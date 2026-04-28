در این گزارش، از عملیات موساد علیه ایران و حزب‌الله، تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی آمریکا، اعتراضات جهانی علیه سرکوب در ایران، بحران دارویی و کمبود دارو در کشور، و همچنین دیدگاه‌های مسئولان ایرانی در مورد مذاکرات با واشینگتن و ذخیره‌سازی نفت سخن گفته شده است.

دیوید بارنئا، رییس موساد ، در مراسم اعطای نشان افتخار سالانه به ماموران و ماموریت‌های ویژه این سازمان، با اشاره به دستاوردهای اخیر، گفت: «به اطلاعات راهبردی و تاکتیکی در قلب اسرار دشمن دست یافتیم و توانمندی‌های عملیاتی جدیدی در کشورهای هدف نشان دادیم.

» او افزود: «در نبردها علیه ایران و حزب‌الله، ما شانه به شانه در کنار ارتش اسرائیل، هم در دفاع و هم در حمله، کار کردیم؛ در حمله به اهدافی در قلب تهران، حذف مقامات ارشد، دستیابی به برتری هوایی و حفاظت از جبهه داخلی اسرائیل. » این اظهارات در حالی مطرح شد که خبرگزاری رسمی کویت گزارش داد شورای همکاری خلیج فارس نشست فوق‌العاده‌ای را در جده برگزار خواهد کرد.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیامی نوشت: «من میگرن دارم. دیشب سردرد داشتم. هر داروخانه‌ای رفتم، نه ژلوفن دارن و نه کدئین. داروخانه می‌گه نصف داروها نیست؛ نه آمی تریپتیلین، نه بروفن، نه خیلی از داروها.

» در پیام دیگری آمده است: «دارو به هیچ وجه گیر نمی‌آد. بعد از آوارگی بین ۱۰۰ تا داروخانه، اگر داروی مورد نظر رو هم پیدا کنیم، چون بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت پول داروخانه‌ها رو ندادن، باید آزاد بخریم. فاجعه است. » این در حالی است که یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت اتوبوس‌های بین‌شهری مقابل غذاخوری‌ها در جاده نگه داشته‌اند، اما مسافران قدرت خرید یک فلافل را هم ندارند.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد صدها سلاح از جمله تیربار، نارنجک، مین و موشک را در جنوب لبنان کشف کرده است. پایگاه خبری بلومبرگ با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد ۶ تا ۸ ابرنفتکش حامل نفت ایران در آب‌های نزدیک چابهار در دریای عمان در انتظار به سر می‌برند. این منطقه در نزدیکی خط محاصره دریایی آمریکا قرار دارد.

گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای و شرکت ویندوارد نیز اعلام کردند تردد از تنگه هرمز به حدود صفر رسیده و محاصره آمریکا مانع رسیدن نفت خام ایران به مشتریان شده است. برآورد شرکت داده‌کاوی ورتکسا نشان می‌دهد حدود ۱۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در حال انتقال یا به‌صورت ذخیره شناور نگهداری می‌شود. در چنین شرایطی، محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی می‌تواند تهران را ناگزیر به کاهش سطح تولید نفت کند.

عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ادامه محاصره دریایی آمریکا گفت: «انبار و منابع برای ذخیره‌سازی نفت داریم، لذا تا چند وقت می‌توانیم نفت خودمان را ذخیره کنیم و مشکلی پیش نیاید. » او در عین حال تهدید کرد: «اگر به شرایطی برسیم که چاه‌های ما دچار یک آسیب جدی شوند، قطعا ایران برگ‌های برنده‌ای که دارد را رو می‌کند و نمی‌گذارد در منطقه نفتی صادر شود.

» اجرای اعتراضی گروهی از فعالان سیاسی ششم اردیبهشت در لس‌آنجلس برگزار شد. این تجمع در اعتراض به گسترش اعدام‌های فراقضایی و افزایش سرکوب در ایران شکل گرفت. در این برنامه، شماری از کنشگران با چشم‌بند و ایستادن در کنار چوبه‌های دار نمادین، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. همچنین یکی از فعالان با نام مهسا نور بیانیه‌ای را خطاب به دولت دونالد ترامپ قرائت کرد و در آن خواستار توجه بیشتر به وضعیت ایران شد.

روزنامه استرالین در گزارشی تازه، به بررسی ردپای جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای از حملات مرگبار علیه ایالات متحده طی چند دهه گذشته پرداخته است. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد ضرورتی برای افشای محتوای مذاکرات تهران و واشینگتن وجود ندارد. او افزود: «نه اینکه نباید با مردم شفاف باشیم، اما مثل این می‌ماند که جوانی به خواستگاری برود. در آن جلسه خیلی حرف‌ها زده می‌شود، اما در نهایت نتیجه را اعلام می‌کنند. در مورد مذاکره هم نباید هر چیزی را به‌سرعت آشکار کرد.





موساد تحریم‌های نفتی اعتراضات جهانی بحران دارویی مذاکرات ایران و آمریکا

