه دارندگان اسناد عادی نباید از اجرای این قانون نگران باشند، تصریح کرد که هدف قانون این است که همه مردم برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند. وی با اشاره به مزایای اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی خاطرنشان کرد که سند رسمی از اعتبار و امتیازات حقوقی بیشتری برخوردار است. این سند می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات متعدد در معاملات ملکی جلوگیری کند و اجرای کامل آن همراه با آگاهی مردم، از خسارت و مشکلات حقوقی جلوگیری خواهد کرد.