افغانستان از آمریکا خواست به تمامیت ارضی احترام بگذارد و از تهدید دست بردارد

کابل در واکنش به هشدار ترامپ مبنی بر احتمال وقوع اتفاقات بد در صورت عدم واگذاری بگرام به آمریکا، خواستار احترام به تمامیت ارضی افغانستان شد. دولت طالبان تأکید کرد که از تهدیدها نمیهراسد و هرگونه معامله بر سر خاک کشور را رد میکند. زلمی خلیلزاد نیز احتمال توافق بر سر بگرام را منوط به حل مسئله زندانیان دانست.
کابل امروز یکشنبه پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هشدار داد که اگر دولت سرپرست افغانستان کنترل پایگاه هوایی بگرام را به پنتاگون واگذار نکند، اتفاقات بدی رخ خواهد داد، از ایالات متحده خواست که تمامیت ارضی افغانستان را تهدید نکند. به نقل از شبکه خبری تیآرتی، حمدالله فطرت سخنگوی دولت کابل گفته بر اساس توافق ۲۰۲۰ دوحه قطر، آمریکا متعهد شد تا از زور و تهدید علیه یکپارچگی قلمرو یا استقلال سیاسی افغانستان استفاده نکند و همچنین در امور داخلی کشور نیز مداخلهای نداشته باشد.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که تنشها میان آمریکا و طالبان بر سر مسائل مختلف از جمله آینده پایگاه هوایی بگرام افزایش یافته است. پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱، این پایگاه به کنترل طالبان درآمد و از آن زمان تاکنون، بحثهای متعددی در مورد سرنوشت این پایگاه و احتمال استفاده مجدد از آن توسط نیروهای خارجی مطرح شده است. دولت کابل تأکید دارد که این پایگاه متعلق به افغانستان است و هرگونه تصمیمگیری در مورد آن باید با در نظر گرفتن منافع ملی و حاکمیت کشور صورت پذیرد. سخنگوی دولت افغانستان همچنین از طرف آمریکایی خواست که به تعهدات دوحه وفادار بماند و از واشنگتن خواست که به جای تکرار رویکردهای شکستخورده گذشته، سیاست واقعگرایی و عقلانیت را در پیش بگیرد. این درخواست نشاندهنده نگرانی جدی کابل از احتمال بازگشت سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا در افغانستان است. دولت طالبان تأکید دارد که آماده همکاری با جامعه جهانی بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی است، اما هرگونه اقدامی که حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال ببرد، با واکنش قاطعانه مواجه خواهد شد.\در همین راستا، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد کل وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارشهای مربوط به مذاکرات واگذاری پایگاه هوایی بگرام گفت: معامله حتی بر سر یک وجب از خاک افغانستان امکانپذیر نیست. این موضعگیری نشاندهنده عزم راسخ دولت طالبان برای حفظ تمامیت ارضی کشور و مخالفت با هرگونه معاملهای است که به ضرر منافع ملی افغانستان باشد. فصیحالدین فطرت همچنین در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت که طالبان از تهدیدها نمیترسد. او گفت: ما از هیچ قلدری نمیترسیم. ما این را در جهاد ۲۰ ساله علیه ایالات متحده و متحدانش ثابت کردیم. این اظهارات نشاندهنده اعتماد به نفس بالای دولت طالبان و آمادگی آن برای مقابله با هرگونه تهدید از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری است. دولت طالبان معتقد است که با تکیه بر قدرت داخلی و حمایت مردم، میتواند از حاکمیت ملی خود دفاع کند و در برابر فشارهای خارجی مقاومت نماید. این موضعگیری همچنین پیامی روشن به جامعه جهانی است مبنی بر اینکه دولت طالبان حاضر به پذیرش دیکتههای خارجی نیست و برای حفظ استقلال و منافع ملی خود مصمم است.\در همین حال، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه سابق ایالات متحده برای صلح افغانستان، مدعی شد که اگر پیشرفتی در حل مسئله زندانیان هر 2 طرف حاصل شود، نمیتوان احتمال توافق بر سر بگرام را رد کرد. خلیلزاد در مطلبی در ایکس نوشت: با فرض موفقیت در حل مسئله زندانیان/گروگانها بین ایالات متحده و طالبان، ممکن است گامها و مسائل دیگری وجود داشته باشد که نیاز به توافق و کار داشته باشد. با گذشت زمان، همکاریهای امنیتی گستردهتر - از جمله استفاده بالقوه از تأسیساتی مانند بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم - را نمیتوان رد کرد. اما این امر نیاز به پشتکار دارد. این اظهارات نشاندهنده پیچیدگی روابط میان آمریکا و طالبان و وجود زمینههایی برای تعامل و همکاری در آینده است. هرچند که اختلافات عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما حل مسئله زندانیان میتواند گامی مهم در جهت کاهش تنشها و ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات و تعاملات آتی باشد. احتمال استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم، یکی از موضوعاتی است که میتواند در مذاکرات آینده مورد بحث قرار گیرد. با این حال، دولت طالبان تأکید دارد که هرگونه همکاری با آمریکا باید بر اساس احترام متقابل و در چارچوب منافع ملی افغانستان باشد. این تحولات نشان میدهد که وضعیت افغانستان همچنان در حال تغییر و تحول است و آینده این کشور به عوامل متعددی از جمله روابط با آمریکا، مسائل داخلی و تحولات منطقهای بستگی دارد. اظهارات ترامپ و واکنش دولت طالبان، اختلافات و دیدگاههای متفاوتی را در این زمینه برجسته میکند
