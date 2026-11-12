اقدامات دولت ایران برای جبران کسری انرژی و واردات گاز و برق

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور از پیشرفت مذاکرات واردات انرژی خبر داد و بر نیازمند تعمیر زیرساخت‌ها و تأمین زیرساخت برای کشورهای دیگر تأکید کرد.

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد که وزرای نفت، نیرو، امور خارجه و رئیس‌جمهور به طور دائم درگیر حل مشکلات حوزه انرژی هستند. این مقام ارشد اجرایی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای جبران بخشی از کسری‌های موجود در این بخش، تأکید کرد که گزارش‌های مربوط به این مسائل به صورت مداوم در جلسات دولتی مطرح می‌شود.

وضعیت مذاکرات و پیشرفت واردات انرژی

اسماعیل سقاب اصفهانی افزود که مذاکرات با برخی کشورهای هدف به خوبی پیش رفته است و این امر شتاب‌بخش فرآیند واردات گاز و برق خواهد بود. با این حال، وی تأکید کرد که برای برخی دیگر از کشورها، انجام این اقدام نیازمند فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم است که تنها در میان‌مدت امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، در کوتاه‌مدت چنین امکانی برای واردات از این مسیرها وجود ندارد.

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آسیب‌های زیرساختی و تعمیرات ضروری

بر اساس اعلام اسحاق سقاب اصفهانی، در خصوص برخی دیگر از کشورها نیز امکان واردات وجود دارد؛ اما زیرساخت‌های انتقال ما در ارتباط با این کشورها دچار آسیب شده است. این آسیب‌ها نیازمند تعمیرات اساسی است تا بتواند جریان انرژی را از مرزها عبور دهد. مسئولان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی معتقدند که بازسازی این شبکه‌ها یک فرآیند زمان‌بر است.

زمان‌بندی تأمین انرژی در فصل سرد

در خصوص اینکه آیا این مسیرها می‌توانند برای برخی انتقال‌ها به فصل سرد امسال برسند، معاون رئیس‌جمهور گفت که ممکن است این اتفاق برای برخی مسیرها بیفتد اما در برخی موارد دیگر خیر. این عدم قطعیت زمانی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای مقابله با اوج مصرف در زمستان، به سرعت انجام تعمیرات در زیرساخت‌های فرسوده یا آسیب‌دیده وابسته است.

نقش دستگاه‌های وزارتخانه‌ای در حل بحران

وزارت نفت و وزارت نیرو به عنوان دو ستون اصلی تامین انرژی کشور، وظیفه پیگیری فنی این پروژه‌ها را بر عهده دارند. همزمان، وزارت امور خارجه با دیپلماسی انرژی نقش کلیدی در تسهیل قراردادها با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری ایفا می‌کند. حضور شخصی رئیس‌جمهور در این مسائل نشان‌دهنده اولویت بالای امنیت انرژی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور است.

چالش‌های میان‌مدت و بلندمدت

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به صراحت بیان کرد که بسیاری از راهکارها نیازمند زمان هستند. تأمین زیرساخت برای برخی کشورها یک پروژه میان‌مدت محسوب می‌شود که نمی‌توان انتظار نتیجه فوری از آن داشت. بنابراین، دولت باید با تدابیر محتاطانه و برنامه‌ریزی دقیق برای فصل سرد پیش رو، کمبودهای احتمالی را مدیریت کند.