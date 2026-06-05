گزارش جدید رسانه عبری ینت نیوز از طرح موساد و سیا برای مسلح کردن شبهنظامیان کرد با سلاحهای ضبط شده از حماس و حزبالله خبر میدهد. این برنامه به دلیل فشار ترکیه و دستور دونالد ترامپ متوقف شد و واکنشهای مسرور بارزانی را به دنبال داشت.
بر اساس گزارش جدید رسانه عبری ینت نیوز، سازمان اطلاعاتی موساد در اقدامی پنهانی، شبهنظامیان کرد را با سلاحهایی که از حماس و حزبالله ضبط شده بود، مسلح کرد.
این سلاحها شامل مقادیر قابل توجهی از مهمات و تجهیزات نظامی بود که طی درگیریهای اخیر در نوار غزه و لبنان به دست نیروهای اسرائیلی افتاده بود. هدف این طرح، ایجاد یک نیروی نیابتی برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه بود. با این حال، این برنامه با مخالفت شدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا مواجه شد و در نهایت به دستور او متوقف گردید.
گزارشها حاکی است که سازمان سیا نیز در این طرح مشارکت داشته و با ارائه پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی، سعی در تقویت نیروهای کرد داشت. اما رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با اعمال فشارهای دیپلماتیک بر ترامپ، خواستار لغو این برنامه شد زیرا آنکارا گروههای کرد مسلح در سوریه و عراق را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند.
ترامپ که پیش از این نیز از عدم اقدام موثر گروههای نیابتی علیه ایران ناامید شده بود، نهایتاً تسلیم فشارهای ترکیه شد و دستور توقف کامل طرح را صادر کرد. این افشاگری در حالی صورت میگیرد که مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، هرگونه اطلاع از این محمولههای تسلیحاتی را تکذیب کرده و خواستار شفافسازی دولت آمریکا در این زمینه شده است.
بارزانی تأکید کرد که دولت اقلیم کردستان نه تنها نقشی در این طرح نداشته، بلکه از جزئیات آن نیز بیخبر بوده است. او از تمامی طرفهای ذیربط خواست تا اطلاعات دقیق در مورد تحویلگیرندگان این سلاحها را منتشر کنند. این موضوع بار دیگر تنشهای پنهان در روابط میان آمریکا، اسرائیل و ترکیه را آشکار ساخته و سوالاتی جدی در مورد راهبرد واشنگتن در قبال ایران و گروههای نیابتی ایجاد کرده است.
تحلیلگران معتقدند که این ماجرا نشاندهنده اختلافات عمیق در ائتلاف غربی بر سر نحوه مواجهه با تهران و همچنین محدودیتهای عملیاتی در استفاده از نیروهای نیابتی است
موساد شبهنظامیان کرد حماس حزبالله دونالد ترامپ