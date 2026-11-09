اقرار دختر جوان به قتل پدر با وعده طلا و ازدواج

کشف پرونده قتل خونی در شرق تهران؛ اقرار دختر جوان به اجیر کردن همسایه برای قتل پدرش در ازای طلا و ازدواج. جزئیات بازداشت متهمان توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند پرونده یک قتل مسلحانه پیچیده را که با انگیزه‌های مادی و عاطفی طراحی شده بود، فاش کنند. در این عملیات، دختر جوانی که نقشه قتل پدرش را کشیده بود و پسر همسایه‌ای که اجرای آن را بر عهده داشت، همزمان دستگیر شدند. این دو متهم با وعده پرداخت طلا و ازدواج، یکدیگر را به ارتکاب این جنایت سنگین ترغیب کرده بودند و اکنون هر دو در بازداشتگاه این اداره به سر می‌برند.

جزئیات صحنه جرم و اقدامات فوری کارآگاهان

رسیدگی به این پرونده چند روز پیش با گزارش وقوع یک قتل مسلحانه در یکی از خانه‌های شرق تهران آغاز شد. به محض دریافت خبر از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، تیمی تخصصی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه بازپرس رضا علایی از شعبه دوم بازپرسی ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران به محل حادثه اعزام شدند. بازپرس رضا علایی در روز حادثه مسئولیت کشیک قتل پایتخت را بر عهده داشت.

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کارآگاهان پس از ورود به خانه مقتول، با جسد غرق در خون یک مرد میانسال در اتاق خواب مواجه شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که پنج گلوله سلاح کلاشنیکف به سینه، شکم و صورت مقتول اصابت کرده است. اعضای خانواده که در زمان وقوع جنایت برای پیاده‌روی از خانه خارج شده بودند، پس از بازگشت و ورود به اتاق خواب با منظره‌ای خونی روبه‌رو شدند.

رابطه پنهان و نقشه‌کشی برای قتل پدر

بررسی‌های اطلاعاتی و فنی کارآگاهان به زودی نشان داد که دختر مقتول احتمالاً در طراحی نقشه قتل پدرش نقش داشته و برای اجرای آن از فرد دیگری کمک گرفته است. مشخص شد او مدتی است به صورت مخفیانه با پسر یکی از همسایه‌ها در ارتباط است. با پیدا شدن این سرنخ حیاتی، کارآگاهان با هماهنگی بازپرس پرونده، دختر جوانی که بین ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارد را بازداشت کردند.

متهم دختر در ابتدا با طرح اظهارات ضد و نقیض تلاش کرد مسیر تحقیقات را تغییر دهد، اما پس از مواجهه با شواهد و مدارک موجود، به اجیر کردن قاتل برای کشتن پدرش اعتراف کرد. او در اظهارات خود اقرار نمود که اختلافات عمیقی با پدرش داشته و با پسر همسایه ارتباط برقرار کرده بود.

اعترافات وحشتناک درباره دسیسه‌های قبلی

دختر جوان در جریان تحقیقات توضیح داد که اخیراً به پسر همسایه پیشنهاد داده بود در ازای دریافت طلا و ازدواج با او، پدرش را به قتل برساند. او درباره اقدامات قبلی خود برای اجرای نقشه جنایت بیان کرد که چند روز قبل از قتل، پسر همسایه را به خانه فرستاده بود تا طلاهای خانوادگی را سرقت کند.

او همچنین درباره روز قتل توضیح داد که چند ساعت قبل از خروج همراه مادرم برای پیاده‌روی، دسته‌کلید پدرم را برداشته و کلید در ورودی را از آن درآورده و روی جاکفشی گذاشته بود تا همدستم بتواند با استفاده از آن وارد خانه شود. وقتی از پیاده‌روی برگشتند، متوجه شدند که پدرش با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

بازداشت قاتل اجرایی و سرنوشت متهمان

پس از اعترافات دختر جوان، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با استفاده از اطلاعات به دست آمده، مرد جوان را در یک عملیات ضربتی بازداشت کردند. متهم دوم در ابتدا به طور کامل منکر ارتکاب قتل شد، اما در ادامه اظهارات دختر جوان را تأیید کرد و گفت به خاطر ازدواج با آن دختر این کار را انجام داده است.

در حال حاضر هر دو متهم همچنان در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات برای کشف ابعاد پنهان این جنایت و مشخص شدن نقش دقیق هر یک از آن‌ها در قتل مرد میانسال ادامه دارد. تحقیقات تخصصی در این پرونده با دستور قاضی رضا علایی، بازپرس ویژه قتل شعبه دوم دادسرای جنایی تهران، توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دنبال می‌شود.