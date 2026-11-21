بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اکتبر ۲۰۲۶، اقتصاد ایران با کاهش ۷/۶ درصدی مواجه است. تحلیل دلایل آسیب‌پذیری داخلی و تاثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری.

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تنش‌های منطقه‌ای فقط بخشی از بحران است. گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ریشه مشکلات عمیق‌تر است. نااطمینانی داخلی نقش مهمی در تشدید رکود دارد. تصمیم‌گیرندگان باید به ساختارهای داخلی توجه کنند.

پیش‌بینی رشد منفی و تحلیل نهادها

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود، رشد اقتصادی ایران را منفی ۷٫۶ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم نشان‌دهنده فشار سنگین بر تولید ناخالص داخلی است. بانک جهانی نیز در همین بازه زمانی، کاهش سرمایه‌گذاری را ثبت کرده است. اختلال در تجارت و محدودیت تولید از عوامل اصلی است.

Also read مسئولان مکزیکی مانع حرکت گروهی از مهاجران به سمت آمریکا نشدند

این ارقام پیش‌بینی هستند نه نتیجه نهایی. اما هشدارهای جدی درباره آینده اقتصادی وجود دارد. توقف سرمایه‌گذاری به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی است. فرسودگی تجهیزات و عقب‌ماندگی رقابتی پیامدهای بلندمدت هستند.

تفاوت نااطمینانی خارجی و درونی

اقتصاد ایران با دو نوع نااطمینانی مواجه است. نااطمینانی بیرونی از تحریم‌ها و جنگ ناشی می‌شود. نااطمینانی درونی از تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست‌ها سرچشمه می‌گیرد. دولت در قبال نوع دوم مسئولیت مستقیم‌تری دارد. مدیریت مقررات داخلی می‌تواند اثرات خارجی را کاهش دهد.

تولیدکنندگان با افزایش هزینه حمل‌ونقل روبرو هستند. دشواری انتقال پول و محدودیت مواد اولیه وجود دارد. مقررات واردات و صادرات ماهانه تغییر می‌کند. سرمایه‌گذاران توسعه فعالیت را ریسک می‌دانند.

تاثیر تصمیمات کوتاه‌مدت بر خانوارها

سیاست‌گذاران گاهی برای رفع مشکلات فوری، مقررات ناامنی‌زا وضع می‌کنند. این اقدامات هزینه سنگین‌تری برای آینده ایجاد می‌کنند. کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های بحران، دولت را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر این فشارها با رشد نقدینگی جبران شوند، تورم تشدید می‌شود.

خانوارهای کم‌درآمد توان تحمل این نوسانات را ندارند. محدودیت در مصرف، آموزش و درمان اجتناب‌ناپذیر است. شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود. ذخایر مالی برای همه یکسان نیست. امنیت اقتصادی متاثر از حکمرانی خوب است.