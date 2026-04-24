نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافته است. زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ از شکنجه و نقض حقوق خود خبر داده‌اند. همزمان، ترامپ مدعی شده که ایران در حال ارائه پیشنهادی به آمریکا است و تحولات دیپلماتیک و امنیتی در منطقه ادامه دارد.

در تحولات اخیر، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ، مدعی شده است که تهران در حال آماده‌سازی پیشنهادی با هدف پاسخگویی به خواسته‌های واشنگتن است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همزمان، نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافته است.

جمعی از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای هشداردهنده، به شرایط وخیم زندانیان، از جمله شکنجه، عدم دسترسی به درمان و نقض حقوق اولیه اشاره کرده‌اند. این زندانیان، به‌ویژه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، از برخوردهای خشونت‌آمیز و بی‌توجهی به قوانین داخلی جمهوری اسلامی گلایه دارند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که اصل تفکیک جرائم بین زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک رعایت نمی‌شود و حقوق اساسی زندانیان سیاسی نادیده گرفته می‌شود.

این زندانیان سیاسی با اشاره به سابقه جان‌باختن برخی از هم‌بندیان خود، نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده و از حمایت جامعه بین‌المللی و خانواده‌های دادخواه درخواست کمک کرده‌اند. در عرصه دیپلماسی، لغو نشدن اجلاس خزر که می‌تواند اولین دیدار بین ولادیمیر پوتین و مجتبی خامنه‌ای باشد، از سوی کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، تأیید شده است. این در حالی است که پیش‌تر برگزاری این اجلاس در تهران در مرداد ماه برنامه‌ریزی شده بود.

در حوزه امنیتی، وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله تروریستی با پهپاد به کویت را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور دانسته است. همزمان، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تمدید معافیت‌های واشنگتن برای خرید نفت ایران و روسیه را رد کرده و اعلام کرده است که ایالات متحده قصد ندارد این معافیت‌ها را تمدید کند. این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای انرژی داشته باشد.

در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در مورد مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده است که هیچ دیداری برنامه‌ریزی نشده است و مواضع ایران از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. در همین راستا، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا، رید روبینستاین، جنگ ایران را در چارچوب دفاع از خود و حمایت از اسرائیل توجیه کرده و آن را ادامه یک درگیری طولانی‌مدت دانسته است.

این جنگ در داخل آمریکا با مخالفت گسترده افکار عمومی مواجه شده و افزایش قیمت سوخت و کالاها به نارضایتی عمومی دامن زده است. سنای آمریکا نیز قرار است به‌زودی درباره طرحی برای جلوگیری از اقدام نظامی احتمالی دونالد ترامپ علیه کوبا رای‌گیری کند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines