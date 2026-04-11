الحاج حسن، مقام ارشد حزب‌الله، در گفت‌وگو با المیادین از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت که دولت تمام تلاش خود را برای نابودی مقاومت انجام می‌دهد و خواهان واگذاری قدرت به اسرائیل است. وی همچنین به موضوع مذاکرات آتش‌بس و تحولات منطقه پرداخت.

الحاج حسن در گفت‌وگو با شبکه المیادین، با تأکید بر حساسیت اوضاع و پیگیری دقیق تحولات، به بررسی مسائل مهمی پرداخت. وی با اشاره به روند مذاکرات و نتایج احتمالی آن، خاطرنشان کرد که حزب‌الله با نهایت دقت و وسواس جزئیات را دنبال می‌کند و از هرگونه پیش‌داوری در مورد نتایج مذاکرات خودداری می‌ورزد. الحاج حسن تأکید کرد که حزب‌الله منتظر اعلام رسمی نتایج است و بر اساس آن موضع‌گیری خواهد کرد. وی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان ، نقطه ضعف اصلی را در عملکرد دولت دانست.

به گفته وی، دولت لبنان در تلاش برای تأمین منافع مردم و پیشبرد اهداف ملی، عملکرد ضعیفی داشته است. الحاج حسن با اشاره به این نکته که دولت به طور مداوم در حال امتیاز دادن به طرف‌های دیگر است، این رویکرد را مورد انتقاد قرار داد. وی معتقد است که این امتیازدهی‌ها ناشی از ضعف نیست، بلکه تصمیمی آگاهانه است که اتخاذ شده است. این مقام حزب‌الله تأکید کرد که تمام هم و غم دولت، نابودی مقاومت و تضعیف حزب‌الله است. وی افزود که طرف اسرائیلی از دولت بیروت می‌خواهد که تمام قدرت لبنان را به تل‌آویو واگذار کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان در پی تحولات اخیر به شدت افزایش یافته است. پیش از این، گزارش‌هایی از رسانه‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه پس از نخستین تماس تلفنی مستقیم بین سفرای لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، دو طرف از توافق برای برگزاری نشستی به منظور بررسی موضوع آتش‌بس خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، در تماس تلفنی ندی حماده معوض، سفیر لبنان در واشنگتن، و یحیئیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، دو طرف توافق کردند که برای بررسی آتش‌بس، روز سه‌شنبه در واشنگتن و با نظارت آمریکا نشستی برگزار کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که نگرانی‌ها در مورد امکان بروز درگیری‌های جدید در منطقه افزایش یافته است. حمله به بیروت با هدف ترور نفر دوم حزب‌الله و همچنین سایر تحولات اخیر، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. این شرایط، ضرورت اتخاذ رویکردهای دیپلماتیک و تلاش برای حفظ ثبات در منطقه را بیش از پیش نمایان می‌سازد. \در ادامه این گفت‌وگو، الحاج حسن به تشریح دیدگاه‌های حزب‌الله در مورد مسائل مختلف منطقه‌ای پرداخت. وی با اشاره به تحولات در فلسطین اشغالی و جنایات رژیم صهیونیستی، بر حمایت حزب‌الله از مقاومت فلسطین تأکید کرد. الحاج حسن همچنین به نقش کشورهای خارجی در تحولات منطقه اشاره کرد و از آنها خواست تا از مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خودداری کنند. وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در منطقه، این سیاست‌ها را عامل اصلی بی‌ثباتی و تنش‌ها دانست. الحاج حسن در ادامه به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی نیز اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتایج مثبتی منجر شود و تنش‌ها در منطقه کاهش یابد. وی با اشاره به نقش مهم ایران در منطقه، بر ضرورت حفظ روابط حسنه با این کشور تأکید کرد. وی همچنین به مسئله بحران سوریه اشاره کرد و از راه‌حل سیاسی برای پایان دادن به این بحران حمایت کرد. الحاج حسن با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی در میان کشورهای منطقه، خواستار همکاری‌های بیشتر برای مقابله با چالش‌های مشترک شد. در این راستا، وی بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه و ایجاد فضای اعتماد و همکاری تأکید کرد. الحاج حسن با ابراز نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی لبنان، از دولت خواست تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. وی همچنین بر اهمیت مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در دولت تأکید کرد. \الحاج حسن در بخش پایانی گفت‌وگوی خود، به موضوع آینده لبنان و نقش حزب‌الله در این کشور اشاره کرد. وی با تأکید بر تعهد حزب‌الله به حفظ امنیت و ثبات لبنان، اعلام کرد که حزب‌الله آماده است تا برای دفاع از منافع ملی و استقلال کشور، با تمام توان تلاش کند. الحاج حسن با اشاره به چالش‌های پیش روی لبنان، از مردم خواست تا با حفظ وحدت و همبستگی، در کنار یکدیگر برای ساختن آینده‌ای بهتر برای کشورشان تلاش کنند. وی همچنین بر ضرورت تقویت نهادهای دولتی و ارتقای حاکمیت قانون تأکید کرد. الحاج حسن در پایان، با ابراز امیدواری به آینده‌ای روشن برای لبنان، از همه مردم و گروه‌های سیاسی خواست تا با کنار گذاشتن اختلافات، در جهت منافع ملی و رفاه مردم تلاش کنند. وی تأکید کرد که حزب‌الله همچنان به نقش خود به عنوان یک نیروی مقاومت و مدافع منافع مردم لبنان ادامه خواهد داد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. اوضاع در منطقه همچنان متشنج است و تحولات به سرعت در حال تغییر هستند. نشست های دیپلماتیک و مذاکرات، تنها راه حل برای کاهش تنش ها و برقراری صلح پایدار در منطقه می باشند





