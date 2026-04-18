این مقاله به تحلیل مؤلفه‌های قدرت ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و چگونگی افول آن در سال‌های اخیر می‌پردازد. جنگ رمضان به عنوان نقطه‌ی عطفی در تضعیف هژمونی آمریکا، چالش‌های پیش روی قدرت اقتصادی، نظامی و نرم این کشور را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد چگونه تحولات جهانی و شکست‌های میدانی، نظم نوین جهانی را به سمت توزیع قدرت سوق می‌دهد.

ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، با تکیه بر توانمندی‌های اقتصادی و نظامی خود و همچنین بهره‌گیری از خلاء قدرت موجود در جهان، خود را به عنوان قدرت برتر نظام بین‌الملل معرفی کرد. این کشور با تعیین قواعد و هنجارهای جدید، نظم جهانی را بر اساس منافع و دیدگاه‌های خود بازتعریف نمود. در سال‌های اولیه پس از جنگ، ضعف اقتصادی اروپا و روسیه و همچنین ناآرامی‌های سیاسی در چین، فرصتی بی‌نظیر را برای آمریکا فراهم آورد تا نفوذ خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوق بین‌الملل و فرهنگ عمومی گسترش دهد.

قدرت آمریکا در آن دوران بر چهار ستون استوار بود: قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت اجماع‌سازی و توانایی روایت‌سازی و کنترل افکار عمومی. این مؤلفه‌ها در ادبیات آکادمیک به دو دسته قدرت سخت و قدرت نرم تقسیم‌بندی می‌شوند. جوزف نای، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل، مفهوم 'قدرت هوشمند' را مطرح کرد و بر لزوم تلفیق قدرت نرم و سخت در استراتژی امنیت ملی آمریکا تأکید داشت. وی معتقد بود که تداوم هژمونی آمریکا در گرو توجه همزمان به هر دو جنبه قدرت است و اتکای صرف به قدرت نظامی یا اقتصادی بدون در نظر گرفتن عناصر قدرت نرم، منجر به افول جایگاه آمریکا خواهد شد.

در سال‌های اخیر، شاهد تحولاتی پارادایمی در نظم جهانی و همچنین تشدید روند جهانی‌شدن و دموکراتیزاسیون فناوری بوده‌ایم. این تحولات به طور طبیعی منجر به افول مؤلفه‌های قدرت آمریکا و تسریع روند انتقال یا توزیع قدرت در سطح سیستمی شده است. وقوع بحران‌های نظامی عمیق، چه با دخالت مستقیم آمریکا و چه با تأیید آن، از جمله جنگ افغانستان (۲۰۰۱)، جنگ عراق (۲۰۰۳)، جنگ لبنان (۲۰۰۶)، جنگ پس از عملیات طوفان‌الاقصی که سال‌ها به طول انجامید، و نهایتاً جنگ رمضان علیه جمهوری اسلامی ایران (۲۰۲۶)، هیچ‌کدام نتوانستند به اعاده قدرت ازدست‌رفته آمریکا کمک کنند. در مقابل، هر یک از این بحران‌ها تأثیرات منفی بر هژمونی آمریکا گذاشته و آن را تضعیف کرده است. جنگ رمضان به عنوان آخرین و مخرب‌ترین اقدام تجاوزکارانه آمریکا، با همراهی رژیم صهیونیستی، شکستی فاجعه‌بار را برای هیمنه مخدوش آمریکا رقم زد و مؤلفه‌های قدرت آن را در وضعیتی آسیب‌دیده قرار داد. در این تحلیل، وضعیت مؤلفه‌های قدرت آمریکایی در بحبوحه جنگ رمضان بررسی شده و بایسته‌هایی در خصوص مذاکرات جاری نیز مطرح خواهد شد.

پترودلار، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظم اقتصادی دلار-پایه، از ابتدای دهه ۷۰ میلادی و با توافق کارتر با عربستان سعودی شکل گرفت. طبق این توافق، عربستان سعودی در ازای تأمین امنیت از سوی آمریکا، متعهد شد نفت خود را بر اساس دلار بفروشد. این امر به سرعت دلار را به ارز غالب در معاملات بین‌المللی تبدیل کرد و با ایجاد تقاضا برای دلار، به دولت آمریکا امکان مدیریت تورم داخلی از طریق صدور دلارهای بدون پشتوانه واقعی را داد، که این با سیستم پیشین بریوتون وودز که مبتنی بر طلا بود، متفاوت بود. با این حال، در دو دهه اخیر، روند دلارزدایی با استفاده از ارزهای ملی، منطقه‌گرایی اقتصادی، ظهور نهادهای اقتصادی مانند بریکس و پیمان شانگهای، توسعه ارزهای دیجیتال و تقویت یوان در تعاملات اقتصادی، باعث تضعیف تقاضای جهانی برای دلار شده است. جنگ رمضان، علاوه بر تأثیرات عمیق بر روندهای اقتصادی جهانی مانند افزایش قیمت نفت و کاهش ارزش بورس‌ها، می‌تواند آغازگر تسریع روند دلارزدایی باشد. تمایل ایران به دریافت تعرفه عبور و مرور از تنگه هرمز بر اساس یوان، ارز دیجیتال یا ریال، و همچنین تصمیم روسیه برای انجام معاملات نفت و گاز بر اساس یوان، نشانه‌های روشنی از افول قدرت اقتصادی دلار در سطح بین‌المللی است.

بودجه یک تریلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده اهمیت قدرت نظامی در استراتژی امنیت ملی این کشور است. برخورداری از پیشرفته‌ترین و گران‌ترین تجهیزات نظامی در دریا، هوا، خشکی و فضا، از جمله هواپیماهای آواکس، تانکرهای سوخت‌رسان، جنگنده‌های اف ۱۵، اف ۱۶، اف ۱۸، اف ۲۲، جنگنده پنهان‌کار اف ۳۵، بمب‌افکن‌های استراتژیک بی۱، بی۲ و بی۵۲، ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌های اتمی، تسلط بر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، هوش مصنوعی و توانمندی‌های فضایی، همگی گویای برتری نظامی آمریکا است. وجود زرادخانه وسیعی از کلاهک‌های هسته‌ای نیز به این فهرست اضافه می‌شود. با وجود این برتری‌ها، جنگ رمضان نشان داد که ایران توانست با اهرم‌سازی نقاط ضعف دشمن، در برابر برتری فناوری و نیروی عددی متجاوز پیروز شود. این شکست ضربه قاطعی بر هیمنه قدرت نظامی آمریکا وارد آورد و آسیب‌پذیری تمام توانمندی‌های این کشور را در میدان عمل اثبات کرد؛ جزئیات دستاوردهای نظامی ایران در این جنگ، به اندازه‌ای چشمگیر بود که نیاز به شرح و بسط بیشتر ندارد.





