افشین رخشنده: تأخیر در پرداخت مطالبات سایپا صنعت قطعه را به ورطه ورشکستگی برده است

افشین رخشنده، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، با انتقاد از عملکرد مالی سایپا، میگوید بخش زیادی از قطعهسازان تنها به دلیل پرداختهای ایرانخودرو توانستهاند به فعالیت ادامه دهند. وی همچنین از وضعیت بحرانی نقدینگی در صنعت قطعهسازی و فشار ناشی از بدقولی خودروسازان در پرداخت مطالبات سخن گفت.
افشین رخشنده، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، با انتقاد از عملکرد مالی سایپا میگوید بخش زیادی از قطعهسازان تنها به دلیل پرداختهای ایرانخودرو توانستهاند به فعالیت ادامه دهند.
به گفته او، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات از سوی سایپا، صنعت قطعه را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. وی از وضعیت بحرانی نقدینگی در صنعت قطعهسازی و فشار ناشی از بدقولی خودروسازان در پرداخت مطالبات سخن گفت.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به شرایط دشوار قطعهسازان اظهار کرد: اگر ایرانخودرو طی یک سال گذشته پرداختهای خود به قطعهسازان را انجام نمیداد، بخش قابلتوجهی از فعالان این صنعت بهدلیل بدقولیها و عدم پرداخت مطالبات از سوی سایپا، عملاً ورشکست میشدند. رخشنده معتقد است بخش مهمی از تداوم تولید در زنجیره تأمین سایپا، بهصورت غیرمستقیم وابسته به منابع مالیای بوده که قطعهسازان از محل همکاری با ایرانخودرو دریافت کردهاند.
او گفت: واقعیت این است که همین میزان قطعهای هم که در این مدت به سایپا تحویل داده شد، به لطف نقدینگی حاصل از همکاری با ایرانخودرو بود؛ در غیر این صورت بسیاری از شرکتها توان ادامه تولید نداشتند. عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران هشدار داد ادامه این روند میتواند تبعات گستردهای برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد.
به گفته او، قطعهسازان در شرایطی با افزایش هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز و فشار هزینههای تولید مواجهاند که تأخیر در وصول مطالبات، توان مالی آنها را بهشدت تضعیف کرده است. او تأکید کرد: وقتی قطعهساز نتواند سرمایه در گردش خود را تأمین کند، نخستین اثر آن در کاهش تیراژ تولید و سپس در افت کیفیت و تعدیل نیرو نمایان میشود. ادامه این وضعیت برای کل صنعت خودرو خطرناک است.
رخشنده همچنین خواستار اصلاح سازوکار پرداخت مطالبات در صنعت خودرو شد و گفت بدون ایجاد نظم مالی و تعهد جدی خودروسازان به پرداخت بهموقع بدهیها، نمیتوان انتظار پایداری در تولید و حفظ زنجیره تأمین را داشت. محدودیت برق برای صنایع تابستان امسال اعمال خواهد شد؟
+ ویدیوقیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵/کاهش قیمت طلاخبر مهم درباره هزینه ثبتنام کنکور ۱۴۰۵ + جزئیات پرداختقیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدو
اقتصاد صنعت خودرو انجمن قطعهسازان ایرانخودرو سایپا تأخیر در پرداخت مطالبات ورشکستگی صنعت خودرو تداوم تولید در زنجیره تأمین نقدینگی در صنعت قطعهسازی فشار هزینههای تولید تأخیر در وصول مطالبات تضعیف توان مالی کاهش تیراژ تولید افت کیفیت و تعدیل نیرو