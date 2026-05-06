شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) در گزارشی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر این رژیم، در پی تحولات و تنش‌های اخیر در منطقه، روز گذشته با محمد بن‌زاید ، رئیس امارات متحده عربی، گفت‌وگوی تلفنی انجام داده است.

به گزارش ایرنا، هم‌زمان، خبرگزاری امارات نیز در تأیید این خبر اعلام کرد که محمد بن‌زاید پس از هدف قرار گرفتن بندر الفجیره، با نتانیاهو تلفنی گفت‌وگو کرده است. این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو روز گذشته در جلسه محاکمه خود در دادگاه تل‌آویو، بدون اشاره مستقیم به نام امارات، اعلام کرده بود طی ۲۴ ساعت گذشته با رهبر چهار کشور، از جمله رهبران عرب، گفت‌وگو کرده است.

وی گفت: «با ترامپ، نخست‌وزیر چک و همچنین با رهبران کشورهای عربی که نمی‌توانم نامشان را ببرم صحبت کردم. » اکنون با افشای این تماس، تصویر روشن‌تری از شبکه ارتباطی پشت‌پرده‌ای که تل‌آویو در خلیج فارس برای پیشبرد اهداف خود ایجاد کرده، نمایان شده است.

این تحولات در حالی است که پس از اعلام وزارت دفاع امارات مبنی بر هدف قرار گرفتن بندر الفجیره، رسانه‌های غربی ابعاد تازه‌ای از روابط امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی با ابوظبی و نقش مستقیم تل‌آویو در مدیریت صحنه امنیتی امارات را افشا کردند. شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اذعان کرد که یک سامانه رهگیری اسرائیلی مستقر در امارات در تلاش برای رهگیری موشک‌ها مشارکت داشته است.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز این خبر را تأیید کرد و از «تعمیق اتحاد استراتژیک ابوظبی با تل‌آویو به سمت همکاری عملیاتی در میدان» سخن گفت. روزنامه فایننشال تایمز نیز پیش‌تر فاش کرده بود که رژیم صهیونیستی سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته و اطلاعات حیاتی را برای مقابله با تهدیدات احتمالی در اختیار امارات قرار داده است.

این روابط نظامی و امنیتی در حالی گسترش می‌یابد که امارات و اسرائیل در سال ۲۰۲۰ با امضای توافقنامه ابراهام، روابط رسمی خود را برقرار کردند. این توافقنامه که با میانجی‌گری ایالات متحده صورت گرفت، به تل‌آویو اجازه داد تا روابط خود را با برخی کشورهای عربی گسترش دهد. تحلیلگران معتقدند که این همکاری‌ها نشان‌دهنده تغییرات عمیق در ساختار امنیتی منطقه است و می‌تواند به تغییر موازنه قدرت در خلیج فارس منجر شود.

همچنین، این تحولات می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط ایران با همسایگان خود داشته باشد. در همین راستا، برخی از کارشناسان معتقدند که این همکاری‌ها می‌تواند به افزایش تنش‌ها در منطقه و ایجاد چالش‌های جدید برای ایران منجر شود. از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران معتقدند که این روابط می‌تواند به ایجاد تعادل در منطقه کمک کند و به کاهش تنش‌ها بین کشورهای مختلف منجر شود.

در هر حال، این تحولات نشان می‌دهد که روابط امارات و اسرائیل در حال گسترش است و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست خارجی و امنیتی منطقه داشته باشد





