پیمان حدادی از انتشار آگهی فروش امیرحسین محمودی در روزنامه پرده برداشت و پوریابنیا فساد در داوری و پیشنهاد تبانی را افشا کرد.

پیمان حدادی ، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح جزئیات بحث‌برانگیزترین تصمیم اخیر باشگاه خود درباره انتشار آگهی در روزنامه‌ها پرداخت. او با رد هرگونه قصد واقعی برای فروش امیرحسین محمودی ، توضیح داد که این اقدام صرفاً یک استراتژی حقوقی و رسانه‌ای برای اثبات وجود متقاضیان بوده است.

آگهی فروش و استراتژی حقوقی باشگاه

حدادی صراحتاً اعلام کرد که هدف اصلی از انتشار این آگهی، ایجاد یک مانع حقوقی برای باشگاه‌های رقیب بوده است. او توضیح داد که با این کار می‌خواستند ثابت کنند هرگونه پیشنهاد از سوی تیم‌های دیگر از روز سه‌شنبه، مصداق بارز اغوا کردن بازیکن تلقی خواهد شد. این تصمیم یک اقدام جمعی و هماهنگ از سوی هیئت‌مدیره باشگاه بود.

Also read ونس: جنگ با ایران به تعهد چندساله برای آمریکا تبدیل نخواهد شد

مدیرعامل باشگاه سرخپوشان تاکید کرد که بسیاری از اقدامات صورت‌گرفته در باشگاه، نمونه‌های نخستین خود در سطح فوتبال جهان هستند. او اشاره کرد که نیم‌فصل سال گذشته، امیرحسین محمودی شناخته‌شده نبود، اما پس از اتفاقاتی مانند احترام نگذاشتن به حرف کاپیتان تیم پس از بازی با فجرسپاسی و مصاحبه با رسانه‌ها، وضعیت او تغییر کرد.

پیمان حدادی یادآور شد که محمودی دو فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد و رقم قرارداد او در حال حاضر بسیار پایین است. باشگاه همواره به دنبال افزایش حقوق بازیکن بوده و بابت دعوت به تیم ملی، پاداشی معادل دو برابر مبلغ قرارداد به او پرداخت کرده است.

ماجرای پیشنهاد تبانی در داوری فوتبال

در ادامه این برنامه تلویزیونی، پوریابنیا، یکی از داوران فوتبال، داستان شگفت‌انگیزی را درباره تلاش برای تبانی در فینال لیگ سه کشور روایت کرد. او گفت که مسئولان کمیته داوران با او تماس گرفتند و ابلاغ داوری این دیدار مهم را به او اطلاع دادند و حتی اشاره کردند که قرعه برای این مسابقه بسیار مساعد است.

او افزود که حدود بیست تا سی دقیقه پس از این تماس، فردی ناشناس از طریق واتساپ با او تماس گرفت و خود را از طرف تیم میزبان معرفی کرد. این فرد با بیان اینکه هزینه‌های سنگینی برای رسیدن به این مرحله پرداخت کرده‌اند، خواستار همکاری داور در نتیجه بازی شد و پیشنهاد پول نقد حتی قبل از شروع مسابقه را داد.

پوریابنیا با عصبانیت شدید به این درخواست پاسخ داد و پرسید چه کسی شماره تلفن او را در اختیار شخص ناشناس قرار داده است. پس از قطع تماس، او متوجه شد که ابلاغ داوری‌اش لغو شده است. او معتقد است که لغو ابلاغ، انتقام کمیته داوران از او به دلیل عدم همکاری با درخواست تبانی بوده است.

این داور بیان کرد که در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیته اخلاق، جزئیات کامل ماجرا را توضیح داد. او اشاره کرد که مسئولان کمیته اخلاق نیز از وضعیت نابسامان کمیته داوران ابراز نارضایتی کرده و یکی از آن‌ها گفته است که فساد در این بخش وجود دارد اما نیازمند اقدام قاطعانه است.

فساد در داوری و درخواست‌های عجیب دیگر

پوریابنیا داستان دیگری را تعریف کرد که در آن اعضای یک تیم با او تماس گرفتند و خواستند تیمشان در یک مسابقه شکست بخورد. دلیل این درخواست عجیب، برکناری سرمربی فعلی و جایگزینی او با مربی دیگری بود که هماهنگی‌های مالی مشخصی با این تغییر نتیجه وجود داشت.

او توضیح داد که اعضای آن تیم معتقد بودند نمی‌توانند با بازیکنان و سرمربی فعلی برای انجام بازی ضعیف یا کم‌کاری عمدی هماهنگ شوند، اما دروازه‌بان تیم در جریان این برنامه قرار داشت. هدف نهایی این گروه، کسب سود مالی از طریق تغییر سرمربی و نتیجه بازی در فدراسیون بود.

نکته جالب توجه در این ماجرا این بود که پس از پیروزی همان تیم در بازی مذکور، بلیت‌های پرواز برگشت داوران و تیم داوری لغو شد که نشان‌دهنده تلاش برای پنهان کردن ردپای این هماهنگی‌ها بود.

ساخت پارک در لبنان و انتقادات به کشتی‌گیران

پرشین‌حسین دبیر، دبیر فدراسیون کشتی، به موضوعاتی فراتر از فوتبال و داوری پرداخت و درباره هزینه کردن بودجه شهرداری تهران برای ساخت پارک در لبنان صحبت کرد. او یادآوری کرد که در سال ۱۳۸۶ مبلغ سه میلیارد تومان برای این پروژه در جنوب لبنان مصوب شد.

دبیر فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد که هنگام اجرای این پروژه، با انتقاداتی مواجه شد که چرا باید پول به خارج از کشور برود. او به تماس مستقیم با قاسم سلیمانی اشاره کرد که با خنده پاسخ داد که سه میلیارد تومان چه مبلغ بزرگی است و ارزش چنین اقداماتی را نادیده گرفت.

در بخش دیگری از سخنان خود، پرشین‌حسین دبیر درباره احتمال جریمه شدن فدراسیون کشتی ایران در مسابقات جهانی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای او در سالن گرم صحبت کرد. او اعلام کرد که هنوز پرونده در کمیته انضباطی اتحادیه جهانی کشتی در جریان است و برای او مهم نیست که جریمه نقدی باشد یا زمانی.

دبیر فدراسیون کشتی انتقاداتی را نیز به ساختار داخلی ورزش خود وارد کرد. او گفت که بسیاری از افراد به جای تلاش برای ارتقای سطح کشتی، سعی می‌کنند با موفقیت دیگران را خدشه‌دار کنند. او تاکید کرد که این رفتار اشتباه است و باید بر توسعه امکانات و ساخت‌وسازهای فدراسیون تمرکز کرد.

در پایان، پرشین‌حسین دبیر درباره عملکرد سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی صحبت کرد. او ضمن اعلام رضایت کلی از عملکرد پژمان درستکار و حسن رنگرز، تاکید کرد که ایراداتی وجود دارد که خود سرمربیان نیز از آن آگاهند. او افزود که اگر فرد بهتری برای مدیریت تیم‌های ملی پیدا کند، بدون هیچ تعارفی جایگزین آن‌ها خواهد شد.