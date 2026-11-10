شهادت رزا مبین شکست آژانس مدلینگ ام‌سی۲ در محافظت از قربانیان است. بررسی اسناد وزارت دادگستری آمریکا و نقش جف فولر و جفری اپستین در شبکه سوءاستفاده.

زن جوانی به نام رزا ، که خود را یکی از قربانیان تجاوز جنسی توسط جفری اپستین معرفی می‌کند، ادعا کرده است که آژانس مدلینگ ام‌سی۲ با فرستادن او به خانه این مجرم محکوم‌شده، جان او را به خطر انداخته است. رزا بیان می‌دارد که پس از دو جلسه عکاسی در اقامتگاه ساحلی اپستین در فلوریدا، سه سال متوالی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او تأکید دارد که وظیفه اصلی آژانس نمایندگی او باید حفاظت از وی بوده اما در این امر کاملاً شکست خورده است.

نقش آژانس ام‌سی۲ در تحویل قربانیان به اپستین

رزا توضیح می‌دهد که زمانی که تنها ۱۸ سال داشت و حدود یک ماه از ورودش از ازبکستان به ایالات متحده گذشته بود، توسط شعبه آمریکایی آژانس ام‌سی۲ مدل منیجمنت به خانه اپستین در پالم بیچ فرستاده شد. جف فولر، رئیس وقت آن شعبه، اکنون مدیر آژانس دیگری به نام سورس مدلز است. اسناد هزینه سفر نشان می‌دهد که فولر شخصاً بلیت بازگشت رزا را پس از دومین جلسه عکاسی رزرو کرده بود، هرچند او پیش‌تر مدعی شده بود از حضور رزا در آن مکان بی‌اطلاع بوده است.

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این جلسات عکاسی که طبق شهادت رزا توسط نادیا مارسینکو، دوست‌دختر وقت اپستین، هدایت می‌شدند، منجر به استخدام رزا به عنوان دستیار اپستین گردید. دیگر زنان قربانی نیز تأیید کرده‌اند که اپستین از جذب دستیاران به عنوان ترفندی پیچیده برای ادامه سوءاستفاده استفاده می‌کرد. رزا خاطرنشان می‌سازد که هیچ طراح لباس یا استایلیستی در این جلسات حضور نداشت و عکس‌های گرفته شده هرگز مورد استفاده قرار نگرفتند، چیزی که نشان‌دهنده طراحی از پیش تعیین‌شده این رویدادهاست.

اسناد وزارت دادگستری و ارتباطات مالی آشکار

بررسی اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستری آمریکا حاکی از آن است که ده مدل وابسته به آژانس ام‌سی۲ پس از محکومیت اپستین با او دیدار یا ارتباط داشته‌اند. این مدارک همچنین نشان می‌دهد که اپستین در سال ۲۰۰۵ مبلغ یک میلیون دلار به ام‌سی۲ پرداخت کرده است، در حالی که مالکان آژانس دو سال بعد ادعا کرده بودند اپستین هیچ نقشی در شرکت آن‌ها ندارد. ایمیلی ارسال شده از سوی جف فولر به اپستین در مارس ۲۰۱۲ نیز روابط نزدیک میان این دو طرف را روشن می‌سازد.

در این مکاتبات، فولر درباره یکی از مدل‌ها می‌نویسد که اگر به خاطر او نبود، ماه‌ها پیش اخراج شده بود و هشدار می‌دهد که مراقب باشد زیرا آن مدل درباره مسائل مختلف صحبت می‌کند. یک ماه پس از دومین بازداشت اپستین در سال ۲۰۱۹، شعبه آمریکایی ام‌سی۲ منحل شد و فولر آژانس جدید سورس مدلز را راه‌اندازی کرد که در آن زمان ۵۰ مدل از ام‌سی۲ به آژانس جدید منتقل شدند.

واکنش‌های قانونی و انتقادات به سیستم مدلینگ

زلنور مایری، سناتور ایالت نیویورک، اعلامیه وزارت دادگستری مبنی بر عدم وجود مدرک کافی برای تحقیق درباره اشخاص ثالث را به چالش کشیده است. او طرح قانونی جدیدی را پیشنهاد داده که اختیارات بیشتری به پلیس می‌دهد تا افرادی را که متهم به تسهیل فعالیت‌های اپستین هستند، تحت بررسی قرار دهند. مایری تصریح کرده است که کسانی که از سوءرفتارها اطلاع داشته‌اند یا باید اطلاع می‌داشتند، باید پاسخگو باشند.

سارا زیف، بنیان‌گذار سازمان مدل الیانس، موافق این دیدگاه است و اشاره می‌کند که بسیاری از آژانس‌های مدلینگ حلقه اتصال میان مدل‌ها و سوءاستفاده‌گران هستند. سیگرید مک‌کالی، وکیل بیش از ۱۰۰ نفر از قربانیان اپستین، نیز تأکید می‌کند که استعدادیاب‌های مدلینگ نقش حیاتی در پیدا کردن زنانی داشتند که با سلیقه اپستین مطابقت داشتند و این افراد ابزار ارزشمندی برای وی محسوب می‌شدند.

تحقیقات درباره رمزی الخولی و سازوکار سوءاستفاده

تحقیقات بی‌بی‌سی همچنین پرسش‌هایی را درباره رمزی الخولی، مدیر برنامه سابق مدل‌ها، و فیت کیتس، مدیر یک آژانس مدلینگ، مطرح می‌کند. اسناد وزارت دادگستری نشان می‌دهد که الخولی تلاش کرده بود ۳۴ زن را به اپستین معرفی کند، از جمله دختری ۱۸ ساله که هنوز دانش‌آموز بود. مدارک نشان می‌دهد الخولی پیشنهاد کرده بود که یک دستیار زن ابتدا با دختر جوان دوست شود و سپس او را به اپستین معرفی کند.

تجربه یکی از این زنان نشان می‌دهد که چگونه دستیاران زن در سازوکار سوءاستفاده‌های اپستین به کار گرفته می‌شدند. این روایت‌ها و اسناد رسمی، تصویری واضح از همکاری ساختاریافته بین صنعت مدلینگ و شبکه سوءاستفاده‌های جنسی ارائه می‌دهند که در آن آژانس‌ها نه تنها محافظت نمی‌کردند، بلکه فعالانه در انتقال قربانیان نقش ایفا می‌نمودند.