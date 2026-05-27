افول کمونیسم دموکراتیک در هند؛ پایان یک دوره تاریخی

شکست جبهه چپ در کرالا به رهبری حزب کمونیست هند (مارکسیست) پس از یک دهه قدرت، نماد افول جریان چپ در هند است. این مقاله به تحلیل دلایل این شکست و وضعیت کنونی احزاب کمونیست در ایالت‌های مختلف هند می‌پردازد.

شکست جبهه دموکراتیک چپ به رهبری حزب کمونیست هند (مارکسیست) در ایالت کرالا در انتخابات اخیر، به یکی از ماندگارترین تجربه‌های کمونیسم دموکراتیک در جهان پایان داد.

در اوج قدرت، احزاب کمونیست هند بر ایالت‌هایی از بنگال غربی تا کرالا و تریپورا حکومت می‌کردند. این احزاب از طریق اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های دهقانی، شاخه‌های دانشجویی و شبکه‌های منظم حزبی، بر زندگی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر تاثیر گذاشتند. در بنگال غربی، جبهه چپ از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۱ بدون وقفه حکومت کرد که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های زمامداری کمونیست‌ها از طریق انتخابات در جهان بود.

در تریپورا نیز چپ‌ها در مجموع ۳۵ سال قدرت را در دست داشتند، از جمله یک دوره پیوسته ۲۵ ساله که در ۲۰۱۸ با شکست از حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، پایان یافت. اما مسیر کرالا متفاوت بود.

از سال ۱۹۵۷ - زمانی که این ایالت یکی از نخستین دولت‌های کمونیستی منتخب جهان را به رهبری ای‌ام‌اس نامبودیریپاد برگزید - قدرت همواره میان کمونیست‌ها و حزب کنگره هند دست‌به‌دست شده است و این امر کمونیست‌ها را به نیرویی پایدار اما نه کاملا مسلط تبدیل کرده است. در سال ۱۹۹۶، جیوتی باسو، از بنیان‌گذاران حزب کمونیست هند (مارکسیست) و نخست‌وزیر وقت بنگال غربی، به عنوان رهبر بالقوه یک دولت ائتلافی تا آستانه نخست‌وزیری هند پیش رفت، اما حزبش این پیشنهاد را رد کرد.

جیوتی باسو بعدها این تصمیم حزب را یک اشتباه تاریخی توصیف کرد. کمونیست‌ها نفوذ زیادی بر سیاست دولت‌های ائتلافی در دهلی داشته‌اند. در سال ۲۰۰۸ آن‌ها در اعتراض به توافق تاریخی هسته‌ای غیرنظامی با آمریکا، حمایت خود را از دولت مانموهان سینگ، نخست‌وزیر پیشین هند، پس گرفتند. در آن زمان، احزاب چپ با در اختیار داشتن ۶۲ کرسی در مجلس سفلی، توانستند آقای سینگ را پیش از نهایی کردن این توافق، مجبور به برگزاری آزمون سخت رای اعتماد کنند.

ایالت کرالا در سال ۱۹۵۷ یکی از نخستین دولت‌های کمونیستی جهان را از طریق صندوق رای و به شکلی دموکراتیک انتخاب کرد. نفوذ آن‌ها بسیار فراتر از پارلمان بود. با وجود رکود اقتصادی در بنگال غربی و نگرانی‌ها درباره افت استانداردهای آموزشی در دوران حکومت چپ‌ها، کمونیست‌ها همچنان تاثیری فراتر از وزن انتخاباتی خود بر تفکر اقتصادی و فضای روشنفکری و فرهنگی هند داشتند.

چپ‌ها اکنون حضوری نامتوازن در ایالت‌های مختلف دارند. در کرالا، با وجود شکست اخیر، هنوز نیرویی تاثیرگذار در سیاست هستند. در تامیل نادو بیشتر از طریق ائتلاف‌ها حضور دارند. در بیهار، حزب کمونیست هند (مارکسیست-لنینیست) در برخی مناطق به نیرویی پرتحرک در سطح محلی تبدیل شده است.

گروه‌های دانشجویی نزدیک به چپ نیز همچنان در دانشگاه‌های معتبر عملکرد خوبی دارند. اما در بنگال غربی و تریپورا - که زمانی دژهای اصلی قدرت چپ بودند - کمونیست‌ها به سایه‌ای از گذشته خود تبدیل شده‌اند. در سطح ملی نیز سهم حزب کمونیست هند (مارکسیست) از آرای مردمی، از بیش از شش درصد در دهه ۱۹۸۰ به کمتر از دو درصد در انتخابات‌های اخیر سقوط کرده است.

این افول بازتاب رنگ باختن زبان و گفتمان سیاسی گذشته است، چرا که مبارزه طبقاتی و بسیج جمعی، جای خود را به سیاست‌های هویتی، ملی‌گرایی، رهبری پوپولیستی و توزیع خدمات رفاهی داده است. محمد سلیم، دبیر حزب کمونیست هند (مارکسیست) در بنگال غربی، این روند را بخشی از یک تحول تاریخی بزرگ‌تر می‌داند. به گفته او، از دهه ۱۹۹۰ به این سو، رشد ملی‌گرایی هندو و آزادسازی اقتصادی، تهاجمی مذهبی، سیاسی و اقتصادی علیه چپ‌ها ایجاد کرده است.

او می‌گوید: درِ باغ سبزی با مفاهیم توسعه، مدرن‌سازی و زیرساخت به طبقه متوسط نشان دادند و به آن‌ها گفتند که سهمی از آن به شما خواهد رسید. به این ترتیب نوعی میل و آرزوی پیشرفت در جامعه ایجاد شد. جیوتی باسو، از اعضای بنیان‌گذار حزب کمونیست هند (مارکسیست)، در سال ۱۹۹۶ پیشنهاد نخست‌وزیری هند را دریافت کرد.

به گفته آقای سلیم، کمونیست‌ها نتوانستند با سیاستی مقابله کنند که بیش از آن‌که بر طبقه اجتماعی استوار باشد، حول مذهب و کاست سازماندهی شده بود. او می‌گوید: سیاست تفرقه‌افکنی، اتحاد طبقاتی را تضعیف کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند چپ‌ها نمی‌توانند صرفا با اشاره به رشد ملی‌گرایی هندو، سیاست مبتنی بر کاست و فرهنگ آرزومحور، افول خود را توضیح دهند.

سانجای روپارلیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه متروپولیتن تورنتو، می‌گوید برخلاف چین یا ویتنام، احزاب کمونیست در هند تنها در سطح ایالتی و در چارچوب یک اقتصاد سیاسی فدرال حکومت می‌کردند. این وضعیت آن‌ها را زیر فشار فزاینده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد رشد اقتصادی قرار داد. در بنگال غربی، این تناقض به شکلی چشمگیر آشکار شد: حزبی که با اصلاحات ارضی به قدرت رسیده بود، ناگهان متهم شد که به نام صنعت، دهقانان را از زمین‌هایشان بیرون می‌کند.

در تریپورا، دوران حاکمیت چپ‌ها پیش از شکست از حزب بی‌جی‌پی در سال ۲۰۱۸، شامل یک دوره ۲۵ ساله مداوم و بدون وقفه بود. ایالت کرالا مسیر متفاوتی را طی کرد و به خاطر برنامه‌ریزی غیرمتمرکز، شاخص‌های بالای اجتماعی، نرخ بالای سواد، کاهش فقر و نظام قدرتمند بهداشت عمومی، توجه جهانی را به خود جلب کرد. اما این الگو نیز با مشکلاتی ساختاری و داخلی روبه‌رو بود.

آقای روپارلیا می‌گوید: کرالا همچنان وابستگی زیادی به پول ارسالی مهاجران از خارج داشت؛ درآمدی که نوسان پیدا کرد و نتیجه آن، افزایش فشارهای مالی و ناتوانی در اشتغال‌زایی، به ویژه برای نسل جوان بود. نکته چشمگیرتر این بود که خود کمونیست‌های کرالا نیز به تدریج به همان الگوی اقتصادی نزدیک شدند که زمانی با آن مخالفت می‌کردند.

این تحول نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری است که چپ هند با آن مواجه است: چگونه می‌توان در عین حفظ پایگاه اجتماعی و آرمان‌های سنتی، با واقعیت‌های اقتصاد جهانی و تغییرات فرهنگی کنار آمد؟ شکست اخیر در کرالا نه تنها پایان یک دوره سیاسی، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در استراتژی‌های آینده است





