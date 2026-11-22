سردار سیدقاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین فرمان رهبری برداشتن محدودیت برد سلاح‌ها را تشریح کرد.

سردار سیدقاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین صبح روز یک‌شنبه در سالن همایش‌های برج میلاد و در جریان برگزاری سومین دوره جام رسانه امید ، خبری استراتژیک را درباره تغییر دکترین دفاعی کشور منتشر کرد.

حذف محدودیت‌های جغرافیایی برای نیروهای مسلح

سردار قریشی با اعلام این نکته که فرمانده معظم کل قوا دستور جدیدی را به فرماندهان مسلح ابلاغ کرده‌اند، تصریح کرد که محدودیت برد سلاح‌ها کاملاً برداشته شده است. بر اساس این دستور، هرگونه محدودیت جغرافیایی برای نیروهای مسلح کشور وجود ندارد و پاسخگویی به تهدیدات باید متناسب با منبع آن در هر نقطه‌ای از جهان انجام شود.

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وی با اشاره به اینکه اگر دشمن از شعاع هزار یا دو هزار کیلومتری با استفاده از پایگاه‌های دور دست تهدیدی ایجاد کند، باید پاسخ داده شود، تاکید کرد که دوران بزدلی تمام شده و اکنون هوشمندی در پاسخگویی اولویت دارد. این فرمان به معنای آن است که هر کس با هر وسیله‌ای ملت ایران را تهدید کند، با قدرت پاسخ داده خواهد شد.

تحول در دقت و برد موشک‌های بالستیک

جانشین سازمان بسیج مستضعفین در تشریح جزئیات فنی این تغییر دکترین، خاطرنشان کرد که برآورد نظامی قبلی تهدیدات را در شعاع دو هزار کیلومتر می‌دانست و نیاز به موشک‌ها و پهپادهای با برد بیشتر نمی‌دید. اما دستور جدید امام شهیدمان با تغییر رویکرد، بر دقت میلی‌متری و سانتی‌متری موشک‌ها تاکید داشت تا اهداف دقیق در هر فاصله‌ای مورد اصابت قرار گیرند.

سردار قریشی بیان داشت که با تغییرات جزئی می‌توان برد موشک‌ها را چند برابر کرد و اکنون فرمان رهبر انقلاب اسلامی در زمینه تجهیزات، سلاح، اطلاعات و قدرت آتش محقق شده است. او هشدار داد که آمریکایی‌ها در شعاع دو هزار کیلومتری نیز احساس امنیت نخواهند کرد و اراده رهبری در موقع لزوم عملی خواهد شد.

جام رسانه امید به عنوان رزمایش جنگ شناختی

وی با تشبیه جام رسانه امید به رزمایش‌های نظامی، آن را فرصتی برای آمادگی فعالان رسانه‌ای در مواجهه با جنگ نرم و شناختی خواند. جانشین سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد که این رویداد در سال گذشته بیش از یک میلیارد بازدید داشته و امسال نیز انتظار رکوردشکنی و رشد چشمگیر وجود دارد.

سردار قریشی تاکید کرد که جبهه رسانه مهم‌ترین ابزار جنگ شناختی است و اصحاب رسانه باید مانند افسران عملیات، در میدان نبرد روایت‌ها نقش آفرینی کنند. وی خواستار روایت مستمر پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های ورزش، پزشکی و علمی برای ایجاد امید در جامعه شد.

روایت شکست دشمن و تداوم استقلال ملی

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با استناد به خاطرات فرح پهلوی و کتاب دو سفیر، تفاوت منافع در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی را تبیین کرد. او بیان داشت که در رژیم سابق منافع آمریکا و انگلیس مدنظر بود اما انقلاب اسلامی استقلال و تعیین سرنوشت را به مردم بازگرداند.

وی در پایان پیشنهاد داد که مسئولان رویداد بر شکست مذبوحانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین آمادگی برای گرامیداشت سالگرد شهادت امام خمینی تمرکز کنند. سردار قریشی خاطرنشان کرد که فروپاشی شوروی به دلیل پیروزی غرب در جنگ رسانه ای بود و امروز این جنگ با ابزارهای جدید متفاوت است.