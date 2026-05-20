مدیرکل هواشناسی لرستان، به روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت تا پایان روز جمعه ۱ خرداد، استان کشور تحت تأثیر سامانه جوی با افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار قرار خواهد گرفت و با تشریح مخاطرات این سامانه، شهروندان را از نکات احتیاطی در برابر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سلامتی آن آگاه می‌کند. همچنین در خصوص آسیب‌های احتمالی به بخش کشاورزی هشدار می‌دهد.

بهروز مرادپور مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به صدور هشدار شماره ۳۳ هواشناسی، اعلام کرد :از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت تا پایان روز جمعه ۱ خرداد، استان تحت تأثیر سامانه جوی با افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار قرار خواهد گرفت.

مرادپور با تشریح مخاطرات این سامانه، تأکید کرد که احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای و کاهش کیفیت هوا به دلیل گردوغبار بسیار بالا است. وی افزود: این سامانه می‌تواند منجر به سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین شکستن درختان کهنسال شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به آسیب‌های احتمالی به بخش کشاورزی گفت: احتمال صدمه به پوشش گلخانه‌ها در پی وزش باد شدید وجود دارد و همچنین کاهش میدان دید افقی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد





