ایمان شاه‌ولی داوری فینال لیگ سه کشور را متهم به تبانی و فساد کرد. او از لغو ابلاغ داوری پس از رد پیشنهاد فساد و تلاش برای شکست عمدی تیم‌ها پرده برداشت.

ایمان شاه‌ولی ، داور فوتبال کشورمان، در برنامه فوتبال ۳۶۰ درباره پیشنهادهای مشکوک برای تاثیرگذاری بر نتایج مسابقات و درخواست برای شکست عمدی یک تیم صحبت کرد. او با افشای جزئیات تماس‌های غیرمستقیم و نحوه برخورد مسئولان کمیته داوران پس از مخالفت با این درخواست‌ها، پرده از یکی از بزرگترین رسوایی‌های داوری برد. شاه‌ولی بیان داشت که پس از پذیرش پیشنهاد تبانی در دیدار فینال لیگ سه کشور توسط مقامات مربوطه، اقدام به گزارش این موضوع کرد و این کار عواقب سنگینی برای شغل او به همراه داشت.

لغو ابلاغ داوری پس از رد پیشنهاد فساد

ایمان شاه‌ولی با اشاره به ماجرای پیشنهاد تبانی در دیدار فینال لیگ سه کشور، گفت که مسئولان کمیته داوران با او تماس گرفتند و اعلام کردند که برای قضاوت این دیدار انتخاب شده است. آن‌ها به او اطمینان دادند که قرعه به نفع تیم میزبان است و مسابقه به صورت تک‌بازی برگزار می‌شود. داور فوتبال کشورمان افزود که حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از این تماس، فردی از طریق واتساپ با او ارتباط برقرار کرد و ادعا کرد که از طرف تیم میزبان تماس می‌گیرد. این فرد به شاه‌ولی گفت که هزینه زیادی برای رسیدن به این مرحله کرده‌اند و انتظار دارند داور به آن‌ها کمک کند و حتی قبل از بازی جبران شود. شاه‌ولی با عصبانیت از او پرسید چه کسی شماره‌اش را در اختیار داشته و پس از قطع تماس، موضوع را پیگیری کرد.

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نارضایتی اعضای کمیته اخلاق از فساد داوری

حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از تماس اول، دوباره با ایمان شاه‌ولی تماس گرفتند و اعلام کردند ابلاغ داوری او لغو شده است. داور فوتبال با اعتراض به این تصمیم، موضوع را با مسئولان کمیته اخلاق در میان گذاشت. او در جلسه‌ای با حضور اعضای این کمیته توضیح داد که احساس می‌کنند به دلیل همکاری نکردن با درخواست تبانی، ابلاغ داوری‌اش لغو شده است. شاه‌ولی خاطرنشان کرد که مسئولان کمیته اخلاق نیز از وضعیت کمیته داوران بسیار ناراضی بودند. یکی از اعضای کمیته اخلاق خطاب به آقای شهبازی گفت که فساد در کمیته داوران وجود دارد و اگر نمی‌تواند کاری کند، سکوت کند.

تلاش برای شکست عمدی تیم و لغو بلیت پرواز

ایمان شاه‌ولی در ادامه صحبت‌های خود، از پیشنهاد دیگری پرده برداشت که در آن افرادی از اعضای یک تیم با او تماس گرفتند و خواستند کاری کنند که تیم آن‌ها شکست بخورد. وقتی داور پرسید چرا می‌خواهند تیم خودشان ببازد، آن افراد پاسخ دادند که قصد برکناری سرمربی فعلی را دارند و می‌خواهند با سرمربی جدیدی که هماهنگ کرده‌اند، کار را ادامه دهند. آن‌ها اعلام کردند که نتوانسته‌اند با بازیکنان و سرمربی فعلی برای ارائه بازی ضعیف هماهنگ کنند، اما دروازه‌بان تیم در جریان موضوع قرار داشت. این افراد همچنین ادعا کردند که با فدراسیون هماهنگ کرده‌اند تا با تغییر سرمربی، پول خوبی به جیب بزنند. پس از پیروزی همان تیم در مسابقه، بلیت‌های پرواز برگشت شاه‌ولی لغو شد.

واکنش دبیر فدراسیون به مسائل داخلی و عملکرد مربیان

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، دبیر فدراسیون به مسائل دیگری اشاره کرد و گفت که سال ۱۳۸۶ با مصوبه شورای شهر تهران، مبلغ ۳ میلیارد تومان برای ساخت پارک ایرانیان در جنوب لبنان اختصاص داد. او گفت که زمانی از قاسم سلیمانی درباره این موضوع پرسید و او خندید و گفت ۳ میلیارد چه پولی است. دبیر فدراسیون همچنین درباره احتمال جریمه از سوی اتحادیه جهانی کشتی گفت که هنوز ادامه دارد و می‌خواهند در کمیته انضباطی مطرح شود و این موضوع برای او مهم نیست.

دبیر فدراسیون کشتی در ادامه درباره توسعه امکانات گفت که باید ایراد خودمان را ببینیم و نباید سعی کنیم کسانی که بالا می‌روند را پایین بکشیم. او درباره عملکرد پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، و حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، اعلام رضایت کلی داشت اما گفت که این سرمربیان نیز ایراداتی دارند. دبیر فدراسیون معیار قضاوت درباره عملکرد سرمربیان را نظر کشتی‌گیران عنوان کرد و گفت که اگر فردی بهتر از پژمان درستکار یا حسن رنگرز پیدا کند، حتماً از او استفاده خواهد کرد و به کشتی‌گیرانی مانند حسن یزدانی و امیرحسین زارع برای نظرخواهی تکیه دارد.

ارزیابی عملکرد سرمربیان کشتی آزاد و فرنگی

دبیر فدراسیون کشتی با تأکید بر اینکه خود کشتی‌گیران کارشناسان این موضوع هستند، افزود که اگر فردی بهتر از پژمان درستکار یا حسن رنگرز پیدا کند، از او استفاده خواهد کرد. او همچنین به دلافوئنته اشاره کرد که در مسابقه‌ای نزدیک مقابل تیمی پرانرژی، کار برایشان دشوار شد و نتوانستند با آرامش کافی بازی کنند. دلافوئنته گفت که مطمئن است بهترین اتفاقات هنوز در راه هستند و هدفشان قهرمانی دوباره در لیگ ملت‌ها در ماه مارس است. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تأکید بر ادامه مسیر، خاطرنشان کرد که تیم ملی در گروه دوم قرار گرفت و به یک‌چهارم نهایی صعود کرده است و همچنان تمام شانس‌ها برای قهرمانی وجود دارد.