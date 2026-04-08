البرادعی: اسرائیل مانع صلح میان ایران و آمریکا و کشورهای خلیج فارس است

محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به تلاشهای اسرائیل، بر این باور است که این رژیم مانع صلح و نزدیکی میان ایران و کشورهای منطقه میشود و از هر فرصتی برای برقراری صلح جلوگیری میکند. وی همچنین به اهمیت توقف 'وحشیگریهای اسرائیل' برای برقراری صلح در منطقه اشاره میکند.
محمد البرادعی ، مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برنده جایزه صلح نوبل و معاون پیشین رئیسجمهور مصر، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به صراحت به تحلیل شرایط پیچیده منطقهای و نقشآفرینی اسرائیل پرداخت. وی با اشاره به تلاشهای گسترده اسرائیل برای جلوگیری از هرگونه صلح و نزدیکی میان ایران و کشورهای منطقه، دیدگاههای خود را مطرح کرد.
البرادعی معتقد است که اسرائیل با تمام ابزارهای خود، به دنبال از بین بردن هر فرصتی برای صلح میان ایران و آمریکا، یا حتی نزدیکی میان کشورهای خلیج فارس و ایران است. این استراتژی، به زعم او، ریشه در منافع اسرائیل دارد؛ چرا که هرگونه روند صلحآمیز، منجر به حاشیهرفتن اسرائیل در منطقه و برجستهشدن سیاستهای اشغال، شهرکسازی و پاکسازی قومی میشود. وی با اشاره به وضعیت کنونی در لبنان، که شاهد نقض حقوق بشر و خشونتهای مداوم است، این فرضیه را تقویت میکند. البرادعی، با درک عمیقی از پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی، بر این باور است که اسرائیل به دنبال حفظ وضعیت موجود است؛ وضعیتی که در آن، رژیم صهیونیستی به عنوان یک قدرت نظامی برتر، قادر به اعمال نفوذ و ادامه سیاستهای خود است. وی همچنین معتقد است که این سیاستها، عامل اصلی بیثباتی و درگیری در منطقه بوده و مانع از دستیابی به یک راهحل پایدار برای منازعات فلسطینی-اسرائیلی میشود
