با حکم قاضی فدرال در نیویورک، یادداشتی که احتمالاً نامه خودکشی جفری اپستین است منتشر شد. این سند که سالها محرمانه بود، ابعادی جدید از آخرین لحظات زندگی متهم شبکه فحشا را به تصویر میکشد.
در تحولی جنجالی که بار دیگر توجه افکار عمومی جهان را به یکی از پیچیدهترین و تاریکترین پروندههای جنایی دهه اخیر جلب کرد، یک قاضی فدرال در نیویورک حکم به انتشار یادداشتی داد که گفته میشود توسط جفری اپستین ، متهم ردیف اول شبکه گسترده فحشا و قاچاق انسان، تنها چند هفته پیش از مرگ مشکوک او در سلول زندان نوشته شده بود.
این سند که در رسانهها به عنوان نامه احتمالی خودکشی توصیف شده است، حاوی عباراتی است که لایههایی از استیصال و در عین حال نوعی پذیرش تلخ را نشان میدهد. اپستین در این نوشته بیان کرده است که علیرغم ماهها تحقیق و تلاشهای بازجویان، چیزی پیدا نشد و با لحنی کنایهآمیز پرسیده است که از او چه میخواهند؛ آیا انتظار دارند گریه و زاری کند؟ او در جملهای تکاندهنده افزوده است که توانایی انتخاب زمان خداحافظی، یک موهبت بزرگ است.
این جملات اکنون به عنوان کلیدی برای درک وضعیت روانی او در آخرین روزهای زندگیاش تحلیل میشوند، هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند این نوشتهها ممکن است بخشی از یک بازی روانی یا تلاش برای گمراه کردن بازپرسان باشد. بر اساس گزارشهای تفصیلی روزنامه نیویورکتایمز و منابع خبری معتبر، این یادداشت توسط نیکلاس تارتالیونه، همبندی اپستین در زندان متروپولیتن منهتن، پس از اولین اقدام ناموفق او به خودکشی کشف شده بود.
نکته قابل توجه این است که این سند برای سالها در چارچوب پرونده کیفری تارتالیونه بهصورت محرمانه در بایگانی دادگاه نگهداری میشد و هرگز در اختیار رسانهها یا خانواده قربانیان قرار نگرفت. اما با درخواست رسمی تارتالیونه برای رفع محرمانگی اسناد و با موافقت قاضی فدرال، این نوشته اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است.
با این حال، جامعه حقوقی و کارشناسان جنایی تأکید کردهاند که هنوز اصالت قطعی این دستنوشته و انتساب ۱۰۰ درصدی آن به اپستین از طریق آزمایشات خطشناسی بهطور کامل تأیید نشده است، که این موضوع خود باعث دامن زدن به تئوریهای توطئه پیرامون مرگ او شده است. جفری اپستین که به سوءاستفاده جنسی سیستماتیک از دهها دختر زیر سن قانونی و مدیریت یک شبکه بینالمللی فحشا متهم بود، در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۹ در سلول انفرادی خود مرده پیدا شد.
مرگ او در حالی رخ داد که جهان منتظر افشای نامهای بزرگی بود که در این شبکه نقش داشتند. اگرچه در اسناد پراکنده پرونده، نام چهرههای بسیار سرشناسی از جمله دونالد ترامپ، بیل کلینتون و برخی از چهرههای تأثیرگذار هالیوود و سیاستمداران ارشد ذکر شده بود، اما سازمان افبیآی در بیانیههای رسمی خود اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر وجود یک فهرست رسمی و مکتوب از مشتریان مشهور به دست نیامده است.
این تناقض میان شهرت ارتباطات اپستین و نبود یک لیست رسمی، باعث شد تا بسیاری از مردم و حتی برخی سیاستمداران، روایت رسمی مرگ او را به عنوان خودکشی نپذیرند و ادعاهایی مبنی بر ترور او برای جلوگیری از افشای اسرار قدرتمندان مطرح کنند. در تحلیل نهایی، انتشار این یادداشت پس از گذشت سالها، نه تنها ابهامات پیرامون مرگ اپستین را برطرف نکرده، بلکه پرسشهای جدیدی را در مورد نحوه مدیریت اسناد قضایی در پروندههای حساس ایجاد کرده است.
این اتفاق نشان میدهد که چگونه قدرت و ثروت میتوانستند حتی در محیطی مانند زندان، لایههایی از محرمانی ایجاد کنند که سالها حقیقت را پشت پرده نگه دارد. اکنون با عمومی شدن این نوشته، بازماندگان قربانیان و فعالان حقوق بشر امیدوارند که شاید این مسیر به کشف حقایق بیشتری منجر شود و کسانی که در سایه قدرت، همدست اپستین در جنایات علیه کودکان بودند، شناسایی و محاکمه شوند.
پرونده اپستین همچنان به عنوان نمادی از فساد در سطوح بالای قدرت و نبرد میان عدالت و نفوذ، در حافظه جمعی تاریخ جنایی مدرن باقی خواهد ماند
