ای‌بی‌سی استرالیا فاش کرد یک شبکه نفوذ ایرانی با هوش مصنوعی هویت هفت خبرنگار جعلی را ساخته و سعی در تاثیر بر افکار عمومی درباره جنگ آمریکا و ایران دارد.

شبکه ای‌بی‌سی استرالیا رسما اعلام کرد یک شبکه نفوذ مستقر در ایران، با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی ، هویت هفت خبرنگار غربی را جعل کرده است. این گزارش که چهارشنبه چهارم آذر منتشر شد، نشان می‌دهد عوامل این شبکه با استفاده از ده‌ها مقاله در رسانه‌های بین‌المللی و مطالب در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرده‌اند بر افکار عمومی درباره جنگ آمریکا و ایران تاثیر بگذارند. دست‌کم یکی از این خبرنگاران جعلی با نام آلیس جانسون ، مستقیماً سیاست استرالیا در قبال جنگ را هدف قرار داده است.

جزئیات کارزار جعل هویت و انتشار مقالات

گزارش ای‌بی‌سی حاکی از آن است که عوامل این شبکه با استفاده از چندین حساب کاربری چت‌جی‌پی‌تی که از داخل ایران اجرا می‌شدند، برای هفت خبرنگار جعلی غربی هویت‌سازی کرده‌اند. بر اساس این گزارش، آن‌ها موفق شدند نزدیک به صد مقاله انتقادی درباره جنگ آمریکا و ایران را برای انتشار به رسانه‌های آنلاین ارائه کنند. این عملیات طوری طراحی شده بود که نظر کاربران استرالیایی را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده و شکافی میان آمریکا و متحدانش ایجاد کند.

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نقش آلیس جانسون و رسانه‌های هدف

تحقیقات ای‌بی‌سی نشان می‌دهد دست‌کم دو مقاله و چندین مطلب درباره استرالیا به نام آلیس جانسون منتشر شده بود که اکنون از دسترس خارج شده‌اند. نخستین مقاله در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ در وب‌سایت میدل ایست مانیتور منتشر شد و نویسنده در آن تلاش کرد فقدان برنامه‌ای فوری از سوی استرالیا برای اعزام ناوهای جنگی به تنگه هرمز را نشانه اختلاف میان ایالات متحده و متحدانش جلوه دهد. وب‌سایت میدل ایست مانیتور در فاصله مهر تا آبان حدود ۲۲ هزار بازدید از استرالیا داشته است و این رسانه مقاله جانسون را در صفحه فیسبوک خود با بیش از دو میلیون دنبال‌کننده منتشر کرده بود.

حدود یک ماه بعد، مقاله دیگری به نام این خبرنگار جعلی در وب‌سایت ژئوپلیتیکال مانیتور منتشر شد که در آن کاهش مالیات سوخت در استرالیا به‌عنوان نشانه‌ای از تحمیل هزینه‌های جنگ به کشورهای غربی مطرح شده بود. حساب کاربری منتسب به جانسون در شبکه اجتماعی ایکس نیز پیش از تعلیق، بیش از صد مطلب منتشر کرده بود که شماری از آن‌ها به تحولات سیاسی استرالیا اختصاص داشت و از جمله ویدیوهای تجمع اعتراضی در سیدنی علیه سفر اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، به استرالیا را بازنشر کرده بود.

تحلیل کارشناسان درباره اهداف نفوذ دیجیتال

تیموتی گراهام، دانشیار دانشگاه فناوری کوئینزلند و پژوهشگر حوزه نفوذ دیجیتال، در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی توضیح داد که هدف بازیگران حکومتی مانند ایران از استفاده از این فناوری جدید، ایجاد بی‌ثباتی و منحرف کردن توجه‌ها از مسائل مهم‌تر است. او افزود شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد بازیگران حکومتی از هوش مصنوعی برای افزایش دامنه و قدرت اثرگذاری کارزارهای نفوذ خود استفاده می‌کنند. گراهه تاکید کرد مواضع اعلام‌شده از سوی حساب‌های کاربری فعال در چنین عملیات‌هایی را نباید لزوما نشانه حمایت واقعی آن‌ها از یک دیدگاه سیاسی یا شخصیت شناخته‌شده دانست.

گوردون فارر، مدرس دانشگاه آر‌ام‌آی‌تی استرالیا، نیز یکی از اهداف احتمالی کارزارهای مبتنی بر جعل هویت خبرنگاران را تاثیرگذاری بر خود هوش مصنوعی دانست. او توضیح داد که انتشار مقالات برای جهت دادن به روایت‌ها باعث می‌شود همان مطالب دوباره وارد داده‌های آموزشی هوش مصنوعی شوند. اوپن‌ای‌آی در گزارش خود اعلام کرده بود اگرچه فعالیت این شبکه در رسانه‌های اجتماعی احتمالا تاثیر محدودی داشته، موفقیت آن در انتشار مقاله در رسانه‌هایی با مخاطبان پرشمار، به این عملیات تاثیری قابل‌توجه بخشیده است. شرکت متا نیز پیش‌تر در گزارشی جداگانه، حساب کاربری آلیس جانسون را بخشی از یک شبکه نفوذ مستقر در ایران معرفی کرده بود.

پاسخ‌های دیپلماتیک و حملات سایبری اخیر

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، چهارم آذر در پارلمان فدرال این کشور قرار است از این کارزار به‌عنوان نمونه‌ای از سوءاستفاده بازیگران خارجی از فناوری هوش مصنوعی یاد کند. افشای جزییات تازه درباره این عملیات نفوذ در استرالیا در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره گسترش فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی در کشورهای غربی افزایش یافته است. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حملات سایبری علیه کشتی‌های حامل نفت و گاز هستند.

راب مگووان، فرمانده ستاد عملیات سایبری ارتش بریتانیا، ۲۹ آبان از اجرای عملیات سایبری تهاجمی علیه جمهوری اسلامی، روسیه، چین و کره شمالی خبر داد. ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز ۲۵ آبان گفت احتمالا حمایت پاریس از مردم ایران در برابر سرکوب حکومت، انگیزه جمهوری اسلامی برای انجام حملات سایبری علیه فرانسه بوده است. دولت فرانسه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات سایبری گسترده‌ای دانسته بود که به اختلال در سامانه‌های سرمایشی بیش از ۷۰۰ فروشگاه در این کشور منجر شد. همچنین نهاد آموزش حامیان پناهندگان کانادا سه‌شنبه سوم آذر با تایید توقف برنامه انتقال پناهندگان، اعلام کرد برنامه‌ای برای ازسرسانی آن وجود ندارد.