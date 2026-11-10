اف‌بی‌آی شهرام پورصفی، عضو سپاه پاسداران و متهم به طراحی ترور جان بولتون را به فهرست تحت تعقیب افزود و از مردم خواست درباره سه نفر دیگر اطلاعات بدهند.

اف‌بی‌آی ، پلیس فدرال آمریکا، شهرام پورصفی ، عضو سپاه پاسداران و متهم به طراحی ترور جان بولتون ، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، را به فهرست تروریست‌های تحت تعقیب خود افزود. این نهاد در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۱۹ آبان منتشر شد، همچنین از افراد مطلع خواست درباره سه نفر دیگر که در برنامه‌ریزی ترور مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند، اطلاعات در اختیار اف‌بی‌آی بگذارند.

در این بیانیه، اف‌بی‌آی درخواست کرده اطلاعات مربوط به محمدرضا انصاری، ابوالفضل علیزاده و محمدحسین شاهمرادی‌زاده به این نهاد داده شود. اف‌بی‌آی درباره فعالیت‌ها و محل حضور این سه نفر پرسش‌هایی مطرح کرده و از شهروندانی که اطلاعی دارند خواسته است با این نهاد تماس بگیرند.

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جزئیات اتهام شهرام پورصفی در پرونده ترور بولتون

شهرام پورصفی، معروف به مهدی رضایی، به اتهام تلاش برای استخدام افراد جهت ترور دو مقام پیشین دولت آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته است. اف‌بی‌آی اعلام کرده این اقدام از اکتبر ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ و به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده است.

وزارت دادگستری آمریکا در اوت ۲۰۲۲ پورصفی را به تلاش برای سازماندهی ترور جان بولتون متهم کرد. بر اساس اسناد قضایی، او پیشنهاد کرده بود در ازای پرداخت ۳۰۰ هزار دلار، بولتون در واشینگتن یا ایالت مریلند به قتل برسد.

دادستان‌های آمریکایی گفته‌اند پورصفی ابتدا از فردی ساکن آمریکا که در فضای مجازی با او آشنا شده بود خواست از بولتون عکس بگیرد. پورصفی مدعی شده بود این عکس‌ها برای تهیه یک کتاب است، اما بعد وارد مذاکره برای اجرای ترور با فردی شد که به‌عنوان منبع محرمانه با مقام‌های آمریکایی همکاری می‌کرد.

در پرونده‌ای که در اوت ۲۰۲۲ علیه پورصفی تشکیل شد، او به استفاده از امکانات ارتباطی میان‌ایالتی برای سفارش قتل در ازای پرداخت پول و همچنین ارائه یا تلاش برای ارائه حمایت مادی از یک طرح ترور فراملی متهم شده است. مقام‌های آمریکایی احتمال داده‌اند این اقدام با هدف انتقام‌گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، در حمله آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ طراحی شده باشد.

موضع اف‌بی‌آی و نقش محمدرضا انصاری در پرونده

اف‌بی‌آی در بیانیه تازه خود، محمدرضا انصاری را معاون واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرده است. این نهاد می‌گوید این واحد مسئول طراحی عملیات مرگبار است.

به گفته اف‌بی‌آی، انصاری پیش‌تر در پشتیبانی از عملیات نیروی قدس در سوریه نقش داشته و با حمایت پورصفی برای ترور دو مقام پیشین دولت آمریکا برنامه‌ریزی کرده و برای اجرای آن تلاش کرده است. این اتهامات از سوی اف‌بی‌آی مطرح شده و در دادگاه اثبات نشده است.

گرگوری هیب، مامور ویژه مسئول بخش مبارزه با تروریسم دفتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، اعلام کرد این نهاد تلاش‌های سپاه پاسداران برای ساکت کردن، آسیب رساندن یا کشتن فعالان، مخالفان، روزنامه‌نگاران، مقام‌های دولتی یا هر فردی را که این نهاد تهدید تلقی کند تحمل نخواهد کرد. هیب امیدوار است انتشار این اطلاعیه‌ها به جلوگیری از اجرای طرح‌های ترور و پاسخگو کردن اعضای سپاه پاسداران در قبال تهدید افراد در خاک آمریکا کمک کند.

در بیانیه اف‌بی‌آی، ابوالفضل علیزاده و محمدحسین شاهمرادی‌زاده از فرماندهان گردان امام علی بسیج معرفی شده‌اند. بنا بر ادعای این نهاد، این دو نفر در برنامه‌ریزی عملیات مرگبار مشارکت داشته‌اند.

ایران اینترنشنال در دسامبر ۲۰۲۲ بر اساس اسناد افشاشده گزارش داده بود انصاری هدایت یک عملیات ناموفق برای ترور جان بولتون و مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، را بر عهده داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در ژوئن ۲۰۲۳ انصاری و پورصفی را به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور دو مقام پیشین تحریم کرد و انصاری را از اعضای واحد عملیات برون‌مرزی نیروی قدس معرفی کرد.

برنامه "پاداش برای عدالت" وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که به بازداشت یا محکومیت پورصفی منجر شود، تا ۲۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. بر اساس اطلاعات این برنامه، پورصفی برای هماهنگی عملیات ترور از داخل ایران از پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده استفاده کرده است.

وضعیت بلاتکلیف وزارت اطلاعات بدون وزیر

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، پس از کشته شدن اسماعیل خطیب در حمله اسرائیل، بدون وزیر اداره می‌شود. این در حالی است که طرحی برای تشکیل دو سازمان جدید در ساختار این وزارتخانه مطرح شده است.

بر اساس این طرح، دو سازمان با عناوین "سازمان حفاظت اطلاعات" و "سازمان عقیدتی" در وزارت اطلاعات تشکیل می‌شوند و روسای آن‌ها مستقیماً با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب خواهند شد. گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم این اقدام را جبرانی برای حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات توصیف کرده است.

گودرزی افزوده که وزیر اطلاعات همچنان به پیشنهاد رییس‌جمهوری و با رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد. به گفته سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، تصویب این طرح روند معرفی وزیر جدید اطلاعات را تسریع خواهد کرد.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری، چهار روز پس از کشته شدن خطیب سرپرستی برای وزارت اطلاعات منصوب کرد، اما نام این سرپرست رسماً اعلام نشده است. پزشکیان در بیش از هشت ماه گذشته هیچ نامزدی را برای این وزارتخانه و دریافت رأی اعتماد مجلس معرفی نکرده است.

بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس‌جمهوری می‌تواند حداکثر به مدت سه ماه اداره وزارتخانه فاقد وزیر را به سرپرست بسپارد. هنوز جزییات اختیارات دو سازمان پیشنهادی در درون وزارت اطلاعات و حدود مسئولیت وزیر در برابر روسای آن‌ها منتشر نشده است.