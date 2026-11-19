استاندار لرستان از اجرای طرح جدید آرد و نان خبر داد. محدودیت‌ها فقط برای خریدهای غیرمنطقی است. سرانه هشت کیلوگرم در نظر گرفته شده و فروش نان یارانه‌ای ممنوع است. جزئیات طرح جدید را بخوانید.

امید امیدی‌شاه‌آباد ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان ، در نشستی با حضور کارگروه آرد و نان این استان، از آغاز اجرای قوانین سخت‌گیرانه برای مهار خریدهای انبوه نان و جلوگیری از فساد در زنجیره تأمین یارانه خبر داد. وی با اشاره به حجم قابل‌توجه یارانه‌ای که دولت برای تأمین آرد و نان پرداخت می‌کند، بر ضرورت نظارت دقیق بر مصرف این کالای اساسی تأکید کرد.

بر اساس آمارهای موجود، میانگین سرانه مصرف آرد در هر نفر از جمعیت کشور حدود هشت کیلوگرم در ماه تعیین شده است. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم خرید نان توسط برخی افراد به‌طرز غیرمنطقی افزایش یافته و در مواردی به بیش از ۲۰۰ کیلوگرم در ماه می‌رسد. این مقدار خرید قطعاً با الگوی مصرف عادی یک خانوار همخوانی ندارد و نشانه سوءاستفاده سیستماتیک از یارانه‌های دولتی است.

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نحوه عملکرد و سازوکار طرح جدید

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این خریدهای نجومی با هدف سودجویی اقتصادی انجام می‌شود. نان‌های خریداری‌شده با قیمت‌های چندبرابری در فروشگاه‌های محلی فروخته می‌شوند یا به عنوان علوفه ارزان‌قیمت در دامداری‌ها استفاده می‌گردند. همچنین برخی خریداران با بهره‌گیری از کارت‌های بانکی متعدد، تا ۱۰۰ کارت بانکی را به نام خود یا آشنایان ثبت کرده و از این طریق سهمیه یارانه‌ای را به حداکثر می‌رسانند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد که مدیریت مصرف نان به معنای ایجاد محدودیت برای شهروندان متعهد و مصرف‌کنندگان عادی نیست. این طرح صرفاً برای صیانت از حقوق عموم مردم و حفظ منابع عمومی اجرا می‌شود. تأییدیه این اقدام از سوی مجموعه دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ شده است. بنابراین، برای مصرف طبیعی خانوارها هیچ‌گونه افزایش قیمتی یا محدودیت کیفی در نظر گرفته نشده است.

سهمیه هفت برابری و هدفمندی یارانه‌ها

امیدی‌شاه‌آباد با توضیح جزئیات سهمیه‌بندی‌های جدید بیان کرد که حتی برای مصرف خانوار، امکان خرید تا هفت برابر سرانه فعلی در نظر گرفته شده است. این میزان به ازای هر نفر در ماه معادل ۳۹۲ عدد نان است. با این حساب، محدودیت‌ها صرفاً متوجه افرادی خواهد بود که فراتر از این سقف مجاز و با اهداف اقتصادی اقدام به انباشت نان می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد که در چارچوب این طرح جدید، هیچ محدودیتی برای مصرف عادی مردم وجود ندارد و دغدغه شهروندان محترم نباید ایجاد شود. محدودیت‌های اعمال‌شده تنها شامل کسانی می‌شود که با استفاده از کارت‌های بانکی متعدد، حجم بالایی از نان را خریداری کرده و آن را به فروشگاه‌ها یا مراکز دامداری می‌فروشند. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از انحراف یارانه‌های اختصاص‌یافته به زنجیره تأمین آرد و نان است.

هشدار به متخلفان و درخواست از مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در پایان از شهروندان خواست تا از دادن کارت‌های بانکی خود به افراد دیگر خودداری کنند. وی تأکید کرد که افرادی که میزان خرید نان آن‌ها به‌صورت غیرمنطقی و بیش از هفت برابر سرانه مصرف عادی است، باید هزینه مصرف مازاد خود را پرداخت نمایند. این اقدام باعث می‌شود تا از هدررفت منابع یارانه‌ای جلوگیری شود و عدالت در توزیع نان یارانه‌ای برای تمام اقشار جامعه تضمین گردد.