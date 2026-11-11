رئیس اف‌بی‌آی مدعی شد افراد مرتبط با ایران در ۲۰ حمله در آمریکا و اروپا نقش داشته‌اند. اف‌بی‌آی از همه منابع خود برای جلوگیری از حملات تروریستی استفاده خواهد کرد. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید سه مرد از ایران در قالب یک کیفرخواست هشت‌بندی به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

رئیس اف‌بی‌آی مدعی شد افراد مرتبط با ایران در ۲۰ حمله در آمریکا و اروپا نقش داشته‌اند. اف‌بی‌آی از همه منابع خود برای جلوگیری از حملات تروریستی استفاده خواهد کرد.

وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید سه مرد از ایران در قالب یک کیفرخواست هشت‌بندی به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این سه نفر متهم هستند که در حمایت از حزب‌الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نزدیک به ۲۰ حمله در آمریکا و اروپا نقش داشته‌اند. وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی شده است که این شبکه در حملاتی علیه مراکز و جوامع یهودی در اروپا و آمریکا نقش داشته است.

در حاشیه هم اخبار چند گانه از بازار انرژی، قیمت طلا، سکه، دلار و یورو را می‌بینیم.