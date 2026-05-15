وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان اداره طالبان اعلام کرد که 561 شهروند افغانستان که به دلیل نداشتن مدارک اقامتی در پاکستان بازداشت شده بودند، پس از آزادی به کشور بازگشتند. همچنین کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داد که در بازه زمانی 3 تا 9 می سال جاری، بیش از 11 هزار مهاجر افغان از کشورهای پاکستان، ایران، تاجیکستان و چند کشور دیگر به افغانستان بازگشته یا اخراج شده‌اند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است که در حال حاضر نزدیک به 3 چهارم جمعیت افغانستان توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند و موج گسترده بازگشت مهاجران، بحران انسانی و فشار بر اقتصاد ضعیف این کشور را به شدت افزایش می‌دهد.

