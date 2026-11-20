گزارش‌های تازه نشان می‌دهد اف‌بی‌آی در حال بررسی نفوذ به پایگاه داده ملی اطلاعات جنایی است؛ در کنار آن، وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار مقام ایرانی مرتبط با شبکه فروش نفت را تحریم کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های بین‌الملل ی از جمله سی‌ان‌ان و رویترز، اف‌بی‌آی فدرال ایالات متحده در حال بررسی دقیق موارد نفوذ احتمالی به یکی از پایگاه‌های داده حیاتی ملی است.

بررسی اف‌بی‌آی از پایگاه داده ملی

این سامانه اطلاعاتی که مرکز ملی اطلاعات جنایی نامیده می‌شود، بستری کلیدی برای تبادل داده‌های امنیتی و کیفری میان نهادهای مجری قانون در سطح فدرال، ایالتی و محلی در سراسر آمریکا فراهم می‌کند. این پایگاه داده نه تنها برای تبادل دستورهای بازداشت و سوابق کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه ابزار اصلی برای بررسی پیشینه افراد در امور امنیتی و حقوقی محسوب می‌شود.

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تاکنون هیچ اطلاعات قطعی از سوی مقامات منتشر نشده است که آیا داده‌ای واقعاً از این سامانه به سرقت رفته است یا خیر، و یا اینکه چه بخش‌هایی از اطلاعات ممکن است در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گرفته باشند. درخواست روشن‌سازی از سوی خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر رسمی توسط اف‌بی‌آی بی‌پاسخ ماند که این سکوت آمیخته با ابهامات بیشتری در فضای عمومی ایجاد کرده است.

این گزارش نفوذ احتمالی، هشداردهنده‌ترین رویداد امنیتی سایبری اخیر در ساختار نظارتی ایالات متحده است و نشان‌دهنده آسیب‌پذیری سیستم‌های زیرساختی حیاتی در برابر تهدیدات پیچیده سایبری می‌باشد. کارشناسان امنیتی تأکید دارند که هرگونه سوراخ امنیتی در چنین پایگاه‌داده‌ای می‌تواند تبعات سنگینی برای حریم خصوصی شهروندان و امنیت ملی داشته باشد. این رویداد در حالی رخ داده است که آمریکا در هفته‌های اخیر با سلسلة اختلالات گسترده فناوری روبرو بوده است.

هفته گذشته، توقف تقریبا پنج ساعته پروازها در سراسر ایالات متحده منجر به مختل شدن بیش از هجده هزار پرواز شد که یکی از بزرگترین اختلالات ترافیکی هوایی در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. مقامات حمل‌ونقل آمریکا اعلام کردند که این اختلال ناشی از خرابی یک روتر در شبکه کنترل ترافیک هوایی بوده است. همزمان، خدمات مایکروسافت نیز با قطعی گسترده سرویس‌های ابری و نرم‌افزاری مواجه شد.

گزارش‌های منتشر شده از سوی اداره هوانوردی فدرال و شرکت مایکروسافت نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از فعالیت مخرب یا حملات سایبری در این اختلالات مشاهده نشده است و علت‌ها احتمالا خطاهای فنی یا زیرساختی بوده‌اند. با این حال، همزمانی این رویدادها با گزارش نفوذ به پایگاه داده اف‌بی‌آی، نگرانی‌ها درباره امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را تشدید کرده است.

در ماه سپتامبر نیز گروه اخاذی سایبری شاینی‌هانترز مدعی شده بود که با نفوذ به وب‌سایت استخدام اف‌بی‌آی، به اطلاعات شخصی کارکنان و متقاضیان دسترسی پیدا کرده است که در آن پرونده یک مظنون بازداشت شده بود. این دومین مورد گزارش شده درباره نفوذ مرتبط با نهادهای اف‌بی‌آی در ماه‌های اخیر است که نشان‌دهنده یک الگوی نگران‌کننده در تهدیدات سایبری علیه نهادهای امنیتی آمریکا می‌باشد.

تأثیر اختلالات فنی بر زیرساخت‌های آمریکا

از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که چهار تن از مقامات و چهره‌های نزدیک به ساختار نفتی و نظامی ایران را در چارچوب عملیات طرد اقتصادی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این افراد شامل مجید تاج، محمدجواد باوند، محمدحسین ثروتی و مجتبی عرب‌نژاد هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا استدلال کرد که جمهوری اسلامی برای تأمین نقدینگی به یک شبکه پیچیده از واسطه‌های فروش نفت متکی شده و اکنون در تلاش است میلیاردها دلار از عواید فروش‌های قبلی را از این واسطه‌ها بازیابی کند. بر اساس ادعای این وزارتخانه، برخی از این افراد درآمد حاصل از فروش نفت را برای منفعت شخصی نگهداری کرده‌اند.

تحریم مقامات ایرانی توسط وزارت خزانه‌داری

محمدجواد باوند، افسر پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان کلیدی‌ترین چهره در مدیریت تلاش‌ها برای بازیابی این درآمدها در کشورهای ثالث معرفی شده است. وی که تحصیلات خود را در دانشگاه امام صادق سپری کرده، پیش از انتقال به وزارت نفت، سمت‌های مختلفی در ساختار امنیتی و نظامی داشت.

وزارت خزانه‌داری همچنین اعلام کرد که از آغاز عملیات طرد اقتصادی در اوت، هیچ محموله نفتی ایران بارگیری نشده و هیچ محموله‌ای در آب‌های خارج از محدوده محاصره باقی نمانده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است هرگز به درآمدهای نفتی فروخته شده دست نیابد و این تحریم‌ها با هدف قطع منابع مالی حمایت‌کننده از فعالیت‌های منطقه‌ای و نظامی اعمال شده‌اند.