افشاگری رئیس موساد، نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس و بحران دارویی در ایران

در این گزارش به اظهارات رئیس موساد درباره عملیات‌های این سازمان علیه ایران و حزب‌الله، نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس، بحران دارویی و اقتصادی در ایران و تحولات بین‌المللی مرتبط با نفت ایران پرداخته شده است.

در تحولات اخیر، دیوید بارنئا، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی اسرائیل ( موساد )، در مراسمی که به منظور تجلیل از ماموران و عملیات‌های ویژه این سازمان برگزار شده بود، به دستاوردهای قابل توجهی اشاره کرد.

او اعلام داشت که موساد به اطلاعات استراتژیک و تاکتیکی حیاتی در قلب سیستم‌های اطلاعاتی دشمن دست یافته و توانایی‌های عملیاتی جدیدی را در کشورهای هدف به نمایش گذاشته است. بارنئا به طور خاص بر همکاری نزدیک موساد با ارتش اسرائیل در نبردها علیه ایران و حزب‌الله تاکید کرد و گفت که این همکاری هم در عملیات‌های دفاعی و هم تهاجمی صورت گرفته است.

او به حملات انجام شده به اهدافی در قلب تهران، حذف مقامات ارشد، دستیابی به برتری هوایی و حفاظت از جبهه داخلی اسرائیل اشاره کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری‌ها افزایش یافته است. همزمان، شورای همکاری خلیج فارس در نشستی فوق‌العاده در جده عربستان سعودی گرد هم می‌آیند. این نشست در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد امنیت منطقه‌ای و تاثیرات احتمالی درگیری‌های جاری برگزار می‌شود.

در داخل ایران، گزارش‌هایی از کمبود شدید دارو و مشکلات دسترسی به خدمات بهداشتی منتشر شده است. شهروندان از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل، از نبود داروهای ضروری مانند ژلوفن، کدئین، آمی تریپتیلین و بروفن در داروخانه‌ها خبر می‌دهند. همچنین، مشکلاتی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت وجود دارد که منجر به فروش آزاد داروها با قیمت‌های بالا شده است.

این وضعیت، دسترسی به دارو را برای بسیاری از مردم دشوار کرده و نگرانی‌های جدی در مورد سلامت عمومی ایجاد کرده است. علاوه بر این، گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب مسافران بین‌شهری منتشر شده است که نشان می‌دهد بسیاری از آنها حتی توانایی خرید یک وعده غذایی ساده مانند فلافل را ندارند. این مسائل، نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران است.

در عرصه بین‌المللی، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که صدها سلاح، از جمله تیربار، نارنجک، مین و موشک را در جنوب لبنان کشف کرده است. این کشف، نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه و نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری‌ها است. همزمان، گزارش‌هایی از تجمع ۶ تا ۸ ابرنفتکش حامل نفت ایران در آب‌های نزدیک چابهار در دریای عمان منتشر شده است.

این نفتکش‌ها در نزدیکی خط محاصره دریایی آمریکا قرار دارند و تردد از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در حال انتقال یا به‌صورت ذخیره شناور نگهداری می‌شود. این وضعیت، می‌تواند تهران را ناگزیر به کاهش سطح تولید نفت کند.

در همین راستا، عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ادامه محاصره دریایی آمریکا، اعلام کرده است که ایران ظرفیت ذخیره‌سازی نفت را دارد، اما در صورت آسیب جدی به چاه‌های نفت، ایران از برگ‌های برنده‌ای که دارد استفاده خواهد کرد تا از صادرات نفت در منطقه جلوگیری کند. در خارج از کشور، فعالان سیاسی در لس‌آنجلس تجمعی اعتراضی در محکومیت اعدام‌های فراقضایی و سرکوب در ایران برگزار کردند.

همچنین، روزنامه استرالین در گزارشی به بررسی ردپای جمهوری اسلامی در حملات مرگبار علیه ایالات متحده در طول چند دهه گذشته پرداخته است. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرده است که ضرورتی برای افشای محتوای مذاکرات تهران و واشینگتن وجود ندارد و این مذاکرات مانند خواستگاری است که نتیجه نهایی در نهایت اعلام خواهد شد





