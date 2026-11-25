دیوید کوگان رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس از آمادگی کامل برای اقدام قانونی علیه منچسترسیتی در صورت تایید نهایی حکم محکومیت این باشگاه به نقض قوانین مالی خبر داد.

دیوید کوگان رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس در تجمع نمایندگان پارلمان بریتانیا اعلام کرد که سازمان وی برای اتخاذ تصمیمات سخت و قانونی علیه باشگاه منچسترسیتی در انتظار نهایی شدن حکم محکومیت این باشگاه به دلیل نقض قوانین مالی لیگ برتر است. این اظهارات مستقیماً به حکمی اشاره دارد که کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در شهریور ماه سال جاری منتشر کرد و منچسترسیتی را به چندین تخلف مالی در طول یک دوره نه ساله متهم ساخت.

جزئیات تخلفات مالی منچسترسیتی و واکنش‌ها

بر اساس اسناد و حکم صادره از سوی کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس، مالکان اماراتی باشگاه منچسترسیتی که یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رییس‌جمهوری امارات متحده عربی است، متهم شده‌اند که از طریق توافق‌های صوری و فریبنده، درآمدهای باشگاه را فراتر از حد واقعی نشان داده‌اند. این تخلفات منجر به پنهان شدن زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند شده است. باشگاه منچسترسیتی تمامی این اتهامات را با شدت رد کرده و به حکم صادره اعتراض رسمی وارد ساخته است.

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تعهد کوگان به اجرای قانون بدون تبعیض

دیوید کوگان در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا تاکید کرد که بزرگی نام باشگاه منچسترسیتی و ابعاد وسیع این پرونده نباید مانع از انجام وظایف قانونی نهاد وی شود. کوگان تصریح کرد که نمی‌توان صرفاً به دلیل محبوبیت و قدرت یک باشگاه، وظایف قانونی خود را نادیده گرفت و باید دقیقاً مطابق با آنچه در قانون تعیین شده اقدامات مناسب را انجام داد. او افزود که اگر شرایط لازم برای اقدام فراهم شود و نهاد ناظر سکوت کند، اساسا هدف از تشکیل یک نهاد نظارتی بی‌معنا خواهد بود.

منابع مالی نهاد ناظر و ریسک‌های حقوقی

ریچارد مانکس مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس جزئیات جدیدی درباره زیرساخت‌های مالی نهاد خود برای مدیریت دعاوی حقوقی طولانی‌مدت ارائه داد. وی اعلام کرد که طی دو سال آینده، این نهاد از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها، یک ذخیره‌ی دو میلیون پوندی برای تامین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد کرد. در صورتی که هزینه‌های دادرسی از این مبلغ فراتر رود، نهاد ناظر با توافق با دولت بریتانیا امکان دریافت وام را فراهم کرده است.

مانکس توضیح داد که در صورت پیروزی در پرونده‌های حقوقی بزرگی مانند منچسترسیتی، نهاد ناظر می‌تواند با دریافت هزینه‌های دادرسی از طرف مقابل، وام دریافتی از دولت را بازپرداخت کند. با این حال، در صورت شکست در یک پرونده حقوقی، هزینه بازپرداخت وام دولت به عوارض دریافتی از سایر باشگاه‌ها اضافه خواهد شد. کوگان نیز تاکید کرد که شواهد و الزامات قانونی نه ملاحظات سیاسی یا بزرگی باشگاه، معیار اصلی تصمیم‌گیری این نهاد خواهند بود.

پیامدهای احتمالی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی

این پرونده مالی سنگین منچسترسیتی نگرانی‌هایی را در سطح سیاسی و اقتصادی درباره تاثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است. اندی برنهام نخست‌وزیر بریتانیا پیش‌تر به دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی توسط مالکانش مورد انتقاد قرار گرفته بود. اکنون با شفاف‌سازی موضع نهاد ناظر، انتظار می‌رود که فرآیند حقوقی به سرعت پیش برود و نتیجه نهایی آن می‌تواند الگویی برای نظارت بر سایر باشگاه‌های بزرگ اروپایی باشد.