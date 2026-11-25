ارتش بریتانیا با نصب تورهای ضد پهپاد و جابجایی هواپیماها در واکنش به تهدیدات امنیتی مرتبط با ایران، اقدامات امنیتی پایگاه‌های خود را تشدید کرد.

نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در واکنش به تهدیدات امنیتی جدی در نزدیکی پایگاه‌های هوایی خود، دستورالعمل‌های فوری امنیتی را برای محافظت از هواپیماهای مستقر اجرا کرده است. این دستورالعمل‌ها شامل انتقال هواپیماها به آشیانه‌ها در ساعات شب و نصب سیستم‌های دفاعی جدید است که هدف آن‌ها خنثی‌سازی تهدیدات پهپاد ی است که به ایران نسبت داده می‌شود.

استفاده از تورهای کولار برای حفاظت از جنگنده‌ها

نیروهای بریتانیایی مامور شده‌اند که تورهای ضد پهپاد ساخته شده از جنس "کولار" (Kevlar) را در پایگاه‌های هوایی این کشور نصب کنند. این تورهای محافظتی دقیقاً مشابه نمونه‌هایی هستند که ارتش اوکراین در حال استفاده از آن‌ها برای مقابله با حملات هوایی روسیه است. هدف از این اقدام، ایجاد یک مانع فیزیکی در برابر پهپادهای انتحاری یا ناوبری شده است که می‌توانند خسارات جدی به ناوگان هوایی وارد کنند.

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جابجایی فوری ناوگان هوایی آمریکا و هشدارهای امنیتی

در پی این تهدیدات، ایالات متحده اقدام به تخلیه برخی از هواپیماهای خود از پایگاه‌های بریتانیا کرده است. ایالات متحده دست‌کم در دو مورد هواپیماهای خود را از این پایگاه‌ها خارج کرده است. در روز چهارم اکتبر، پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدید احتمالی مرتبط با ایران، بمب‌افکن‌های بی‌۱ (B-1) خود را از پایگاه هوایی "فرفورد" بریتانیا به آمریکا بازگرداند. همچنین در روز ۹ نوامبر، دست‌کم ۱۰ هواپیمای سوخت‌رسان "کی‌سی-۱۳۵" (KC-135) از پایگاه "میلدنهال" به پایگاه‌هایی در آلمان، اسپانیا و اسکاتلند منتقل شدند که این جابه‌جایی به دلیل تهدیدهای امنیتی انجام شد.

اتهامات دادستانی آمریکا و نقش شبکه‌های تروریستی

دادستانی فدرال آمریکا روز ۱۱ نوامبر با صدور کیفرخواستی مدعی شد که محمدباقر سعدی، که در حال حاضر به اتهام مشارکت در نزدیک به ۲۰ حمله و اقدام به حمله تروریستی در اروپا و آمریکا در بازداشت است، از زندانی در نیویورک طرح حمله ناکام به پایگاه "فرفورد" بریتانیا را هدایت کرده است. در کیفرخواست صادرشده، محمدباقر سعد داوود سعدی، شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ـ‌عراقی، به همراه دو نفر دیگر، محسن مهاجری، شهروند ایران، و محمدعلی حسنی، شهروند عراق، به توطئه برای انجام حملات تروریستی در اروپا و آمریکا متهم شده‌اند. به گفته دادستانی، این افراد به نیابت از شبکه‌ای تروریستی همسو با حکومت ایران، شامل سپاه پاسداران و کتائب حزب‌الله، فعالیت می‌کردند.

واکنش‌های فرماندهی نیروی هوایی و تخصیص بودجه

هارو اسمیت، فرمانده نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، روز سه‌شنبه گفت که نیروی هوایی باید برای آمادگی در برابر درگیری احتمالی، پراکنده کردن هواپیماها در سراسر کشور را تمرین کند. او گفت که در ماه‌های اخیر، به دلیل ساخت باندی جدید در پایگاه هوایی "برایز نورتون"، هواپیماها در نقاط مختلف بریتانیا مستقر شده‌اند. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد که ۴۷۰ میلیون پوند بودجه اضافی برای تقویت امنیت مراکز نظامی اختصاص یافته و تاکنون ۱۵ میلیون پوند در فناوری پهپادی و ضدپهپادی سرمایه‌گذاری شده است.

آینده جنگنده‌های سرنشین‌دار و هشدارهای استراتژیک

هارو اسمیت همچنین روز یکشنبه در یادداشتی در روزنامه تلگراف اعلام کرد که با افزایش نقش پهپادها در جنگ، جنگنده نسل آینده بریتانیا آخرین هواپیمای رزمی سرنشین‌دار نیروی هوایی سلطنتی خواهد بود. او بر لزوم یادگیری از جنگ‌های امروز به جای آماده‌سازی برای جنگ‌های دیروز تاکید کرد و وضعیت جهان را ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر خواند. دفتر نخست‌وزیری بریتانیا پیش‌تر تاکید کرده بود که پایگاه‌های هوایی این کشور امن هستند و تامین امنیت آن‌ها از اولویت‌های اصلی است.