سیدجواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا از راه‌اندازی صندوق هرمز و نزدیک شدن سررسید اوراق سلف سکه خبر داد و بر شفافیت معاملات تاکید کرد.

سیدجواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا ی ایران در جریان حضور در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی که با نام افکس 2026 برگزار می‌شود، به تشریح دستاوردهای جدید این نهاد پرداخت و از روند پیشرفت در پروژه‌های کلیدی مالی رونمایی کرد.

آغاز عملیات صندوق هرمز با پشتوانه دارایی

جهرمی اعلام کرد که مراحل اولیه راه‌اندازی صندوق جدیدی با نام "هرمز" با موفقیت طی شده و اکنون این صندوق پس از دریافت مجوز لازم از سازمان بورس اوراق بهادار، برای دریافت مجوزهای بعدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی خواهد شد.

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هدف اصلی این صندوق جدید، صدور انواع ضمانت‌نامه با پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از دارایی‌های قابل توثیق است که می‌تواند دغدغه تولیدکنندگان را کاهش دهد. این دارایی‌ها شامل انواع گواهی سپرده، سهام و سایر دارایی‌های بازار سرمایه، سیم‌کارت و خودرو می‌شوند و هر دارایی که قابلیت توثیق داشته باشد، در این بستر قابل استفاده است.

مدیرعامل بورس کالا اشاره کرد که یکی از مشکلات اصلی حوزه تولید، دشواری دریافت ضمانت‌نامه و بروکراسی پیچیده موجود در این بخش است و با پیش‌بینی فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در صدور ضمانت‌نامه بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گامی مهم برای رفع این موانع برداشته می‌شود.

نزدیک شدن سررسید اوراق سلف سکه

در حوزه دیگر، جهرمی از نزدیک شدن اوراق سلف سکه منتشرشده توسط بانک مرکزی به سررسید خبر داد و تأکید کرد که هماهنگی‌های لازم برای تحویل فیزیکی سکه به دارندگان این اوراق در حال انجام است.

وی افزود که این فرآیند تحویل حتی برای افرادی که تمایل دارند دارایی خود را در قالب گواهی سپرده دریافت کنند نیز تسهیل شده و تصمیم‌گیری درباره انتشار مجدد این اوراق بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد با توجه به شرایط بازار زمان و میزان انتشار را تعیین می‌کند.

بررسی اوراق سلف کوتاه‌مدت برای تولید

جهرمی همچنین برنامه بورس کالا برای توسعه انتشار اوراق سلف کوتاه‌مدت را تشریح کرد و گفت که درخواست‌هایی از سوی برخی مجموعه‌های تولیدی، از جمله شرکت پگاه برای انتشار این اوراق مطرح شده است.

وی توضیح داد که این درخواست‌ها مطابق سازوکار سایر اوراق در حال بررسی هستند و در صورت تصویب به مرحله انتشار خواهند رسید و هدف اصلی این اقدام، کمک به تأمین مالی کوتاه‌مدت تولید و ورود منابع جدید به بازار است.

در خصوص محدودیت خرید برخی محصولات توسط تولیدکنندگان، جهرمی اشاره کرد که ممکن است تولیدکننده در مقطعی نقدینگی کافی نداشته باشد و در مقابل عرضه‌کننده نیز با مشکل فروش مواجه شود که توسعه اوراق سلف می‌تواند این گره را باز کند.

دفاع از بورس کالا در برابر افزایش قیمت‌ها

مدیرعامل بورس کالا در واکنش به دیدگاه‌های منتقد که الزام خرید مواد اولیه از بورس کالا را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند، تاکید کرد که بورس کالا تنها بستر شفاف معاملات مواد اولیه در کشور است و این تحلیل نادرست است.

جهرمی اظهار کرد که قیمت کالاها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله انتظارات فعالان بازار، محدودیت‌های تأمین انرژی مانند گاز و برق و شرایط تأمین مواد اولیه شرکت‌ها قرار دارد و باید درباره هر کالا به‌طور جداگانه بررسی کرد که چه اصلاحاتی در سازوکار عرضه لازم است.