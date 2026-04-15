اقدام قاطع آمریکا علیه صادرات نفت ایران؛ واشنگتن از بلوف تهران عبور کرد

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لغو پیمان نظامی بولیوی با ایران را ضربه‌ای دیگر به رژیم دانست. نیویورک پست در تحلیلی معتقد است که با امتناع ایران از خواسته‌های آمریکا در مذاکرات پاکستان، ترامپ با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را مسدود کرده و این اقدام پیامدهای سختی برای تهران و متحدانش به همراه خواهد داشت.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای، لغو پیمان نظامی میان بولیوی و جمهوری اسلامی ایران را ضربه‌ای دیگر بر پیکر رژیم تهران توصیف کرده است. این واکنش قاطع از سوی قانون‌گذاران آمریکا یی در پی صدور حکم اعدام برای یکی از شهروندان ایران ی، بیتا همتی، صورت گرفته است.

یکی از اعضای این کمیته در این خصوص اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران به جای واکنش به سخنان، تنها به قدرت واکنش نشان می‌دهد و این رویکرد، واشنگتن را به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر سوق می‌دهد. در همین راستا، سردبیر روزنامه نیویورک پست با تحلیل وضعیت فعلی، عنوان کرده است که هر کسی که در حال حاضر در ایران تصمیم‌گیرنده است، فرصت صلح را که در آخر هفته گذشته فراهم شده بود، از دست داده است.

این روزنامه بر این باور است که پرزیدنت دونالد ترامپ بار دیگر بلوف تهران را برملا خواهد کرد. مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جریان گفت‌وگوهایی که در پاکستان برگزار شد، از برآورده کردن خواسته‌های آمریکا سر باز زدند. در حالی که رهبران رژیم ایران شرط بسته بودند که با بازی دادن کارت تنگه هرمز، پرزیدنت ترامپ را مجبور به عقب‌نشینی خواهند کرد، اما ترامپ بازی را به نفع خود تغییر داد. او با اعلام محاصره دریایی، مسیر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرد.

این اقدام رئیس‌جمهوری آمریکا، که با اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز همراه است، نشان‌دهنده خروج از چارچوب‌های معمول دیپلماتیک است. ایالات متحده در صورت لزوم، می‌تواند دستور حمله نیروهای خود به جزیره خارگ را صادر کند تا پایه‌های قدرت رژیم ایران را در هم بشکند. این محاصره دریایی همچنین تضمین می‌کند که تلاش تهران برای دریافت عوارض از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، بی‌ثمر خواهد ماند.

ایالات متحده از دوران ریاست جمهوری توماس جفرسون، تعهد دیرینه‌ای به آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی داشته و این اصل را همچنان به قوت خود حفظ خواهد کرد. لفاظی‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، بیهوده و بی‌محتوا تلقی می‌شود. تهران در حال حاضر، به جز تهدید به بستن تنگه هرمز، توان تهاجمی جدی ندارد و حتی این توانایی نیز می‌تواند به سرعت از بین برود، همانطور که نیروی دریایی، پرتابگرهای موشکی و توان پهپادی ایران پیش از این نابود شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران قادر به مین‌گذاری مؤثر تنگه هرمز نیست، چرا که این اقدام صادرات نفت خودش را نیز مختل خواهد کرد. علاوه بر این، چنین محاصره‌ای دوام چندانی نخواهد داشت، زیرا مین‌روب‌های آمریکا و متحدانش، با پشتیبانی نیروی دریایی ایالات متحده، به سرعت این موانع را از میان خواهند برداشت. محاصره دریایی مورد نظر ترامپ تأثیر چندانی بر کشورهای اروپایی یا قاره آمریکا نخواهد گذاشت.

در مقابل، متحدان خاورمیانه‌ای آمریکا در حال گذار به مسیرهای صادراتی جایگزین هستند که به تنگه هرمز وابستگی ندارد. بیشترین آسیب از این وضعیت متوجه جمهوری اسلامی ایران و متحدانش، به ویژه چین، خواهد بود. پکن و وابستگانش در مسکو، به زودی از وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگشایی تنگه پشیمان خواهند شد.

تندروها در ایران که پشت این تصمیمات غیرعقلانی قرار دارند، با فشارهای داخلی بیشتری از سوی دیگر جناح‌های رژیم مواجه خواهند شد و هر اقدامی که تاکنون انجام داده‌اند، به ضرر خودشان تمام خواهد شد. پرزیدنت ترامپ بار دیگر تلاش کرد تا به یک توافق صلح‌آمیز دست یابد، اما جمهوری اسلامی ایران مجدداً آن را نپذیرفت. اکنون آنها باید هزینه بیشتری برای تصور خود مبنی بر اینکه می‌توانند رئیس‌جمهور آمریکا را وادار به عقب‌نشینی کنند، بپردازند.





