رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد زیان ۲۷۷ شرکت دولتی به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسید و ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به مدیران زیان‌ده پرداخت شده است. جزئیات بیشتر را بخوانید.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که زیان خالص ۲۷۷ شرکت دولتی و وابسته به دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ به هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اصغر جهانگیر در این گزارش همچنین از رسیدن زیان انباشته ۳۷۲ شرکت دیگر به دو هزار و ۵۸۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و تاکید کرد که ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده پرداخت شده است.

آمار شرکت‌های دولتی و وضعیت مالی

اصغر جهانگیر، رییس سازمان بازرسی کل کشور، سه‌شنبه ۱۹ آبان گفت در پی دستور رییس قوه قضاییه در ۲۲ شهریور، ۴۷ تیم تخصصی در ستاد و استان‌های کشور بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را آغاز کردند. او افزود در جریان این بررسی‌ها مشخص شد آمار دستگاه‌های مختلف درباره تعداد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یکسان نیست.

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به گفته جهانگیر، پیش از آغاز بررسی‌های سازمان بازرسی، اطلاعات ۷۳۱ شرکت در سامانه سماب وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده بود که پس از پیگیری‌های این سازمان، شمار آن‌ها به هزار و ۸۰۶ شرکت رسیده است. جهانگیر همچنین گفت در مرحله نخست بررسی‌ها، ۱۷ شرکت دولتی و وابسته به دولت ثبت‌شده در خارج از کشور بررسی شدند که چهار شرکت زیان‌ده بودند و بررسی وضعیت آن‌ها ادامه دارد.

بررسی پاداش‌های غیرمتعارف مدیران

او درباره پاداش‌های پرداخت‌شده به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گفت قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداخت‌ها در حال بررسی است و تاکنون از ۳۹۰ عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل توضیح و دفاع گرفته شده و برای تعدادی از آن‌ها پرونده تشکیل شده است. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۷ آبان خواستار شناسایی عوامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، اصلاح مدیریت آن‌ها و توقف پرداخت پاداش‌های غیرمتعارف به مدیران شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی هزار و ۵۳۵ نفر مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یا منع تصدی بیش از یک شغل خبر داد. به گفته او، وضعیت هزار و ۱۹۶ نفر بررسی شده و از ۸۳۶ نفر توضیح و دفاع گرفته شده است. همچنین ۲۹۸ نفر بلافاصله پس از ارائه توضیحات از سمت خود استعفا داده‌اند، برای ۳۵۹ نفر پرونده تشکیل شده و ۱۱۸ گزارش به مراجع قضایی ارسال شده است.

علل زیان‌دهی و شرکت‌های تودلی

جهانگیر همچنین از احتمال حساب‌سازی در برخی شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌ها با وجود ثبت سود عملیاتی، در نهایت زیان خالص داشته‌اند. او افزود گزارش‌هایی دریافت شده مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها با وجود سودده بودن، خود را زیان‌ده معرفی می‌کنند تا روند واگذاری آن‌ها تسریع شود.

جهانگیر همچنین گفت برخی شرکت‌های ورشکسته در نتیجه تملک دارایی بدهکاران، به‌ویژه از سوی بانک‌ها، به مجموعه دولت اضافه شده‌اند و در زیان‌ده شدن شرکت‌های مادر نقش داشته‌اند. رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره شرکت‌های موسوم به تودلی گفت برخی از این شرکت‌ها امکان دور زدن قوانین بودجه‌ای، عبور از سقف حقوق و مزایا و فرار از تشریفات مناقصه‌ها و مزایده‌ها را فراهم کرده‌اند.

او افزود استفاده از سهام چرخه‌ای، سهام طلایی و وکالت‌نامه‌ها در برخی از این شرکت‌ها، امکان اعمال کنترل دولت را حتی با مالکیت کمتر از ۲۰ درصد فراهم کرده است. به گفته او، این شیوه‌ها زمینه دور زدن قوانین و پنهان‌کاری را ایجاد می‌کنند و این نگرانی وجود دارد که فساد احتمالی در این شرکت‌ها پنهان بماند. او گفت یافته‌های سازمان بازرسی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا درباره انحلال، ادغام، واگذاری یا تغییر شیوه مدیریت این شرکت‌ها تصمیم‌گیری شود.