مسعود پزشکیان بر اجرای دقیق مصوبات مدیریت مصرف انرژی و عزل مدیران متخلف تأکید کرد. جزئیات کامل دستورات و سیاست‌های جدید وزارت کشور در این زمینه را بخوانید.

مسعود پزشکیان شامگاه شنبه هفتم آذرماه 1405 در جلسه کارگروه مدیریت مصرف سوخت و انرژی وزارت کشور ، بر ضرورت اجرای فراگیر و دقیق مصوبات دولتی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و انرژی تأکید کرد. وی پایبندی دستگاه‌های اجرایی به الگوی مصرف بهینه را از شاخص‌های جدی ارزیابی عملکرد مدیران دانست و تصریح کرد مدیرانی که نسبت به اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی بی‌توجه کنند، پس از تذکر با عزل مواجه خواهند شد. این تصمیمات در راستای تقویت سازوکارهای نظارتی و اصلاح الگوی مصرف اتخاذ شده است.

سیاست‌های نظارتی و جایگاه مدیران در اجرای مصوبات

رئیس‌جمهور ضمن بررسی آخرین گزارش‌ها از وضعیت تأمین و مصرف سوخت و انرژی، بر نقش حیاتی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آگاهی‌بخشی عمومی تأکید نمود. وی اظهار داشت تمام رسانه‌ها باید بخشی از برنامه‌های خود را به ترویج الگوی صحیح مصرف اختصاص دهند و از اسراف و بد مصرفی پرهیز کنند. این اقدامات به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی و ارتقای بهره‌وری در جامعه صورت می‌گیرد و همه بخش‌های حاکمیت ملزم به تبعیت از آن هستند.

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اقدامات اجرایی در مناطق و واحدهای صنعتی

دولت به‌صورت شبانه‌روزی و در همه سطوح، از استان‌ها، شهرها، روستاهای دورافتاده و محلات شهری تا کارخانه‌های بزرگ و واحدهای صنعتی، در حال اعمال و پیگیری برنامه‌های مدیریت مصرف سوخت و انرژی است. تحقق مؤثر این رویکرد مستلزم همکاری، هماهنگی و همراهی همه نهادها و بخش‌های حاکمیت است تا عبور از شرایط کنونی بدون ایجاد بحران و اختلال در فعالیت‌های کشور امکان‌پذیر باشد.

تدابیر صنعت نفت و گاز و پشتیبانی فنی

پزشکیان با اشاره به ضرورت تقویت ظرفیت‌های تولیدی صنعت نفت و گاز کشور، اعلام کرد مجموعه‌های فعال در این حوزه برای احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، با برنامه‌ریزی و بسیج ظرفیت‌های اجرایی، به‌صورت سه‌شیفت فعالیت خواهند کرد. همچنین از تدوین و توزیع بسته‌های آموزشی و راهنماهای تخصصی در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف و بهینه‌سازی انرژی خبر داد تا کاهش اتلاف انرژی از طریق راهکارهای فنی و مهندسی محقق شود.

پیگیری تدابیر رهبری و مسائل دیپلماتیک

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به تدابیر رهبری، اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت، تحقق این تدابیر و تقویت تاب‌آوری ملی را دنبال خواهد کرد. این رویکرد در کنار تحولات دیپلماتیک، از جمله دیدار قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق در تهران و واکنش تهران به حوادث بین‌المللی، نشان‌دهنده ابعاد گسترده سیاست‌های داخلی و خارجی کشور در این دوره است که همگی در راستای حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای تعریف شده‌اند.