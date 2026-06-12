به گزارش مشرق، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی جدید فاش کرده مقامات ارشد دولت تروریستی دونالد ترامپ تابستان سال گذشته در غیاب رئیسجمهور چندین جلسه اضطراری در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کردهاند تا بتوانند رسوایی رو به گسترش پرونده جفری اپستین را مهار کنند. این افشاگریها که برگرفته از کتاب جدید «تغییر رژیم» نوشته خبرنگاران نیویورک تایمز است، پرده از ترس، اختلافات داخلی و راهکارهای عجیب تیم ترامپ برای محافظت از رئیسجمهور آمریکا در برابر رسواییهای اخلاقی این پرونده برمیدارد.
به گزارش مشرق، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی جدید فاش کرده مقامات ارشد دولت تروریستی دونالد ترامپ تابستان سال گذشته در غیاب رئیسجمهور چندین جلسه اضطراری در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کردهاند تا بتوانند رسوایی رو به گسترش پرونده جفری اپستین را مهار کنند.
این افشاگریها که برگرفته از کتاب جدید «تغییر رژیم» نوشته خبرنگاران نیویورک تایمز است، پرده از ترس، اختلافات داخلی و راهکارهای عجیب تیم ترامپ برای محافظت از رئیسجمهور آمریکا در برابر رسواییهای اخلاقی این پرونده برمیدارد. روزنامه آمریکایی نوشته روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵ جمعی از مقامات ارشد دولت ترامپ در اتاق جنگ کاخ سفید گرد هم آمدند.
این اتاق که معمولاً محل تصمیمگیری در مورد مسائل امنیت ملی است، حالا به محفلی برای یافتن راهی برای خروج از بحرانی شده بود که پای خود رئیسجمهور آمریکا در ان گیر است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا که ریاست آن جلسه را بر عهده داشت، در ابتدای اظهاراتش در آنجا گفت: «این یک مشکل بزرگ است.
» ۱۰ روز پیش از آن، وزارت دادگستری و افبیآی در بیانیهای اعلام کرده بودند که هیچ «لیست مشتریانی» از مردان قدرتمندی که جفری اپستین، میلیاردر محکوم به قاچاق جنسی، دختران خردسال و زنان جوان را برای آنها فراهم کرده باشد، وجود ندارد. اما این بیانیه که قرار بود پایان گمانهزنیها باشد، نتیجه عکس داد و خشم پایگاه هواداران ترامپ را برانگیخت.
افبیآی ناچار شد پس از این واکنشها، فرآیندی طاقتفرسا را برای بررسی صدها هزار صفحه سند مرتبط با اپستین آغاز کند و بارها آنها را مرور کند تا هر اشارهای به ترامپ را شناسایی کند. مهمترین بخش گزارش به اختلاف نظر شدید میان مقامات ارشد برمیگردد. جیدی ونس معتقد بود برای جلوگیری از تخریب ائتلاف «مگا» و از بین رفتن شانسهای پیروزی در انتخابات میان دورهای، دولت باید هرچه سریعتر تمام اسناد را منتشر کند.
او در اقدامی عجیب پیشنهاد کرد که تاکر کارلسون، مجری سابق شبکه فاکس نیوز، با «گیسلین ماکسول» (دست راست اپستین که هماکنون در زندان به سر میبرد) مصاحبه کند تا او به بیگناهی ترامپ شهادت دهد. اما در سوی دیگر، مقامات دیگری مانند سوزی وایلز، رئیس ستاد کاخ سفید، به شدت مخالف این رویکرد بودند. وایلز بعداً به دیگران گفته بود که ونس ثابت کرده یک «تئوریساز توطئه» است و به افراطیترین تئوریها درباره اپستین اعتقاد دارد.
ترامپ نیز از حامیان خود میخواست که «زمان و انرژی خود را برای جفری اپستین تلف نکنند». در اوج این بحران، والاستریت ژورنال در حال آمادهسازی مقالهای فاشکننده درباره رابطه ترامپ و اپستین بود. ترامپ در آن زمان تماسهای مکرری با مدیران این نشریه برقرار کرد و خواستار توقف انتشار مقاله شد اما این تلاشها با شکست مواجه شد.
یک مقام ارشد به نیویورکتایمز گفت: «هیچ کس در کاخ سفید، حتی مقامات ارشد وزارت دادگستری، نمیتوانند مستقیماً با ترامپ درباره این پرونده صحبت کنند، زیرا او از شنیدن آن متنفر است. » در همین حال، اختلافات شخصی در وزارت دادگستری نیز بالا گرفت. دن بونجینو، معاون وقت افبیآی، در جلسهای با پام بوندی، دادستان کل وقت، بر سر او فریاد زد: «تو این کار را از اول خراب کردی...
این نمایش احمقانه با پرونده اپستین و وعدههایی که به مردم دادی. » او و کارش پاتل، رئیس افبیآی، بعداً به یک مقام کاخ سفید گفتند که بوندی باید استعفا دهد. او نهایتاً در آوریل ۲۰۲۶ از سمت خود برکنار شد
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