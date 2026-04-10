افغانستان در سوگ بلایای طبیعی: سیل، زلزله، و رانش زمین جان 148 نفر را گرفت

در پی وقوع سیلابهای ویرانگر، زلزله، و رانش زمین در افغانستان، فاجعهای انسانی رقم خورد که منجر به کشته شدن دستکم 148 نفر و زخمی شدن 216 تن دیگر شد. زیرساختها و خانهها نیز خسارات سنگینی دیدند و هزاران خانواده تحت تأثیر قرار گرفتند.
در پی وقوع سیل ابهای سهمگین، زمینلرزه، رانش زمین و صاعقه در دو هفته اخیر در مناطق مختلف افغانستان ، فاجعهای انسانی رقم خورده است که متاسفانه منجر به جان باختن دستکم 148 نفر و زخمی شدن 216 تن دیگر شده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان با اعلام این خبر، از ابعاد گسترده این فجایع طبیعی پرده برداشت. این اداره گزارش داد که طی دو هفته گذشته، یک موج جدید از پدیدههای جوی مخرب و بلایای طبیعی ، فشار انسانی بیسابقهای را بر این کشور جنگزده وارد کرده است.
آمارها نشان میدهد که علاوه بر تلفات جانی سنگین، دستکم 1149 خانه بهطور کامل تخریب شده و زیرساختهای جادهای و زمینهای کشاورزی نیز خسارات سنگینی را متحمل شدهاند. این حوادث بهگونهای بوده است که بیش از 7500 خانواده بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفتهاند و نیازمند کمکهای فوری و اساسی هستند.\بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی در شرق افغانستان و بهویژه در ولایت ننگرهار گزارش شده است. در این ولایت، تنها طی دو روز گذشته، 24 نفر جان خود را از دست داده و 33 نفر دیگر زخمی شدهاند. عمدهترین دلایل مرگومیرها در این منطقه، فرو ریختن سقف خانهها، غرقشدگی در سیلابهای خروشان و صدمات ناشی از طوفانهای شدید بوده است. شدت این بلایا به حدی بوده که بسیاری از خانهها بهطور کامل از بین رفته و مردم بیخانمان شدهاند. علاوه بر این، تخریب گسترده راهها، رانش زمین و ریزش کوهها باعث اختلال جدی در حملونقل و دسترسی گروههای امدادی به مناطق آسیبدیده شده است. مسیرهای کلیدی و حیاتی میان کابل و چندین ولایت، به دلیل این حوادث مسدود شده و امکان امدادرسانی به موقع را با دشواری مواجه کرده است. در برخی مناطق دورافتاده، ساکنان گرفتار شده به دلیل محاصره روستاها توسط سیلاب، ناچار به تخلیه اضطراری از طریق بالگرد شدهاند که نشان از عمق فاجعه و نیاز فوری به کمکهای بینالمللی دارد.\اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان، از جامعه جهانی و سازمانهای امدادی درخواست کمکهای فوری و گسترده کرده است. این اداره تأکید دارد که برای پاسخگویی به این بحران انسانی و کمک به آسیبدیدگان، به منابع مالی، تجهیزات و کمکهای فنی نیاز مبرم وجود دارد. همچنین، این اداره از نهادهای بینالمللی و سازمانهای بشردوستانه خواسته است تا در زمینه تأمین سرپناه، مواد غذایی، دارو و سایر اقلام ضروری برای آسیبدیدگان، به دولت افغانستان یاری رسانند. با توجه به وسعت فاجعه و نیازهای گسترده مردم، همکاری و همبستگی بینالمللی برای مقابله با این بحران و کمک به بازسازی مناطق آسیبدیده، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این فاجعه بار دیگر نشان داد که افغانستان به دلیل شرایط جغرافیایی و آسیبپذیری زیرساختها، در برابر بلایای طبیعی بسیار آسیبپذیر است و نیاز به اقدامات پیشگیرانه و برنامهریزیهای بلندمدت برای مقابله با این چالشها دارد
