افشین رخشنده: تأخیر در پرداخت مطالبات سایپا صنعت قطعه را به ورطه ورشکستگی برده است

افشین رخشنده، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از عملکرد مالی سایپا، می‌گوید بخش زیادی از قطعه‌سازان تنها به دلیل پرداخت‌های ایران‌خودرو توانسته‌اند به فعالیت ادامه دهند. وی همچنین از وضعیت بحرانی نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی و فشار ناشی از بدقولی خودروسازان در پرداخت مطالبات سخن گفت.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به شرایط دشوار قطعه‌سازان اظهار کرد: اگر ایران‌خودرو طی یک سال گذشته پرداخت‌های خود به قطعه‌سازان را انجام نمی‌داد، بخش قابل‌توجهی از فعالان این صنعت به‌دلیل بدقولی‌ها و عدم پرداخت مطالبات از سوی سایپا، عملاً ورشکست می‌شدند. رخشنده معتقد است بخش مهمی از تداوم تولید در زنجیره تأمین سایپا، به‌صورت غیرمستقیم وابسته به منابع مالی‌ای بوده که قطعه‌سازان از محل همکاری با ایران‌خودرو دریافت کرده‌اند.

او گفت: واقعیت این است که همین میزان قطعه‌ای هم که در این مدت به سایپا تحویل داده شد، به لطف نقدینگی حاصل از همکاری با ایران‌خودرو بود؛ در غیر این صورت بسیاری از شرکت‌ها توان ادامه تولید نداشتند. عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران هشدار داد ادامه این روند می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد.

به گفته او، قطعه‌سازان در شرایطی با افزایش هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز و فشار هزینه‌های تولید مواجه‌اند که تأخیر در وصول مطالبات، توان مالی آن‌ها را به‌شدت تضعیف کرده است. او تأکید کرد: وقتی قطعه‌ساز نتواند سرمایه در گردش خود را تأمین کند، نخستین اثر آن در کاهش تیراژ تولید و سپس در افت کیفیت و تعدیل نیرو نمایان می‌شود. ادامه این وضعیت برای کل صنعت خودرو خطرناک است.

رخشنده همچنین خواستار اصلاح سازوکار پرداخت مطالبات در صنعت خودرو شد و گفت بدون ایجاد نظم مالی و تعهد جدی خودروسازان به پرداخت به‌موقع بدهی‌ها، نمی‌توان انتظار پایداری در تولید و حفظ زنجیره تأمین را داشت.

